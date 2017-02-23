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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Саутгемптон
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
95.9% (116)
Ничья:
2.5% (3)
Саутгемптон
1.7% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
31.4% (38)
Манчестер Юнайтед:
31.4% (38)
Манчестер Юнайтед:
9.9% (12)
Манчестер Юнайтед:
9.1% (11)
Манчестер Юнайтед:
4.1% (5)
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