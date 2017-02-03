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Зенит (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 01.02.2017 Одд 1:1 Зенит ТМК
- 28.01.2017 Зенит 2:0 Легия ТМК
- 27.01.2017 Волеренга 0:1 Зенит ТМК
- 21.01.2017 Зенит 4:0 Чанчунь Ятай ТМК
- 20.01.2017 Локомотив Ташкент 0:0 Зенит ТМК
- 18.01.2017 Видеотон 1:1 Зенит ТМК
- 17.01.2017 Сохар 1:14 Зенит ТМК
- 16.01.2017 Чанчунь Ятай 2:5 Зенит ТМК
- 14.01.2017 Зенит 0:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 08.12.2016 АЗ Алкмаар 3:2 Зенит ЛЕ
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 30.11.2016 Зенит 2:0 Уфа ПЛ
- 27.11.2016 Краснодар 2:1 Зенит ПЛ
- 24.11.2016 Зенит 2:0 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 20.11.2016 Зенит 3:1 Крылья Советов ПЛ
- 06.11.2016 Терек 2:1 Зенит ПЛ
- 03.11.2016 Зенит 2:1 Дандолк ЛЕ
- 30.10.2016 Зенит 1:0 Томь ПЛ
- 27.10.2016 Анжи 4:0 Зенит К
- 24.10.2016 Зенит 1:0 Оренбург ПЛ
Оденсе (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 28.01.2017 Хельсинборг 1:0 Оденсе ТМК
- 22.01.2017 Оденсе 4:1 Нюкёбинг ТМК
- 20.01.2017 Роскилле 0:2 Оденсе ТМК
- 12.12.2016 Виборг 1:1 Оденсе СД
- 04.12.2016 Нордшелланн 0:1 Оденсе СД
- 01.12.2016 Оденсе 0:1 Эсбьерг СД
- 28.11.2016 Митьюлланд 1:0 Оденсе СД
- 20.11.2016 Оденсе 1:0 Брондбю СД
- 06.11.2016 Оденсе 1:2 Люнгбю СД
- 28.10.2016 Силькеборг 1:1 Оденсе СД
- 23.10.2016 Оденсе 0:3 Копенгаген СД
- 19.10.2016 Вендсиссель 2:1 Оденсе КД
- 16.10.2016 Раннерс 3:0 Оденсе СД
- 30.09.2016 Оденсе 2:1 Орхус СД
- 25.09.2016 Брондбю 3:0 Оденсе СД
- 22.09.2016 Сённерйюск 1:0 Оденсе СД
- 18.09.2016 Оденсе 0:1 Митьюлланд СД
- 10.09.2016 Копенгаген 2:0 Оденсе СД
- 07.09.2016 Вайле 0:4 Оденсе КД
- 28.08.2016 Оденсе 0:1 Хорсенс СД
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 55 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Оденсе, который состоится 05.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Оденсе, который состоится 05.02.2017.
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