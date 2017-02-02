Стадион: Балаидос Зрители: 18969
33' Желтая карточкаБонгонда Тео
60' Желтая карточкаЛьоренте Маркос
68' Желтая карточкаКамараса Виктор
Новости после матча
-
"Сельта" - "Алавес" - 0:0. Команды отложили выяснение победителя на ответный матч. За событиями встречи Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
Статистика матча находится во вкладке "Статистика".
Статистика матча находится во вкладке "Статистика".
Второй тайм
-
Финальный свисток!
90'
Дейверсон слева с острого угла пробил по воротам. Серхио Альварес отбил мяч.
90'
Гвидетти в центре поля сбил Ману.
90'
3 минуты добавил Гонсалес Гонсалес во втором тайме.
90'
Аспас издали пробил по воротам. Пачеко уверенно поймал мяч.
89'
Систо слева со штрафного навеил в центр штрафной площади. Мяч проскочил через толпу игроков и оказался у Эрнандеса, который с трёх метров пробил в ближнюю штангу.
88'
Гвидетти со штрафного пробил в левый угол. Пачеко не рискнул ловить мокрый мяч и неловко отбил его в сторону. На добивании игроков "Сельты" не оказалось.
87'
Эдгар Мендес сбил Эрнандеса. До ворот около двадцати семи метров.
86'
Гвидетти слева выдал пас на Радою, который смело прошёл к воротам. Два соперника пройдены, но третий мяч выбил.
85'
Замена в составе "Алавеса": вместо Виктора Камарасы на поле вышел Оскар Ромеро.
84'
Аспас с двадцати трёх метров пробил заметно правее ворот.
83'
Во втором тайме команды сыграли немного активнее, чем до перерыва, но на гол никто не наиграл. Посмотрим, кто в оставшиеся минуты сможет обеспечить себе небольшое преимущество перед ответной встречей.
81'
Замена в составе "Сельты": вместо Густво Кабраля на поле вышел Серхи Гомес.
80'
У Кабраля проблема в левым бедром. Бериццо срочно готовит замену.
79'
Дейверсон слева на высокой скорости пошёл к воротам. Перед воротами в одиночестве располагался Эдгар Мендес, но передачи от партнёра так и не дождался.
78'
Замена в составе "Сельты": вместо Даниэля Васа на поле вышел Джон Гвидетти.
77'
Замена в составе "Алавеса": вместо Гомеса Ибая на поле вышел Карлос Вигарай.
76'
Васс справа набросил мяч на Аспаса, который в падении через себя пробил в дальний угол. Мяч пролетел рядом со штангой.
75'
Лагуардия на фланге толкнул Систо в спину.
73'
Всё больше становится падений. На мокром газоне нарушений правил заметно прибавилось.
72'
Васс от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч выбит на Мальо, который с дальней дистанции пробил намного выше ворот.
71'
Васс справа навесил на Аспаса, который пробил головой в дальний угол. Точности удара нападающему "Сельты" не хватило.
69'
Замена в составе "Сельты": вместо Тео Бонгонда на поле вышел Пионе Систо.
68'
Камараса за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
67'
АСПАС!!! Радоя набросил мяч в штрафную площадь на Васса, который сделал скидку на Аспаса. Яго с пятнадцати метров нанёс мощнейший удар в перекладину.
65'
Мальо на правом фланге атаки нарушил правила.
64'
Замена в составе "Алавеса": вместо Раиски Токер она поле вышел Эдгар Мандес.
63'
Навес Васса справа в штрафную площадь защита "Алавеса" выбила.
62'
Льоренте на фланге сбил Эрнандеса и получил жёлтую карточку.
61'
Второй подряд угловой в исполнении Васса опасным не получился.
60'
Васс от углового флага навесил Эрнандеса, который сделал скидку на дальнюю штангу, где находился Аспас. Пачеко успел сместиться к штанге и отразить удар Яго в упор.
59'
Марсело Диас слева со штрафного навесил низко, и Камараса выбил мяч за пределы поля.
58'
Токеро сбил Эрнандеса на фланге.
57'
Тео здорово слева прошёл вперёд и прострелил к воротам. Мяч попал в ноги Кабралю и отскочил к Серхио Альваресу.
56'
Ещё один угловой исполнил Ибай. На этот раз хозяева выбили мяч из штрафной площади.
55'
Ибай от углового флага навесил в центр штрафной площади. Лагуардия верховую борьбу выиграть не смог.
54'
Ибай делает ещё один навес слева в штрафную площадь и зарабатывает угловой удар.
53'
Аспас ушёл на правый фланг и получил мяч. Хороший момент для навеса, вот только перед воротами никого из партнёров и близко не наблюдается.
51'
Гости по левому флангу пробрались вперёд, но перевести игру в центр так и не смогли.
50'
У Ибая навес слева не получился. Дальними ударами при такой погоде никто пользоваться пока не собирается.
49'
Марсело Диас около центрального круга по мокрому полю подкатился под Ману и попал сопернику по ногам.
48'
"Сельта" привычно принялась катать мяч в центре поля. Радоей слева вперёд пройти не удалось.
47'
После перерыва дождь заметно усилился. Зрители постарались подняться на верхние ярусы, которые оснащены козырьками.
46'
Второй тайм в Виго!
Второй тайм
Первый тайм
-
Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
-
Перерыв! "Сельта" - "Алавес" - 0:0.
45'
Тео слева прострелил к воротам, но никто из партнёров не успел к передаче.
43'
Васс исполнил угловой удар. Гости легко выбили мяч от ворот.
42'
Матч проходит под дождём, но пока никто даже не пытается пробить по воротам издали.
41'
Пару угловых исполнили гости. Удар Тео с линии штрафной площади получился очень неточным.
40'
А вот и первый момент. Под навес Камарасы справа Ману подставил ногу, но Серхио Альварес смог в прыжке отбить мяч, который летел в дальний угол.
39'
Бонгонда слева не справился с обыгрышем двух соперников, но смог заработать аут.
37'
Бонгонда на чужой половине поля сбил Кико.
35'
Первым такой футбол не выдержал мяч. Арбитру пришлось заменить сдувшуюся сферу.
34'
Аспас заработал первый угловой удар в матче. Васс навесил на ближнюю штангу слабо, позволив защитникам "Алавеса" спокойно выбить мяч от ворот.
33'
Бонгонда на чужой половине поля явно не успевал к мячу и врезал по ноге Лагуардии. Первая жёлтая карточка в матче.
32'
Эрнандес в центре поля наступил на ногу Ману.
31'
Ману решил немного полежать на газоне, показывая на боль в правом боку. Выход медиков не понадобился.
30'
За полчаса игрового времени команды не создали ни одного голевого момента. Впрочем, играть ещё много, особенно, учитывая ответную встречу.
29'
Радоя справа воспользовался ошибкой Феддала и прострелил в штрафную площадь. Аспас не попал по мячу, а от Бонгонда футбольный снаряд отскочил как от столба к Пачеко.
28'
Мальо и Васс навесами справа попытались оживить игру у чужих ворот. Выиграть борьбу вверху у партнёров не получилось.
27'
Ибай на чужой половин поля придержал Кабраля руками.
26'
Ибай по центру попытался подойти к штрафной площади соперника. Защитников на пути оказалось много, и всех переиграть не удалось.
25'
Без ударов по воротам прошла первая половина тайма. Да и мяч в штрафных площадях побывал считанное число раз.
24'
Камараса по центру совершил слаломный проход вперёд. Виктор остановился перед штрафной площадью и сделал передачу назад.
23'
Мальо в центре поля придержал Ибая руками.
22'
Дейверсон в атаке отметился фолом.
21'
Камараса ещё раз попытался перехватить мяч на чужой половине поля, но не хватило резкости старта Виктору.
20'
Хозяева долго держат мяч в центре поля, но не могут продвинуться даже к чужой штрафной площади.
18'
К Токеро прилетел мяч на правый фланг. Вместо резкого прострела к воротам последовала невнятная передача в ноги сопернику.
17'
Ронкалья грубо ошибается в центре поля. Камараса подхватывает мяч, но вместо движения вперёд в свободные зоны, делает передачу назад.
15'
Гости стараются действовать быстрее, но много брака в передачах делает все попытки обострения игры тщетными.
14'
Ибай слева навесил на дальнюю штангу. Серхио Альварес спокойно проводил мяч за пределы поля.
13'
Эрнандес здорово сыграл в отборе в центральном круге, но затем сделал передачу назад, чем сразу погасил всю напряжённость момента.
12'
Хозяева очень долго готовят свои атаки на своей половине поля. Преодолевать защитные порядки соперника не удаётся.
11'
"Алавес" немного покатал мяч на чужой половине поля. Тео слева не решился идти вперёд.
9'
"Сельта" постепенно забирает контроль над серединой поля себе. Позиционное преимущество пока никак не воплощается хотя бы в удары по воротам.
8'
Радоя по центру смело пошёл вперёд, а передачу на Аспаса сделал очень неудобно для партнёра.
7'
Аспас слева на высокой скорости ворвался в штрафную площадь и прострелил к воротам. Лагуардия опередил Васса и выбил мяч.
6'
Аспас в каждом эпизоде старается побороться за мяч. Пока из этого мало что получается.
5'
Бонгонда покружил на левом фланге, но был вынужден сделать передачу назад к центральному кругу.
4'
Васс неожиданно решил упасть на газон после лёгкого толчка в спину. Арбитр штрафного удара назначать справедливо не стал.
3'
Тео по левому флангу пробрался далеко вперёд, а вот точную передачу в центр сделать не смог. "Сельта" пока увлекается перепасовкой на своей половине поля.
2'
"Сельта" играет в голубых футболках, "Алавес" - в тёмно-красных.
1'
Стартовал матч на "Балаидосе"!
Первый тайм
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию первого полуфинального матча кубка Короля Испании, в котором сыграют «Сельта» и «Алавес». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
-
Статистика личных встреч: +21=13-15 75:53.
Главный судья: Хосе Гонсалес Гонсалес (Понферрада).
Главный судья: Хосе Гонсалес Гонсалес (Понферрада).
Новости матча
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
94'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
93'
93'
Лагуардия Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Аспас Яго получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Дейверсон Силва.
92'
92'
Ромеро Оскар из команды Алавес. Это Марсело Диас заработал фол.
92'
Дейверсон Силва попал в створ, но вратарь справился с ударом.
92'
Гомес Серхи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
91'
Лагуардия Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Гвидетти Джон из команды Сельта делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
89'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
89'
После дальнего удара, который нанес Хонни Кастро мяч отбит вратарем
89'
После дальнего удара, который нанес Аспас Яго мяч отбит вратарем
88'
88'
ШТАНГА! Эрнандес Пабло II попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
88'
Систо Пионе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Ману Гарсия из команды Алавес делает подножку. Систо Пионе заработал фол.
87'
87'
После штрафного удара,который нанес Гвидетти Джон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
86'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
85'
Радоя Неманья из команды Сельта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
85'
85'
85'
84'
84'
Тактическая замена. Камараса Виктор уходит с поля и его заменяет Ромеро Оскар
83'
83'
Аспас Яго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Хонни Кастро коснулся мяча рукой.
82'
81'
81'
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Кабраль Густаво получил травму и заменен. Гомес Серхи выходит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Кабраль Густаво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Марсело Диас из команды Сельта делает подножку. Вигарай Карлос заработал фол.
79'
Вигарай Карлос не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Вигарай Карлос оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
78'
Вигарай Карлос из команды Алавес устремляется вперед с мячом.
77'
77'
Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Гвидетти Джон
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
75'
Тактическая замена. Ибай Гомес уходит с поля и его заменяет Вигарай Карлос
75'
75'
Аспас Яго наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
75'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта делает навес
74'
Лагуардия Виктор из команды Алавес делает подножку. Систо Пионе заработал фол.
73'
Мальо Уго из команды Сельта делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
73'
72'
71'
Эрнандес Пабло II бьет из пределов штрафной и упускает момент!
71'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Васс Даниэль из команды Сельта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
70'
69'
Тактическая замена. Бонгонда Тео уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
69'
Эдгар Мендес из команды Алавес делает подножку. Радоя Неманья заработал фол.
68'
Камараса Виктор получает желтую карточку за споры
68'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает подножку. Кико Фемения заработал фол.
67'
Аспас Яго сотрясает перекладину
67'
Васс Даниэль из команды Сельта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
67'
Марсело Диас из команды Сельта делает навес
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
65'
Мальо Уго из команды Сельта делает подножку. Тео Эрнандес заработал фол.
64'
63'
Сегодняшная посещаемость составляет 18969 болельщиков
63'
Тактическая замена. Токеро Гаиcка уходит с поля и его заменяет Эдгар Мендес
62'
61'
Тео Эрнандес из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
60'
Льоренте Маркос получает желтую карточку за толчок соперника.
60'
Льоренте Маркос получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эрнандес Пабло II.
59'
59'
58'
Аспас Яго имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
58'
Кабраль Густаво из команды Сельта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
58'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
58'
Камараса Виктор выбил мяч на угловой.
58'
57'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает подножку. Эрнандес Пабло II заработал фол.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
55'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Ибай Гомес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Кабраль Густаво выбил мяч на угловой.
54'
53'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
50'
50'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает навес
49'
Мальо Уго совершает грубый фол. Ману Гарсия был жертвой
48'
48'
47'
46'
Сильный дождь сегодня.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Ману Гарсия из команды Алавес делает подножку. Бонгонда Тео заработал фол.
45'
Ронкалья Факундо из команды Сельта остановил атаку, перехватив мяч.
45'
Тео Эрнандес из команды Алавес делает навес
44'
44'
Эрнандес Пабло II из команды Сельта делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
43'
43'
Дейверсон Силва бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
43'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает навес
43'
43'
43'
Дейверсон Силва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Феддал Зу выбил мяч на угловой.
41'
41'
Тео Эрнандес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
41'
Серхио Альварес II выбил мяч на угловой.
41'
41'
Ибай Гомес из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Ману Гарсия имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
40'
Камараса Виктор из команды Алавес делает навес
40'
40'
39'
39'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
38'
37'
Бонгонда Тео совершает грубый фол. Кико Фемения был жертвой
37'
Бонгонда Тео из команды Сельта делает неудачный навес.
36'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановлена из-за технических проблем.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Васс Даниэль из команды Сельта подал угловой слева.
34'
Феддал Зу выбил мяч на угловой.
33'
Дейверсон Силва коснулся мяча рукой.
33'
Бонгонда Тео сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
33'
Бонгонда Тео совершает грубый фол. Лагуардия Виктор был жертвой
32'
Тео Эрнандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Эрнандес Пабло II совершает грубый фол. Ману Гарсия был жертвой
31'
31'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Ману Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
28'
28'
Радоя Неманья из команды Сельта делает навес
28'
Серхио Альварес II вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Ману Гарсия выбил мяч подальше от ворот.
27'
Марсело Диас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Тео Эрнандес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Васс Даниэль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Камараса Виктор.
27'
26'
26'
Ибай Гомес из команды Алавес делает подножку. Кабраль Густаво заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
23'
23'
Феддал Зу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Мальо Уго из команды Сельта делает подножку. Ибай Гомес заработал фол.
22'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает подножку. Кабраль Густаво заработал фол.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
19'
Кико Фемения получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бонгонда Тео.
18'
Ронкалья Факундо из команды Сельта остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Токеро Гаиcка из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Ману Гарсия из команды Алавес делает навес
17'
Радоя Неманья из команды Сельта. Это Кико Фемения заработал фол.
17'
Дейверсон Силва из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
14'
14'
12'
Токеро Гаиcка из команды Алавес. Это Бонгонда Тео заработал фол.
12'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
3'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сельта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 0:0 Алавес
Сельта
91.7% (233)
Ничья:
5.1% (13)
Алавес
3.1% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сельта:
29.9% (76)
2:1 Сельта:
25.6% (65)
2:0 Сельта:
24% (61)
3:1 Сельта:
3.5% (9)
1:1 Ничья:
3.1% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация