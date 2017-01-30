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Стадион:
Барселона
 
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Атлетико М
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Прогнозы на матч Барселона - Атлетико М
Барселона
76.3% (45)
Ничья:
16.9% (10)
Атлетико М
6.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
37.3% (22)
Барселона:
16.9% (10)
Ничья:
11.9% (7)
Барселона:
8.5% (5)
Барселона:
5.1% (3)
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