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Барселона (последние 20 матчей: +13 =6 -1)
- 04.02.2017 Барселона 3:0 Атлетик Б П
- 01.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона КК
- 29.01.2017 Бетис 1:1 Барселона П
- 26.01.2017 Барселона 5:2 Реал Сосьедад КК
- 22.01.2017 Эйбар 0:4 Барселона П
- 19.01.2017 Реал Сосьедад 0:1 Барселона КК
- 14.01.2017 Барселона 5:0 Лас-Пальмас П
- 11.01.2017 Барселона 3:1 Атлетик Б КК
- 08.01.2017 Вильярреал 1:1 Барселона П
- 05.01.2017 Атлетик Б 2:1 Барселона КК
- 22.12.2016 Барселона 7:0 Эркулес КК
- 18.12.2016 Барселона 4:1 Эспаньол П
- 13.12.2016 Аль-Ахли Джидда 3:5 Барселона КЧ
- 10.12.2016 Осасуна 0:3 Барселона П
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Барселона 1:1 Реал Мадрид П
- 01.12.2016 Эркулес 1:1 Барселона КК
- 27.11.2016 Реал Сосьедад 1:1 Барселона П
- 23.11.2016 Селтик 0:2 Барселона ЛЧ
- 19.11.2016 Барселона 0:0 Малага П
Атлетико М (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 04.02.2017 Атлетико М 2:0 Леганес П
- 01.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона КК
- 28.01.2017 Алавес 0:0 Атлетико М П
- 25.01.2017 Эйбар 2:2 Атлетико М КК
- 22.01.2017 Атлетик Б 2:2 Атлетико М П
- 19.01.2017 Атлетико М 3:0 Эйбар КК
- 14.01.2017 Атлетико М 1:0 Бетис П
- 10.01.2017 Атлетико М 2:3 Лас-Пальмас КК
- 07.01.2017 Эйбар 0:2 Атлетико М П
- 03.01.2017 Лас-Пальмас 0:2 Атлетико М КК
- 30.12.2016 Аль-Иттихад 2:3 Атлетико М ТМК
- 20.12.2016 Атлетико М 4:1 Гихуэло КК
- 17.12.2016 Атлетико М 1:0 Лас-Пальмас П
- 12.12.2016 Вильярреал 3:0 Атлетико М П
- 06.12.2016 Бавария 1:0 Атлетико М ЛЧ
- 03.12.2016 Атлетико М 0:0 Эспаньол П
- 30.11.2016 Гихуэло 0:6 Атлетико М КК
- 27.11.2016 Осасуна 0:3 Атлетико М П
- 23.11.2016 Атлетико М 2:0 ПСВ ЛЧ
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид П
Последние игры между собой
Барселона: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Атлетико М: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
- 01.02.2017 Атлетико М 1:2 Барселона Кубок Короля
- 21.09.2016 Барселона 1:1 Атлетико М Примера
- 13.04.2016 Атлетико М 2:0 Барселона Лига чемпионов
- 05.04.2016 Барселона 2:1 Атлетико М Лига чемпионов
- 30.01.2016 Барселона 2:1 Атлетико М Примера
- 12.09.2015 Атлетико М 1:2 Барселона Примера
- 17.05.2015 Атлетико М 0:1 Барселона Примера
- 28.01.2015 Атлетико М 2:3 Барселона Кубок Короля
- 22.01.2015 Барселона 1:0 Атлетико М Кубок Короля
- 11.01.2015 Барселона 3:1 Атлетико М Примера
- 17.05.2014 Барселона 1:1 Атлетико М Примера
- 09.04.2014 Атлетико М 1:0 Барселона Лига чемпионов
- 01.04.2014 Барселона 1:1 Атлетико М Лига чемпионов
- 11.01.2014 Атлетико М 0:0 Барселона Примера
- 29.08.2013 Барселона 0:0 Атлетико М Суперкубок Испании
- 22.08.2013 Атлетико М 1:1 Барселона Суперкубок Испании
- 12.05.2013 Атлетико М 1:2 Барселона Примера
- 17.12.2012 Барселона 4:1 Атлетико М Примера
- 27.02.2012 Атлетико М 1:2 Барселона Примера
- 25.09.2011 Барселона 5:0 Атлетико М Примера
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 7 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Атлетико М, который состоится 07.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Атлетико М, который состоится 07.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Барселона - Атлетико М
Барселона
76.3% (45)
Ничья:
16.9% (10)
Атлетико М
6.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Барселона:
37.3% (22)
2:0 Барселона:
16.9% (10)
1:1 Ничья:
11.9% (7)
1:0 Барселона:
8.5% (5)
3:1 Барселона:
5.1% (3)
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