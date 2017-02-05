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Стадион: Мендисорроса
Предыдущие игры
Алавес (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 05.02.2017 Спортинг Хихон 2:4 Алавес П
- 02.02.2017 Сельта 0:0 Алавес КК
- 28.01.2017 Алавес 0:0 Атлетико М П
- 24.01.2017 Алавес 0:0 Алькоркон КК
- 21.01.2017 Алавес 2:2 Леганес П
- 18.01.2017 Алькоркон 0:2 Алавес КК
- 15.01.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 11.01.2017 Алавес 1:1 Депортиво КК
- 08.01.2017 Атлетик Б 0:0 Алавес П
- 03.01.2017 Депортиво 2:2 Алавес КК
- 22.12.2016 Алавес 3:0 Химнастик КК
- 16.12.2016 Алавес 1:0 Бетис П
- 11.12.2016 Эйбар 0:0 Алавес П
- 04.12.2016 Алавес 1:1 Лас-Пальмас П
- 01.12.2016 Химнастик 0:3 Алавес КК
- 27.11.2016 Вильярреал 0:2 Алавес П
- 20.11.2016 Алавес 0:1 Эспаньол П
- 09.11.2016 Алавес 2:0 Спортинг Хихон ТМК
- 05.11.2016 Осасуна 0:1 Алавес П
- 29.10.2016 Алавес 1:4 Реал Мадрид П
Сельта (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 02.02.2017 Сельта 0:0 Алавес КК
- 28.01.2017 Леганес 0:2 Сельта П
- 25.01.2017 Сельта 2:2 Реал Мадрид КК
- 22.01.2017 Реал Сосьедад 1:0 Сельта П
- 18.01.2017 Реал Мадрид 1:2 Сельта КК
- 15.01.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 12.01.2017 Сельта 2:1 Валенсия КК
- 08.01.2017 Сельта 3:1 Малага П
- 03.01.2017 Валенсия 1:4 Сельта КК
- 22.12.2016 Сельта 1:0 УКАМ Мурсия КК
- 19.12.2016 Атлетик Б 2:1 Сельта П
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья П
- 08.12.2016 Панатинаикос 0:2 Сельта ЛЕ
- 04.12.2016 Бетис 3:3 Сельта П
- 30.11.2016 УКАМ Мурсия 0:1 Сельта КК
- 27.11.2016 Сельта 3:1 Гранада П
- 24.11.2016 Сельта 1:1 Стандард ЛЕ
- 19.11.2016 Эйбар 1:0 Сельта П
- 09.11.2016 Сельта 2:1 Брага ТМК
- 06.11.2016 Сельта 2:1 Валенсия П
Последние игры между собой
Алавес: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 34 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Алавес - Сельта, который состоится 08.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Алавес - Сельта, который состоится 08.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Алавес - Сельта
Алавес
15.7% (13)
Ничья:
44.6% (37)
Сельта
39.8% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41% (34)
1:2 Сельта:
21.7% (18)
0:1 Сельта:
13.3% (11)
1:0 Алавес:
10.8% (9)
0:0 Ничья:
3.6% (3)
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