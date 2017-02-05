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Стадион:
Алавес
 
Позже
Сельта
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 21 час 34 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Алавес - Сельта, который состоится 08.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Алавес - Сельта
Алавес
15.7% (13)
Ничья:
44.6% (37)
Сельта
39.8% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41% (34)
Сельта:
21.7% (18)
Сельта:
13.3% (11)
Алавес:
10.8% (9)
Ничья:
3.6% (3)
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