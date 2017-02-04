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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 02.02.2017 Виктория Пльзень 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 29.01.2017 ЦСКА Москва 4:0 Хорсенс ТМК
- 22.01.2017 ЦСКА Москва 2:0 Пяст ТМК
- 21.01.2017 ЦСКА Москва 3:0 Волен ТМК
- 07.12.2016 Тоттенхэм 3:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 03.12.2016 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 30.11.2016 ЦСКА Москва 2:0 Оренбург ПЛ
- 26.11.2016 ЦСКА Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 22.11.2016 ЦСКА Москва 1:1 Байер Л ЛЧ
- 18.11.2016 Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 12.11.2016 ЦСКА Москва 0:1 Уфа ТМК
- 06.11.2016 ЦСКА Москва 2:2 Амкар ПЛ
- 02.11.2016 Монако 3:0 ЦСКА Москва ЛЧ
- 29.10.2016 Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.10.2016 Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 18.10.2016 ЦСКА Москва 1:1 Монако ЛЧ
- 14.10.2016 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ПЛ
- 08.10.2016 ЦСКА Москва 2:0 Анжи ТМК
- 02.10.2016 Ростов 2:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 27.09.2016 ЦСКА Москва 0:1 Тоттенхэм ЛЧ
ЛАСК (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 20.01.2017 Адмира 0:1 ЛАСК ТМК
- 19.01.2017 Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ТМК
- 02.12.2016 ЛАСК 4:0 БВ Линц ЭЛ
- 25.11.2016 Аустрия Люстенау 2:4 ЛАСК ЭЛ
- 18.11.2016 Хорн 1:4 ЛАСК ЭЛ
- 04.11.2016 ЛАСК 1:0 Флоридсдорфер ЭЛ
- 31.10.2016 ЛАСК 3:1 Капфенберг ЭЛ
- 25.10.2016 Амштеттен 3:4 ЛАСК К
- 21.10.2016 Ваттенс 3:2 ЛАСК ЭЛ
- 18.10.2016 ЛАСК 2:2 Нойштадт ЭЛ
- 14.10.2016 Ваккер Инсбрук 2:1 ЛАСК ЭЛ
- 30.09.2016 ЛАСК 3:3 Лиферинг ЭЛ
- 23.09.2016 БВ Линц 2:0 ЛАСК ЭЛ
- 20.09.2016 Кальсдорф 1:2 ЛАСК К
- 16.09.2016 ЛАСК 3:1 Аустрия Люстенау ЭЛ
- 13.09.2016 ЛАСК 1:1 Хорн ЭЛ
- 09.09.2016 Флоридсдорфер 2:3 ЛАСК ЭЛ
- 26.08.2016 Капфенберг 1:2 ЛАСК ЭЛ
- 19.08.2016 ЛАСК 4:0 Ваттенс ЭЛ
- 16.08.2016 Нойштадт 1:2 ЛАСК ЭЛ
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 7 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - ЛАСК, который состоится 07.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - ЛАСК, который состоится 07.02.2017.
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