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Ювентус
 
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Наполи
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До начала матча осталось 20 часов 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ювентус - Наполи, который состоится 28.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Ювентус - Наполи
Ювентус
94.2% (114)
Ничья:
3.3% (4)
Наполи
2.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
43.8% (53)
Ювентус:
26.4% (32)
Ювентус:
8.3% (10)
Ювентус:
7.4% (9)
Ничья:
1.7% (2)
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