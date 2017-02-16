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Блэкберн (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 14.02.2017 Шеффилд Уэнсдей 2:1 Блэкберн Ч
- 11.02.2017 Ротерхэм 1:1 Блэкберн Ч
- 04.02.2017 Блэкберн 1:0 КПР Ч
- 01.02.2017 Блэкберн 1:2 Лидс Ч
- 28.01.2017 Блэкберн 2:0 Блэкпул КА
- 21.01.2017 Блэкберн 1:1 Бирмингем Ч
- 14.01.2017 Ипсвич 3:2 Блэкберн Ч
- 07.01.2017 КПР 1:2 Блэкберн КА
- 02.01.2017 Блэкберн 1:0 Ньюкасл Ч
- 31.12.2016 Хаддерсфилд Таун 1:1 Блэкберн Ч
- 26.12.2016 Барнсли 2:0 Блэкберн Ч
- 17.12.2016 Блэкберн 2:3 Рединг Ч
- 13.12.2016 Блэкберн 2:3 Брайтон Ч
- 10.12.2016 Престон Норт Энд 3:2 Блэкберн Ч
- 03.12.2016 Блэкберн 1:1 Хаддерсфилд Таун Ч
- 26.11.2016 Ньюкасл 0:1 Блэкберн Ч
- 19.11.2016 Блэкберн 3:2 Брентфорд Ч
- 05.11.2016 Астон Вилла 2:1 Блэкберн Ч
- 29.10.2016 Блэкберн 1:1 Вулверхэмптон Ч
- 22.10.2016 Бристоль Сити 1:0 Блэкберн Ч
Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 11.02.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Уотфорд ПЛ
- 05.02.2017 Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 01.02.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Халл Сити ПЛ
- 29.01.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Уиган КА
- 26.01.2017 Халл Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.01.2017 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 10.01.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Халл Сити КЛ
- 07.01.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Рединг КА
- 02.01.2017 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.12.2016 Манчестер Юнайтед 2:1 Мидлсбро ПЛ
- 26.12.2016 Манчестер Юнайтед 3:1 Сандерленд ПЛ
- 17.12.2016 Вест Бромвич 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.12.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 08.12.2016 Заря 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 04.12.2016 Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.11.2016 Манчестер Юнайтед 4:1 Вест Хэм КЛ
- 27.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 24.11.2016 Манчестер Юнайтед 4:0 Фейеноорд ЛЕ
Последние игры между собой
Блэкберн: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
- 02.04.2012 Блэкберн 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 31.12.2011 Манчестер Юнайтед 2:3 Блэкберн Премьер-лига
- 14.05.2011 Блэкберн 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 27.11.2010 Манчестер Юнайтед 7:1 Блэкберн Премьер-лига
- 11.04.2010 Блэкберн 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 31.10.2009 Манчестер Юнайтед 2:0 Блэкберн Премьер-лига
- 21.02.2009 Манчестер Юнайтед 2:1 Блэкберн Премьер-лига
- 03.12.2008 Манчестер Юнайтед 5:3 Блэкберн Кубок Carling
- 04.10.2008 Блэкберн 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 19.04.2008 Блэкберн 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 11.11.2007 Манчестер Юнайтед 2:0 Блэкберн Премьер-лига
1/32 финала
1/16 финала
— ?
— ?
3 Линкольн Сити
1 Брайтон
- 3:1 ЛИН-БРА
— ?
— ?
4 Челси
0 Брентфорд
- 4:0 ЧЕЛ-БРЕ
— ?
— ?
4 Манчестер Юнайтед
0 Уиган
- 4:0 МАН-УИГ
— ?
— ?
0 Саутгемптон
5 Арсенал
- 0:5 САУ-АРС
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 16 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Блэкберн - Манчестер Юнайтед, который состоится 19.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Блэкберн - Манчестер Юнайтед, который состоится 19.02.2017.
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Прогнозы на матч Блэкберн - Манчестер Юнайтед
Блэкберн
3.8% (3)
Ничья:
2.6% (2)
Манчестер Юнайтед
93.6% (73)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
33.3% (26)
0:2 Манчестер Юнайтед:
21.8% (17)
1:3 Манчестер Юнайтед:
16.7% (13)
0:1 Манчестер Юнайтед:
12.8% (10)
2:1 Блэкберн:
2.6% (2)
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