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Стадион:
Блэкберн
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Блэкберн - Манчестер Юнайтед, который состоится 19.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Блэкберн - Манчестер Юнайтед
Блэкберн
3.8% (3)
Ничья:
2.6% (2)
Манчестер Юнайтед
93.6% (73)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
33.3% (26)
Манчестер Юнайтед:
21.8% (17)
Манчестер Юнайтед:
16.7% (13)
Манчестер Юнайтед:
12.8% (10)
Блэкберн:
2.6% (2)
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