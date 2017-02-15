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Стадион: Молинью
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Вулверхэмптон (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 14.02.2017 Вулверхэмптон 0:1 Уиган Ч
- 11.02.2017 Вулверхэмптон 0:1 Ньюкасл Ч
- 04.02.2017 Бартон Альбион 2:1 Вулверхэмптон Ч
- 31.01.2017 Барнсли 1:3 Вулверхэмптон Ч
- 28.01.2017 Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон КА
- 21.01.2017 Норвич 3:1 Вулверхэмптон Ч
- 14.01.2017 Вулверхэмптон 1:0 Астон Вилла Ч
- 07.01.2017 Сток Сити 0:2 Вулверхэмптон КА
- 02.01.2017 Шеффилд Уэнсдей 0:0 Вулверхэмптон Ч
- 31.12.2016 Вулверхэмптон 1:2 КПР Ч
- 26.12.2016 Вулверхэмптон 3:2 Бристоль Сити Ч
- 17.12.2016 Ноттингем Форест 0:2 Вулверхэмптон Ч
- 13.12.2016 Кардифф Сити 2:1 Вулверхэмптон Ч
- 10.12.2016 Вулверхэмптон 4:4 Фулхэм Ч
- 01.12.2016 КПР 1:2 Вулверхэмптон Ч
- 26.11.2016 Вулверхэмптон 0:2 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 19.11.2016 Престон Норт Энд 0:0 Вулверхэмптон Ч
- 05.11.2016 Вулверхэмптон 2:3 Дерби Ч
- 29.10.2016 Блэкберн 1:1 Вулверхэмптон Ч
- 22.10.2016 Вулверхэмптон 0:1 Лидс Ч
Челси (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 12.02.2017 Бёрнли 1:1 Челси ПЛ
- 04.02.2017 Челси 3:1 Арсенал ПЛ
- 31.01.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 28.01.2017 Челси 4:0 Брентфорд КА
- 22.01.2017 Челси 2:0 Халл Сити ПЛ
- 14.01.2017 Лестер 0:3 Челси ПЛ
- 08.01.2017 Челси 4:1 Питерборо Юнайтед КА
- 04.01.2017 Тоттенхэм 2:0 Челси ПЛ
- 31.12.2016 Челси 4:2 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2016 Челси 3:0 Борнмут ПЛ
- 17.12.2016 Кристал Пэлас 0:1 Челси ПЛ
- 14.12.2016 Сандерленд 0:1 Челси ПЛ
- 11.12.2016 Челси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 03.12.2016 Манчестер Сити 1:3 Челси ПЛ
- 26.11.2016 Челси 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 20.11.2016 Мидлсбро 0:1 Челси ПЛ
- 05.11.2016 Челси 5:0 Эвертон ПЛ
- 30.10.2016 Саутгемптон 0:2 Челси ПЛ
- 26.10.2016 Вест Хэм 2:1 Челси КЛ
- 23.10.2016 Челси 4:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
Челси: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
- 25.09.2012 Челси 6:0 Вулверхэмптон Кубок лиги
- 02.01.2012 Вулверхэмптон 1:2 Челси Премьер-лига
- 26.11.2011 Челси 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
- 05.01.2011 Вулверхэмптон 1:0 Челси Премьер-лига
- 23.10.2010 Челси 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
- 20.02.2010 Вулверхэмптон 0:2 Челси Премьер-лига
- 21.11.2009 Челси 4:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
1/32 финала
1/16 финала
— ?
— ?
3 Линкольн Сити
1 Брайтон
- 3:1 ЛИН-БРА
— ?
— ?
4 Челси
0 Брентфорд
- 4:0 ЧЕЛ-БРЕ
— ?
— ?
4 Манчестер Юнайтед
0 Уиган
- 4:0 МАН-УИГ
— ?
— ?
0 Саутгемптон
5 Арсенал
- 0:5 САУ-АРС
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 28 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вулверхэмптон - Челси, который состоится 18.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вулверхэмптон - Челси, который состоится 18.02.2017.
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Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон
11.1% (3)
Ничья:
11.1% (3)
Челси
77.8% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Челси:
33.3% (9)
1:2 Челси:
18.5% (5)
0:1 Челси:
11.1% (3)
1:3 Челси:
11.1% (3)
1:1 Ничья:
7.4% (2)
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