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Стадион:
Вулверхэмптон
 
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Челси
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 28 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вулверхэмптон - Челси, который состоится 18.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон
11.1% (3)
Ничья:
11.1% (3)
Челси
77.8% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
33.3% (9)
Челси:
18.5% (5)
Челси:
11.1% (3)
Челси:
11.1% (3)
Ничья:
7.4% (2)
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