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Стадион:
Фулхэм
 
Позже
Тоттенхэм
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 1 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фулхэм - Тоттенхэм, который состоится 19.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм
10.5% (8)
Ничья:
9.2% (7)
Тоттенхэм
80.3% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
36.8% (28)
Тоттенхэм:
19.7% (15)
Тоттенхэм:
10.5% (8)
Тоттенхэм:
7.9% (6)
Фулхэм:
5.3% (4)
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