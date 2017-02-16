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Стадион: Крэйвен Коттедж
Предыдущие игры
Фулхэм (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 14.02.2017 Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест Ч
- 11.02.2017 Фулхэм 3:2 Уиган Ч
- 04.02.2017 Бирмингем 1:0 Фулхэм Ч
- 01.02.2017 Бартон Альбион 0:2 Фулхэм Ч
- 29.01.2017 Фулхэм 4:1 Халл Сити КА
- 24.01.2017 Рединг 1:0 Фулхэм Ч
- 21.01.2017 КПР 1:1 Фулхэм Ч
- 14.01.2017 Фулхэм 2:0 Барнсли Ч
- 08.01.2017 Кардифф Сити 1:2 Фулхэм КА
- 02.01.2017 Фулхэм 1:2 Брайтон Ч
- 26.12.2016 Ипсвич 0:2 Фулхэм Ч
- 17.12.2016 Фулхэм 2:2 Дерби Ч
- 13.12.2016 Фулхэм 2:1 Ротерхэм Ч
- 10.12.2016 Вулверхэмптон 4:4 Фулхэм Ч
- 03.12.2016 Фулхэм 5:0 Рединг Ч
- 26.11.2016 Брайтон 2:1 Фулхэм Ч
- 19.11.2016 Фулхэм 1:1 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 04.11.2016 Брентфорд 0:2 Фулхэм Ч
- 29.10.2016 Фулхэм 5:0 Хаддерсфилд Таун Ч
- 22.10.2016 Астон Вилла 1:0 Фулхэм Ч
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 16.02.2017 Гент 1:0 Тоттенхэм ЛЕ
- 11.02.2017 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 04.02.2017 Тоттенхэм 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 31.01.2017 Сандерленд 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 28.01.2017 Тоттенхэм 4:3 Уиком КА
- 21.01.2017 Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 14.01.2017 Тоттенхэм 4:0 Вест Бромвич ПЛ
- 08.01.2017 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла КА
- 04.01.2017 Тоттенхэм 2:0 Челси ПЛ
- 01.01.2017 Уотфорд 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 28.12.2016 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 18.12.2016 Тоттенхэм 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.12.2016 Тоттенхэм 3:0 Халл Сити ПЛ
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 07.12.2016 Тоттенхэм 3:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 03.12.2016 Тоттенхэм 5:0 Суонси ПЛ
- 26.11.2016 Челси 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 22.11.2016 Монако 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 19.11.2016 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 06.11.2016 Арсенал 1:1 Тоттенхэм ПЛ
Последние игры между собой
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Тоттенхэм: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
- 19.04.2014 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм Премьер-лига
- 05.12.2013 Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 17.03.2013 Тоттенхэм 0:1 Фулхэм Премьер-лига
- 01.12.2012 Фулхэм 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 13.05.2012 Тоттенхэм 2:0 Фулхэм Премьер-лига
- 06.11.2011 Фулхэм 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 30.01.2011 Фулхэм 4:0 Тоттенхэм Кубок Англии
- 01.01.2011 Тоттенхэм 1:0 Фулхэм Премьер-лига
- 16.10.2010 Фулхэм 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 24.03.2010 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм Кубок Англии
- 06.03.2010 Фулхэм 0:0 Тоттенхэм Кубок Англии
- 26.01.2010 Тоттенхэм 2:0 Фулхэм Премьер-лига
- 26.12.2009 Фулхэм 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 26.12.2008 Тоттенхэм 0:0 Фулхэм Премьер-лига
- 15.11.2008 Фулхэм 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 26.12.2007 Тоттенхэм 5:1 Фулхэм Премьер-лига
1/32 финала
1/16 финала
— ?
— ?
3 Линкольн Сити
1 Брайтон
- 3:1 ЛИН-БРА
— ?
— ?
4 Челси
0 Брентфорд
- 4:0 ЧЕЛ-БРЕ
— ?
— ?
4 Манчестер Юнайтед
0 Уиган
- 4:0 МАН-УИГ
— ?
— ?
0 Саутгемптон
5 Арсенал
- 0:5 САУ-АРС
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 1 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фулхэм - Тоттенхэм, который состоится 19.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фулхэм - Тоттенхэм, который состоится 19.02.2017.
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Прогнозы на матч Фулхэм - Тоттенхэм
Фулхэм
10.5% (8)
Ничья:
9.2% (7)
Тоттенхэм
80.3% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
36.8% (28)
0:2 Тоттенхэм:
19.7% (15)
0:1 Тоттенхэм:
10.5% (8)
1:3 Тоттенхэм:
7.9% (6)
1:0 Фулхэм:
5.3% (4)
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