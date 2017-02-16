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Стадион:
Саттон
 
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Арсенал
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 50 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Саттон - Арсенал, который состоится 20.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Саттон - Арсенал
Саттон
2.6% (3)
Ничья:
2.6% (3)
Арсенал
94.8% (110)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
37.1% (43)
Арсенал:
19.8% (23)
Арсенал:
14.7% (17)
Арсенал:
12.1% (14)
Арсенал:
3.4% (4)
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