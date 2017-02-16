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Стадион: Боро Спортс Граунд
Предыдущие игры
Саттон (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.02.2017 Гайзли 2:1 Саттон НЛ
- 11.02.2017 Солихалл 3:0 Саттон НЛ
- 04.02.2017 Саттон 0:0 Борэм Вуд ТФ
- 29.01.2017 Саттон 1:0 Лидс КА
- 24.01.2017 Саттон 3:2 Вортинг ТФ
- 21.01.2017 Саттон 1:1 Истли НЛ
- 17.01.2017 Уимблдон 1:3 Саттон КА
- 14.01.2017 Вортинг 2:2 Саттон ТФ
- 10.01.2017 Брейнтри 1:0 Саттон НЛ
- 07.01.2017 Саттон 0:0 Уимблдон КА
- 01.01.2017 Саттон 2:0 Бромли НЛ
- 26.12.2016 Бромли 1:0 Саттон НЛ
- 17.12.2016 Саттон 1:0 Рексем НЛ
- 10.12.2016 Саттон 1:0 Бат ТФ
- 03.12.2016 Саттон 2:1 Челтенем КА
- 29.11.2016 Саттон 0:6 Довер НЛ
- 26.11.2016 Саттон 2:0 Олдершот НЛ
- 22.11.2016 Борэм Вуд 1:0 Саттон НЛ
- 19.11.2016 Норт Ферриби 2:1 Саттон НЛ
- 12.11.2016 Саттон 0:0 Барроу НЛ
Арсенал (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 15.02.2017 Бавария 5:1 Арсенал ЛЧ
- 11.02.2017 Арсенал 2:0 Халл Сити ПЛ
- 04.02.2017 Челси 3:1 Арсенал ПЛ
- 31.01.2017 Арсенал 1:2 Уотфорд ПЛ
- 28.01.2017 Саутгемптон 0:5 Арсенал КА
- 22.01.2017 Арсенал 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.01.2017 Суонси 0:4 Арсенал ПЛ
- 07.01.2017 Престон Норт Энд 1:2 Арсенал КА
- 03.01.2017 Борнмут 3:3 Арсенал ПЛ
- 01.01.2017 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 26.12.2016 Арсенал 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 18.12.2016 Манчестер Сити 2:1 Арсенал ПЛ
- 13.12.2016 Эвертон 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.12.2016 Арсенал 3:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2016 Базель 1:4 Арсенал ЛЧ
- 03.12.2016 Вест Хэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 30.11.2016 Арсенал 0:2 Саутгемптон КЛ
- 27.11.2016 Арсенал 3:1 Борнмут ПЛ
- 23.11.2016 Арсенал 2:2 ПСЖ ЛЧ
- 19.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал ПЛ
1/32 финала
1/16 финала
— ?
— ?
3 Линкольн Сити
1 Брайтон
- 3:1 ЛИН-БРА
— ?
— ?
4 Челси
0 Брентфорд
- 4:0 ЧЕЛ-БРЕ
— ?
— ?
4 Манчестер Юнайтед
0 Уиган
- 4:0 МАН-УИГ
— ?
— ?
0 Саутгемптон
5 Арсенал
- 0:5 САУ-АРС
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 50 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Саттон - Арсенал, который состоится 20.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Саттон - Арсенал, который состоится 20.02.2017.
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Прогнозы на матч Саттон - Арсенал
Саттон
2.6% (3)
Ничья:
2.6% (3)
Арсенал
94.8% (110)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Арсенал:
37.1% (43)
0:3 Арсенал:
19.8% (23)
1:3 Арсенал:
14.7% (17)
1:2 Арсенал:
12.1% (14)
0:4 Арсенал:
3.4% (4)
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