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Стадион:
Хаддерсфилд Таун
 
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Манчестер Сити
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити, который состоится 18.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
10.7% (3)
Ничья:
7.1% (2)
Манчестер Сити
82.1% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
42.9% (12)
Манчестер Сити:
21.4% (6)
Хаддерсфилд Таун:
10.7% (3)
Манчестер Сити:
7.1% (2)
Ничья:
7.1% (2)
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