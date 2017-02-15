- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Джон Смит
Предыдущие игры
Хаддерсфилд Таун (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 14.02.2017 Ротерхэм 2:3 Хаддерсфилд Таун Ч
- 11.02.2017 КПР 1:2 Хаддерсфилд Таун Ч
- 05.02.2017 Хаддерсфилд Таун 2:1 Лидс Ч
- 02.02.2017 Хаддерсфилд Таун 3:1 Брайтон Ч
- 28.01.2017 Рочдейл 0:4 Хаддерсфилд Таун КА
- 21.01.2017 Хаддерсфилд Таун 2:0 Ипсвич Ч
- 14.01.2017 Шеффилд Уэнсдей 2:0 Хаддерсфилд Таун Ч
- 07.01.2017 Хаддерсфилд Таун 4:0 Порт Вейл КА
- 02.01.2017 Уиган 0:1 Хаддерсфилд Таун Ч
- 31.12.2016 Хаддерсфилд Таун 1:1 Блэкберн Ч
- 26.12.2016 Хаддерсфилд Таун 2:1 Ноттингем Форест Ч
- 16.12.2016 Норвич 1:2 Хаддерсфилд Таун Ч
- 13.12.2016 Бартон Альбион 0:1 Хаддерсфилд Таун Ч
- 10.12.2016 Хаддерсфилд Таун 2:1 Бристоль Сити Ч
- 03.12.2016 Блэкберн 1:1 Хаддерсфилд Таун Ч
- 28.11.2016 Хаддерсфилд Таун 1:2 Уиган Ч
- 19.11.2016 Кардифф Сити 3:2 Хаддерсфилд Таун Ч
- 05.11.2016 Хаддерсфилд Таун 1:1 Бирмингем Ч
- 29.10.2016 Фулхэм 5:0 Хаддерсфилд Таун Ч
- 22.10.2016 Хаддерсфилд Таун 1:0 Дерби Ч
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 13.02.2017 Борнмут 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.02.2017 Манчестер Сити 2:1 Суонси ПЛ
- 01.02.2017 Вест Хэм 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 28.01.2017 Кристал Пэлас 0:3 Манчестер Сити КА
- 21.01.2017 Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 15.01.2017 Эвертон 4:0 Манчестер Сити ПЛ
- 06.01.2017 Вест Хэм 0:5 Манчестер Сити КА
- 02.01.2017 Манчестер Сити 2:1 Бёрнли ПЛ
- 31.12.2016 Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити ПЛ
- 26.12.2016 Халл Сити 0:3 Манчестер Сити ПЛ
- 18.12.2016 Манчестер Сити 2:1 Арсенал ПЛ
- 14.12.2016 Манчестер Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 10.12.2016 Лестер 4:2 Манчестер Сити ПЛ
- 06.12.2016 Манчестер Сити 1:1 Селтик ЛЧ
- 03.12.2016 Манчестер Сити 1:3 Челси ПЛ
- 26.11.2016 Бёрнли 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 23.11.2016 Боруссия М 1:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 19.11.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.11.2016 Манчестер Сити 1:1 Мидлсбро ПЛ
- 01.11.2016 Манчестер Сити 3:1 Барселона ЛЧ
1/32 финала
1/16 финала
— ?
— ?
3 Линкольн Сити
1 Брайтон
- 3:1 ЛИН-БРА
— ?
— ?
4 Челси
0 Брентфорд
- 4:0 ЧЕЛ-БРЕ
— ?
— ?
4 Манчестер Юнайтед
0 Уиган
- 4:0 МАН-УИГ
— ?
— ?
0 Саутгемптон
5 Арсенал
- 0:5 САУ-АРС
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 58 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити, который состоится 18.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити, который состоится 18.02.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун - Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
10.7% (3)
Ничья:
7.1% (2)
Манчестер Сити
82.1% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Манчестер Сити:
42.9% (12)
1:2 Манчестер Сити:
21.4% (6)
2:1 Хаддерсфилд Таун:
10.7% (3)
0:3 Манчестер Сити:
7.1% (2)
1:1 Ничья:
7.1% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация