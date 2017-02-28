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Марсель
 
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Монако
announcement
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До начала матча осталось 1 день 11 часов 36 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Марсель - Монако, который состоится 01.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Марсель - Монако
Марсель
22.7% (22)
Ничья:
20.6% (20)
Монако
56.7% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
43.3% (42)
Ничья:
17.5% (17)
Марсель:
15.5% (15)
Монако:
5.2% (5)
Монако:
4.1% (4)
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