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Ньор (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 24.02.2017 Ньор 2:3 Ред Стар Л2
- 17.02.2017 Газелек Аяччо 1:0 Ньор Л2
- 10.02.2017 Ньор 3:2 Труа Л2
- 07.02.2017 Ним 3:0 Ньор Л2
- 03.02.2017 Ньор 3:2 Бур-Перонна Л2
- 31.01.2017 Саргемин 0:3 Ньор КФ
- 27.01.2017 Тур 0:0 Ньор Л2
- 20.01.2017 Ньор 2:1 Амьен Л2
- 13.01.2017 Ньор 2:2 Лаваль Л2
- 07.01.2017 Бланьяк 0:1 Ньор КФ
- 16.12.2016 Страсбур 3:0 Ньор Л2
- 09.12.2016 Ньор 1:1 Гавр Л2
- 28.11.2016 Реймс 1:0 Ньор Л2
- 25.11.2016 Ньор 1:1 Аяччо Л2
- 21.11.2016 Брест 2:3 Ньор Л2
- 11.11.2016 Стад Монтуа 1:2 Ньор КФ
- 04.11.2016 Ньор 2:0 Сошо Л2
- 29.10.2016 Осер 0:4 Ньор Л2
- 21.10.2016 Ньор 2:1 Клермон Фут Л2
- 14.10.2016 Валансьен 3:1 Ньор Л2
ПСЖ (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 26.02.2017 Марсель 1:5 ПСЖ Л1
- 19.02.2017 ПСЖ 0:0 Тулуза Л1
- 14.02.2017 ПСЖ 4:0 Барселона ЛЧ
- 10.02.2017 Бордо 0:3 ПСЖ Л1
- 07.02.2017 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 04.02.2017 Дижон 1:3 ПСЖ Л1
- 01.02.2017 Ренн 0:4 ПСЖ КФ
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 24.01.2017 Бордо 1:4 ПСЖ КЛ
- 21.01.2017 Нант 0:2 ПСЖ Л1
- 14.01.2017 Ренн 0:1 ПСЖ Л1
- 11.01.2017 ПСЖ 2:0 Мец КЛ
- 07.01.2017 ПСЖ 7:0 Бастия КФ
- 04.01.2017 Клуб Африкэн 0:3 ПСЖ ТМК
- 21.12.2016 ПСЖ 5:0 Лорьян Л1
- 17.12.2016 Генгам 2:1 ПСЖ Л1
- 14.12.2016 ПСЖ 3:1 Лилль КЛ
- 11.12.2016 ПСЖ 2:2 Ницца Л1
- 06.12.2016 ПСЖ 2:2 Лудогорец ЛЧ
- 03.12.2016 Монпелье 3:0 ПСЖ Л1
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
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До начала матча осталось 1 день 9 часов 1 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ньор - ПСЖ, который состоится 01.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ньор - ПСЖ, который состоится 01.03.2017.
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Прогнозы на матч Ньор - ПСЖ
Ньор
0% (0)
Ничья:
0% (0)
ПСЖ
100% (99)
Вы не участвовали в прогнозе
0:3 ПСЖ:
31.3% (31)
0:2 ПСЖ:
26.3% (26)
0:4 ПСЖ:
10.1% (10)
1:3 ПСЖ:
9.1% (9)
1:2 ПСЖ:
7.1% (7)
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