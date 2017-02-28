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Ньор
 
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ПСЖ
announcement
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До начала матча осталось 1 день 9 часов 1 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ньор - ПСЖ, который состоится 01.03.2017.
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Прогнозы на матч Ньор - ПСЖ
Ньор
0% (0)
Ничья:
0% (0)
ПСЖ
100% (99)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
31.3% (31)
ПСЖ:
26.3% (26)
ПСЖ:
10.1% (10)
ПСЖ:
9.1% (9)
ПСЖ:
7.1% (7)
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