- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Позже
Предыдущие игры
Рубин (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 05.02.2017 Рубин 2:1 Сёнан Бельмаре ТМК
- 04.02.2017 Осиек 2:1 Рубин ТМК
- 26.01.2017 Литекс 2:4 Рубин ТМК
- 05.12.2016 Спартак Москва 2:1 Рубин ПЛ
- 30.11.2016 Рубин 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 26.11.2016 ЦСКА Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 18.11.2016 Рубин 0:0 Ростов ПЛ
- 05.11.2016 Уфа 2:3 Рубин ПЛ
- 31.10.2016 Рубин 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 26.10.2016 Рубин 1:0 СКА-Хабаровск К
- 22.10.2016 Терек 3:1 Рубин ПЛ
- 15.10.2016 Рубин 3:0 Крылья Советов ПЛ
- 02.10.2016 Краснодар 1:0 Рубин ПЛ
- 26.09.2016 Рубин 2:1 Томь ПЛ
- 22.09.2016 Чита 0:1 Рубин К
- 19.09.2016 Зенит 4:1 Рубин ПЛ
- 12.09.2016 Рубин 3:1 Урал ПЛ
- 27.08.2016 Оренбург 1:1 Рубин ПЛ
- 19.08.2016 Рубин 1:2 Анжи ПЛ
- 13.08.2016 Рубин 1:1 Спартак Москва ПЛ
Спартак Москва (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 10.02.2017 Осиек 1:1 Спартак Москва ТМК
- 31.01.2017 Спартак Москва 2:1 Копенгаген ТМК
- 28.01.2017 Спартак Москва 5:1 Жилина ТМК
- 05.12.2016 Спартак Москва 2:1 Рубин ПЛ
- 01.12.2016 Крылья Советов 4:0 Спартак Москва ПЛ
- 26.11.2016 Терек 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 20.11.2016 Спартак Москва 1:0 Амкар ПЛ
- 05.11.2016 Томь 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 29.10.2016 Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2016 Урал 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 15.10.2016 Спартак Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 02.10.2016 Зенит 4:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.09.2016 Спартак Москва 0:1 Уфа ПЛ
- 21.09.2016 СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва К
- 16.09.2016 Оренбург 1:3 Спартак Москва ПЛ
- 11.09.2016 Спартак Москва 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 28.08.2016 Анжи 0:2 Спартак Москва ПЛ
- 21.08.2016 Спартак Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 13.08.2016 Рубин 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 08.08.2016 Спартак Москва 1:0 Крылья Советов ПЛ
Последние игры между собой
Рубин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Спартак Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
- 05.12.2016 Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига
- 13.08.2016 Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 30.11.2015 Рубин 2:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 03.08.2015 Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
- 26.04.2015 Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига
- 30.10.2014 Рубин 2:0 Спартак Москва Кубок
- 01.08.2014 Рубин 0:4 Спартак Москва Премьер-лига
- 20.04.2014 Рубин 2:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 18.08.2013 Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 10.12.2012 Рубин 0:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 18.08.2012 Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига
- 15.04.2012 Спартак Москва 2:0 Рубин Премьер-лига
- 05.03.2012 Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 16.10.2011 Рубин 3:0 Спартак Москва Премьер-лига
- 10.06.2011 Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига
- 08.11.2010 Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига
- 17.07.2010 Спартак Москва 0:1 Рубин Премьер-лига
- 30.08.2009 Спартак Москва 0:3 Рубин Премьер-лига
- 25.04.2009 Рубин 0:2 Спартак Москва Премьер-лига
- 21.09.2008 Спартак Москва 0:1 Рубин Премьер-лига
-
До начала матча осталось 2 дня 7 часов 22 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Спартак Москва, который состоится 13.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Спартак Москва, который состоится 13.02.2017.
Новости матча
-
-
Каррера: "Нас ждут 13 финалов" — 23:11
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Рубин - Спартак Москва
Рубин
14% (17)
Ничья:
33.1% (40)
Спартак Москва
52.9% (64)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Спартак Москва:
33.9% (41)
1:1 Ничья:
26.4% (32)
2:1 Рубин:
9.1% (11)
0:1 Спартак Москва:
7.4% (9)
2:2 Ничья:
4.1% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Кубок Африканских Наций
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация