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Рубин
 
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Спартак Москва
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 22 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рубин - Спартак Москва, который состоится 13.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Рубин - Спартак Москва
Рубин
14% (17)
Ничья:
33.1% (40)
Спартак Москва
52.9% (64)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
33.9% (41)
Ничья:
26.4% (32)
Рубин:
9.1% (11)
Спартак Москва:
7.4% (9)
Ничья:
4.1% (5)
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