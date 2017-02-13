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Спартак Москва
 
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Олесунн
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 39 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Олесунн, который состоится 16.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Олесунн
Спартак Москва
89.6% (86)
Ничья:
5.2% (5)
Олесунн
5.2% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
36.5% (35)
Спартак Москва:
22.9% (22)
Спартак Москва:
16.7% (16)
Спартак Москва:
9.4% (9)
Ничья:
5.2% (5)
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