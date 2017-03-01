  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Кубок Германии
  6. 1/4 финала
Стадион: Зрители: 53249
Гамбург
1:2
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
53' Пенальти
Штиндль Ларс
0:2
61' Пенальти
Раффаэл де Араужо
83' Желтая карточка
Херрман Патрик
1:2
90' Гол
Вуд Бобби
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вуд Бобби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
92'
После дальнего удара, который нанес Хан Андре мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
92'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург делает подножку. Хан Андре заработал фол.
92'
Адлер Рене сделал результативную передачу.

91'
Удар от ворот произведет Боруссия М
91'
Холтби Льюис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Экдаль Олбин из команды Гамбург делает подножку. Херрман Патрик заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Удар от ворот произведет Боруссия М
86'
Тактическая замена. Раффаэл де Араужо уходит с поля и его заменяет Хан Андре
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
84'
Зоммер Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Холтби Льюис из команды Гамбург подал угловой справа.
84'
Хант Аарон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Желтая карточка
83'
Херрман Патрик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Херрман Патрик наказан за толчок Остшолек Маттиас
83'
Хант Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Хант Аарон на финте ушёл от оппонента.
82'
Тактическая замена. Дауд Махмуд уходит с поля и его заменяет Стробл Тобиас
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 53249 болельщиков
81'
Джонсон Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Уолас Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
78'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает подножку. Экдаль Олбин заработал фол.
78'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
77'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Хофманн Йонас уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
75'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает навес
Угловой
75'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
75'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
75'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой слева.
72'
Костич Филип из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Экдаль Олбин из команды Гамбург делает пас партнеру.
72'
Хант Аарон из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Тактическая замена. Юнг Гидеон уходит с поля и его заменяет Уолас Соуза
70'
Тактическая замена. Мюллер Николай уходит с поля и его заменяет Костич Филип
70'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Экдаль Олбин из команды Гамбург делает навес
70'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
69'
Мюллер Николай из команды Гамбург подал угловой справа.
69'
Холтби Льюис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
68'
Холтби Льюис из команды Гамбург в офсайде
Фол, нарушение
67'
Вуд Бобби коснулся мяча рукой.
67'
Сакаи Готоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает навес
66'
Раффаэл де Араужо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
66'
Раффаэл де Араужо на финте ушёл от оппонента.
65'
Удар от ворот произведет Боруссия М
65'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Кристенсен Андреас из команды Боруссия М. Это Вуд Бобби заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Боруссия М
63'
Маврай Мергим имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
63'
Мюллер Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Сакаи Готоку заработал фол.
63'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
62'
Янчке Тони выбил мяч на угловой.
62'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает пас партнеру.
Описание гола
61'
Г О О О О О Л - Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М забивает пенальти
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
60'
ПЕНАЛЬТИ! – Остшолек Маттиас фолит в штрафной площади. Хофманн Йонас пострадал
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Штиндль Ларс, и мяч снова в игре
60'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
59'
Адлер Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Янчке Тони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Юнг Гидеон из команды Гамбург делает подножку. Хофманн Йонас заработал фол.
Фол, нарушение
57'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Хант Аарон заработал фол.
57'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
56'
Вуд Бобби из команды Гамбург в офсайде
56'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
56'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М. Это Мюллер Николай заработал фол.
55'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
55'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Маврай Мергим из команды Гамбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
55'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
54'
Холтби Льюис из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Описание гола
53'
Г О О О О О Л - Штиндль Ларс из команды Боруссия М забивает пенальти
Фол, нарушение
52'
ПЕНАЛЬТИ! – Маврай Мергим фолит в штрафной площади. Херрман Патрик пострадал
51'
Удар от ворот произведет Боруссия М
51'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Янчке Тони наказан за толчок Хант Аарон
50'
Удар от ворот произведет Гамбург
Угловой
50'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
49'
Вуд Бобби наказан за толчок Крамер Кристоф
Фол, нарушение
48'
Херрман Патрик из команды Боруссия М. Это Маврай Мергим заработал фол.
48'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Удар от ворот произведет Гамбург
45'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает неудачный навес.
Офсайд
43'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
43'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
42'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
41'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
39'
Крамер Кристоф атакует сзади соперника. Юнг Гидеон пострадал.
39'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Удар от ворот произведет Гамбург
37'
Вестергор Янник из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
Угловой
37'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
37'
Штиндль Ларс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает пас партнеру.
36'
Удар от ворот произведет Гамбург
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
34'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
32'
Мюллер Николай из команды Гамбург в офсайде
32'
Хант Аарон из команды Гамбург делает передачу за спину защитников.
32'
Вуд Бобби нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Вуд Бобби на финте ушёл от оппонента.
29'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Маврай Мергим выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
29'
Дауд Махмуд наказан за толчок Холтби Льюис
28'
Адлер Рене вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
27'
Янчке Тони из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
Фол, нарушение
25'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает подножку. Раффаэл де Араужо заработал фол.
25'
Холтби Льюис из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Хант Аарон из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес
23'
Удар от ворот произведет Боруссия М
23'
Мюллер Николай наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
23'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
21'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Вуд Бобби заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
Удар от ворот произведет Боруссия М
19'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург бьет головой мимо ворот
Угловой
19'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой слева.
19'
Янчке Тони выбил мяч на угловой.
18'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Вуд Бобби не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
18'
Хант Аарон из команды Гамбург делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
17'
Хант Аарон из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Херрман Патрик.
15'
Удар от ворот произведет Гамбург
15'
Штиндль Ларс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
14'
Вуд Бобби из команды Гамбург в офсайде
13'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Боруссия М
12'
Юнг Гидеон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
10'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает подножку. Хант Аарон заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Мюллер Николай наказан за толчок Янчке Тони
7'
Удар от ворот произведет Гамбург
7'
Вендт Оскар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
4'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Мюллер Николай заработал фол.
3'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес
3'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает навес
2'
Хант Аарон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Янчке Тони сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
2'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 1:2 Боруссия М
Гамбург
26.4% (58)
Ничья:
20.9% (46)
Боруссия М
52.7% (116)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
35.9% (79)
Ничья:
17.7% (39)
Гамбург:
17.3% (38)
Боруссия М:
8.2% (18)
Гамбург:
7.3% (16)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация