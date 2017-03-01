Второй тайм

93' Судья свистит, и матч окончен

93' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

92' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вуд Бобби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

92' После дальнего удара, который нанес Хан Андре мяч отбит вратарем

91' Холтби Льюис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

91' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' [2] - столько добавил арбитр времени.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

84' Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.

84' Зоммер Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Хант Аарон бьет и мяч от рикошета проходит мимо

81' Сегодняшная посещаемость составляет 53249 болельщиков

81' Джонсон Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

78' Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.

77' Игрок клуба " Гамбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

75' Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

75' Сакаи Готоку из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Игрок клуба " Гамбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.

69' Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.

69' Холтби Льюис бьет и мяч от рикошета проходит мимо

68' Игроки ФК " Гамбург " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

67' Сакаи Готоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Раффаэл де Араужо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

65' Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Маврай Мергим имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!

63' Мюллер Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Игрок клуба " Гамбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

62' Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.

60' Вратарь парирует удар, который нанес Штиндль Ларс , и мяч снова в игре

59' Адлер Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Янчке Тони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Игрок клуба " Боруссия М " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

55' Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Удар от ворот произведет Гамбург

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

48' Игрок клуба " Боруссия М " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

47' Игрок клуба " Гамбург " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.