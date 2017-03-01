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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Фолькспаркштадион Зрители: 53249
1:2
Конец матча
0:1
53' ПенальтиШтиндль Ларс
0:2
61' ПенальтиРаффаэл де Араужо
83' Желтая карточкаХеррман Патрик
1:2
90' ГолВуд Бобби
|
53'
0:1
61'
0:2
83'
90'
1:2
Состав команд
24
Сакаи
Готоку
20
Экдаль
Олбин
28
Юнг
Гидеон
14
Хант
Аарон
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
13
Штиндль
Ларс
Гамбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Адлер Рене Вратарь
- 24 Сакаи Готоку Защитник
- 9 Пападопулос Кирьякос Защитник
- 13 Маврай Мергим Защитник
- 22 Остшолек Маттиас Защитник
- 20 Экдаль Олбин Полузащитник
- 28 Юнг Гидеон Полузащитник
- 27 Мюллер Николай Полузащитник
- 8 Холтби Льюис Полузащитник
- 14 Хант Аарон Полузащитник
- 7 Вуд Бобби Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Матения Кристиан Вратарь
- 6 Дуглас Сантос Защитник
- 2 Дикмайер Деннис Защитник
- 12 Уолас Соуза Полузащитник
- 17 Костич Филип Полузащитник
- 15 Вальдшмидт Лука Нападающий
- 11 Грегорич Михаэль Нападающий
- Главный тренер: Гисдоль Маркус
Боруссия М 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Зоммер Ян Вратарь
- 24 Янчке Тони Защитник
- 3 Кристенсен Андреас Защитник
- 4 Вестергор Янник Защитник
- 17 Вендт Оскар Защитник
- 6 Крамер Кристоф Полузащитник
- 8 Дауд Махмуд Полузащитник
- 7 Херрман Патрик Полузащитник
- 23 Хофманн Йонас Полузащитник
- 13 Штиндль Ларс Нападающий
- 11 Раффаэл де Араужо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Зиппель Тобиас Вратарь
- 25 Колодзейчак Тимоти Защитник
- 30 Эльведи Нико Защитник
- 28 Хан Андре Полузащитник
- 19 Джонсон Фабиан Полузащитник
- 5 Стробл Тобиас Полузащитник
- 9 Дрмич Йосип Нападающий
- Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Дюкур Мамаду Травмирован
- Шульц Марвин Травмирован
- Траоре Ибраима Травмирован
Предыдущие игры
Гамбург (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 25.02.2017 Бавария 8:0 Гамбург Б
- 18.02.2017 Гамбург 2:2 Фрайбург Б
- 11.02.2017 РБ Лейпциг 0:3 Гамбург Б
- 07.02.2017 Гамбург 2:0 Кёльн КГ
- 03.02.2017 Гамбург 1:0 Байер Л Б
- 28.01.2017 Ингольштадт 3:1 Гамбург Б
- 21.01.2017 Вольфсбург 1:0 Гамбург Б
- 13.01.2017 Хэнань Цзянье 1:2 Гамбург ТМК
- 09.01.2017 Аль-Наср Дубай 0:5 Гамбург ТМК
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.12.2016 Майнц 3:1 Гамбург Б
- 10.12.2016 Гамбург 1:0 Аугсбург Б
- 04.12.2016 Дармштадт 0:2 Гамбург Б
- 26.11.2016 Гамбург 2:2 Вердер Б
- 20.11.2016 Хоффенхайм 2:2 Гамбург Б
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Б
- 30.10.2016 Кёльн 3:0 Гамбург Б
- 25.10.2016 Галлешер 0:4 Гамбург КГ
- 21.10.2016 Гамбург 0:3 Айнтрахт Фр Б
- 15.10.2016 Боруссия М 0:0 Гамбург Б
Боруссия М (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 26.02.2017 Ингольштадт 0:2 Боруссия М Б
- 23.02.2017 Фиорентина 2:4 Боруссия М ЛЕ
- 19.02.2017 Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Б
- 16.02.2017 Боруссия М 0:1 Фиорентина ЛЕ
- 11.02.2017 Вердер 0:1 Боруссия М Б
- 07.02.2017 Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М КГ
- 04.02.2017 Боруссия М 3:0 Фрайбург Б
- 31.01.2017 Боруссия М 1:4 Бохум ТМК
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 21.01.2017 Дармштадт 0:0 Боруссия М Б
- 14.01.2017 Фортуна 2:0 Боруссия М ТМК
- 14.01.2017 Боруссия М 0:1 Майнц ТМК
- 10.01.2017 Боруссия М 2:1 Зульте-Варегем ТМК
- 10.01.2017 Вюрцбург Кикерс 0:2 Боруссия М ТМК
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Аугсбург 1:0 Боруссия М Б
- 11.12.2016 Боруссия М 1:0 Майнц Б
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Б
Последние игры между собой
Гамбург: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Боруссия М: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
- 15.10.2016 Боруссия М 0:0 Гамбург Бундеслига
- 14.02.2016 Гамбург 3:2 Боруссия М Бундеслига
- 11.09.2015 Боруссия М 0:3 Гамбург Бундеслига
- 12.07.2015 Боруссия М 0:0 Гамбург Товарищеские матчи. Клубы
- 22.02.2015 Гамбург 1:1 Боруссия М Бундеслига
- 24.09.2014 Боруссия М 1:0 Гамбург Бундеслига
- 27.07.2014 Гамбург 3:1 Боруссия М Телеком Кап
- 30.03.2014 Боруссия М 3:1 Гамбург Бундеслига
- 02.11.2013 Гамбург 0:2 Боруссия М Бундеслига
- 16.02.2013 Гамбург 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 09.01.2013 Гамбург 2:2 Боруссия М Товарищеские матчи. Сборные
- 26.09.2012 Боруссия М 2:2 Гамбург Бундеслига
- 24.02.2012 Боруссия М 1:1 Гамбург Бундеслига
- 17.09.2011 Гамбург 0:1 Боруссия М Бундеслига
- 14.05.2011 Гамбург 1:1 Боруссия М Бундеслига
- 17.12.2010 Боруссия М 1:2 Гамбург Бундеслига
- 28.03.2010 Боруссия М 1:0 Гамбург Бундеслига
- 31.10.2009 Гамбург 2:3 Боруссия М Бундеслига
- 07.03.2009 Боруссия М 4:1 Гамбург Бундеслига
- 27.09.2008 Гамбург 1:0 Боруссия М Бундеслига
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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— ?
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Финал
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— ?
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вуд Бобби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
92'
После дальнего удара, который нанес Хан Андре мяч отбит вратарем
92'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург делает подножку. Хан Андре заработал фол.
92'
Адлер Рене сделал результативную передачу.
91'
91'
Холтби Льюис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
91'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Экдаль Олбин из команды Гамбург делает подножку. Херрман Патрик заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
86'
Тактическая замена. Раффаэл де Араужо уходит с поля и его заменяет Хан Андре
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
84'
Зоммер Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Холтби Льюис из команды Гамбург подал угловой справа.
84'
Хант Аарон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
83'
Херрман Патрик получает желтую карточку.
83'
Херрман Патрик наказан за толчок Остшолек Маттиас
83'
Хант Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Хант Аарон на финте ушёл от оппонента.
82'
Тактическая замена. Дауд Махмуд уходит с поля и его заменяет Стробл Тобиас
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 53249 болельщиков
81'
Джонсон Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Уолас Соуза нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает подножку. Экдаль Олбин заработал фол.
78'
77'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
77'
76'
Тактическая замена. Хофманн Йонас уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
75'
75'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает навес
75'
Хант Аарон из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
75'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
75'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой слева.
72'
Костич Филип из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
72'
Экдаль Олбин из команды Гамбург делает пас партнеру.
72'
Хант Аарон из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Тактическая замена. Юнг Гидеон уходит с поля и его заменяет Уолас Соуза
70'
Тактическая замена. Мюллер Николай уходит с поля и его заменяет Костич Филип
70'
70'
Экдаль Олбин из команды Гамбург делает навес
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
69'
Мюллер Николай из команды Гамбург подал угловой справа.
69'
Холтби Льюис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Холтби Льюис из команды Гамбург в офсайде
67'
Вуд Бобби коснулся мяча рукой.
67'
Сакаи Готоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает навес
66'
Раффаэл де Араужо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
66'
Раффаэл де Араужо на финте ушёл от оппонента.
65'
65'
Хант Аарон из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Хофманн Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Кристенсен Андреас из команды Боруссия М. Это Вуд Бобби заработал фол.
64'
63'
Маврай Мергим имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
63'
Мюллер Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Сакаи Готоку заработал фол.
63'
62'
62'
62'
Янчке Тони выбил мяч на угловой.
62'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает пас партнеру.
61'
Г О О О О О Л - Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М забивает пенальти
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
ПЕНАЛЬТИ! – Остшолек Маттиас фолит в штрафной площади. Хофманн Йонас пострадал
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Штиндль Ларс, и мяч снова в игре
60'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
59'
Адлер Рене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Янчке Тони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Юнг Гидеон из команды Гамбург делает подножку. Хофманн Йонас заработал фол.
57'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Хант Аарон заработал фол.
57'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М. Это Мюллер Николай заработал фол.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Остшолек Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Маврай Мергим из команды Гамбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
54'
Холтби Льюис из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Г О О О О О Л - Штиндль Ларс из команды Боруссия М забивает пенальти
52'
ПЕНАЛЬТИ! – Маврай Мергим фолит в штрафной площади. Херрман Патрик пострадал
51'
51'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Янчке Тони наказан за толчок Хант Аарон
50'
50'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Вуд Бобби наказан за толчок Крамер Кристоф
48'
Херрман Патрик из команды Боруссия М. Это Маврай Мергим заработал фол.
48'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
45'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает неудачный навес.
43'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
43'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
42'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
41'
41'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
39'
Крамер Кристоф атакует сзади соперника. Юнг Гидеон пострадал.
39'
38'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
37'
Вестергор Янник из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
37'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой справа.
37'
Штиндль Ларс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает пас партнеру.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
35'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
34'
32'
Мюллер Николай из команды Гамбург в офсайде
32'
Хант Аарон из команды Гамбург делает передачу за спину защитников.
32'
Вуд Бобби нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
30'
Вуд Бобби на финте ушёл от оппонента.
29'
Остшолек Маттиас из команды Гамбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Маврай Мергим выбил мяч подальше от ворот.
29'
Дауд Махмуд наказан за толчок Холтби Льюис
28'
Адлер Рене вышел из ворот и забрал мяч.
28'
27'
Янчке Тони из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
27'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
25'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает подножку. Раффаэл де Араужо заработал фол.
25'
Холтби Льюис из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Хант Аарон из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
23'
Мюллер Николай наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
21'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Вуд Бобби заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
19'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург бьет головой мимо ворот
19'
19'
Янчке Тони выбил мяч на угловой.
18'
18'
Вуд Бобби не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
18'
Хант Аарон из команды Гамбург делает передачу за спину защитников.
17'
Хант Аарон из команды Гамбург опасно играет. Чуть не пострадал Херрман Патрик.
15'
15'
Штиндль Ларс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
13'
12'
12'
Юнг Гидеон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает подножку. Хант Аарон заработал фол.
8'
Мюллер Николай наказан за толчок Янчке Тони
7'
7'
Вендт Оскар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
4'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Мюллер Николай заработал фол.
3'
3'
3'
Мюллер Николай из команды Гамбург делает навес
3'
Штиндль Ларс наказан за толчок Пападопулос Кирьякос
2'
Хант Аарон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Янчке Тони сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
2'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Гамбург 1:2 Боруссия М
Гамбург
26.4% (58)
Ничья:
20.9% (46)
Боруссия М
52.7% (116)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия М:
35.9% (79)
1:1 Ничья:
17.7% (39)
2:1 Гамбург:
17.3% (38)
0:1 Боруссия М:
8.2% (18)
1:0 Гамбург:
7.3% (16)
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