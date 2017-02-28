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Стадион: Аллианц Арена
Состав команд
21
Лам
Филипп
27
Алаба
Давид
10
Роббен
Арьен
25
Мюллер
Томас
11
Коста
Дуглас
Бавария 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Нойер Мануэль Вратарь
- 21 Лам Филипп Защитник
- 8 Мартинес Хави Защитник
- 5 Хуммельс Матс Защитник
- 27 Алаба Давид Защитник
- 6 Тьяго Алькантара Полузащитник
- 23 Видаль Артуро Полузащитник
- 10 Роббен Арьен Полузащитник
- 25 Мюллер Томас Полузащитник
- 11 Коста Дуглас Полузащитник
- 9 Левандовски Роберт Нападающий
- Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Боатенг Жером Травмирован
Шальке 04 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ферман Ральф Вратарь
- 31 Настасич Матия Защитник
- 24 Бадштубер Хольгер Защитник
- 4 Хёведес Бенедикт Защитник
- 21 Шёпф Алессандро Полузащитник
- 10 Бенталеб Набиль Полузащитник
- 17 Стамбули Бенжамин Полузащитник
- 8 Горетцка Леон Полузащитник
- 6 Колашинац Сеад Полузащитник
- 19 Бургшталлер Гвидо Нападающий
- 18 Калиджиури Даниэль Нападающий
- Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Эмболо Брель Травмирован
- Ди Санто Франко Травмирован
- Баба Абдул Травмирован
Предыдущие игры
Бавария (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 25.02.2017 Бавария 8:0 Гамбург Б
- 18.02.2017 Герта 1:1 Бавария Б
- 15.02.2017 Бавария 5:1 Арсенал ЛЧ
- 11.02.2017 Ингольштадт 0:2 Бавария Б
- 07.02.2017 Бавария 1:0 Вольфсбург КГ
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 28.01.2017 Вердер 1:2 Бавария Б
- 20.01.2017 Фрайбург 1:2 Бавария Б
- 14.01.2017 Бавария 2:1 Майнц ТМК
- 14.01.2017 Фортуна 0:0 Бавария ТМК
- 10.01.2017 Эйпен 0:5 Бавария ТМК
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
- 18.12.2016 Дармштадт 0:1 Бавария Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 06.12.2016 Бавария 1:0 Атлетико М ЛЧ
- 02.12.2016 Майнц 1:3 Бавария Б
- 26.11.2016 Бавария 2:1 Байер Л Б
- 23.11.2016 Ростов 3:2 Бавария ЛЧ
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Бавария 1:1 Хоффенхайм Б
Шальке 04 (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 26.02.2017 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Б
- 22.02.2017 Шальке 04 1:1 ПАОК ЛЕ
- 19.02.2017 Кёльн 1:1 Шальке 04 Б
- 16.02.2017 ПАОК 0:3 Шальке 04 ЛЕ
- 11.02.2017 Шальке 04 2:0 Герта Б
- 08.02.2017 Зандхаузен 1:4 Шальке 04 КГ
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 27.01.2017 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 21.01.2017 Шальке 04 1:0 Ингольштадт Б
- 14.01.2017 Кемницер 2:1 Шальке 04 ТМК
- 10.01.2017 Остенде 1:2 Шальке 04 ТМК
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.12.2016 Шальке 04 1:1 Фрайбург Б
- 11.12.2016 Шальке 04 0:1 Байер Л Б
- 08.12.2016 Ред Булл Зальцбург 2:0 Шальке 04 ЛЕ
- 03.12.2016 РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Б
- 27.11.2016 Шальке 04 3:1 Дармштадт Б
- 24.11.2016 Шальке 04 2:0 Ницца ЛЕ
- 19.11.2016 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 06.11.2016 Шальке 04 3:1 Вердер Б
Последние игры между собой
Бавария: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Шальке 04: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига
- 09.09.2016 Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
- 16.04.2016 Бавария 3:0 Шальке 04 Бундеслига
- 21.11.2015 Шальке 04 1:3 Бавария Бундеслига
- 03.02.2015 Бавария 1:1 Шальке 04 Бундеслига
- 30.08.2014 Шальке 04 1:1 Бавария Бундеслига
- 01.03.2014 Бавария 5:1 Шальке 04 Бундеслига
- 21.09.2013 Шальке 04 0:4 Бавария Бундеслига
- 09.02.2013 Бавария 4:0 Шальке 04 Бундеслига
- 08.01.2013 Бавария 5:0 Шальке 04 Товарищеские матчи. Сборные
- 22.09.2012 Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
- 26.02.2012 Бавария 2:0 Шальке 04 Бундеслига
- 18.09.2011 Шальке 04 0:2 Бавария Бундеслига
- 30.04.2011 Бавария 4:1 Шальке 04 Бундеслига
- 02.03.2011 Бавария 0:1 Шальке 04 Кубок Германии
- 04.12.2010 Шальке 04 2:0 Бавария Бундеслига
- 07.08.2010 Бавария 2:0 Шальке 04 Суперкубок
- 01.08.2010 Шальке 04 3:1 Бавария Товарищеские матчи. Сборные
- 03.04.2010 Шальке 04 1:2 Бавария Бундеслига
- 24.03.2010 Шальке 04 0:1 Бавария Кубок Германии
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 1 день 11 часов 16 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Шальке 04, который состоится 01.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Шальке 04, который состоится 01.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Бавария - Шальке 04
Бавария
100% (101)
Ничья:
0% (0)
Шальке 04
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бавария:
44.6% (45)
2:1 Бавария:
20.8% (21)
3:1 Бавария:
16.8% (17)
3:0 Бавария:
8.9% (9)
1:0 Бавария:
3% (3)
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