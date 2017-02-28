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Стадион:
Бавария
 
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Шальке 04
announcement
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До начала матча осталось 1 день 11 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Шальке 04, который состоится 01.03.2017.
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Прогнозы на матч Бавария - Шальке 04
Бавария
100% (101)
Ничья:
0% (0)
Шальке 04
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
44.6% (45)
Бавария:
20.8% (21)
Бавария:
16.8% (17)
Бавария:
8.9% (9)
Бавария:
3% (3)
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