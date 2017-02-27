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Стадион:
Шпортфройнде Лотте
 
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Боруссия Д
announcement
-
До начала матча осталось 20 часов 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шпортфройнде Лотте - Боруссия Д, который состоится 28.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Шпортфройнде Лотте - Боруссия Д
Шпортфройнде Лотте
0% (0)
Ничья:
0% (0)
Боруссия Д
100% (120)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
32.5% (39)
Боруссия Д:
20.8% (25)
Боруссия Д:
10.8% (13)
Боруссия Д:
10% (12)
Боруссия Д:
9.2% (11)
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