- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Frimo Stadion
Позже
Состав команд
38
Бюрки
Роман
26
Пищек
Лукаш
37
Дурм
Эрик
33
Вайгль
Юлиан
11
Ройс
Марко
Шпортфройнде Лотте 4-3-3
- Основной состав
- 30 Фернандес Бенедикт Вратарь
- 23 Ланглиц Александер Защитник
- 5 Mathias Rahn Защитник
- 4 Gerrit Nauber Защитник
- 16 Nico Neidhart Защитник
- 8 Andre Dej Полузащитник
- 6 Горшлюттер Тим Полузащитник
- 20 Kevin Pires-Rodrigues Полузащитник
- 19 Kevin Freiberger Нападающий
- 9 Saliou Sane Нападающий
- 24 Линднер Ярослав Нападающий
- Главный тренер: Ismail Atalan
- Травмы и дисквалификации
- Хайц Тобиас Травмирован
Боруссия Д 3-4-2-1
- Основной состав
- 38 Бюрки Роман Вратарь
- 26 Пищек Лукаш Защитник
- 28 Гинтер Маттиас Защитник
- 5 Бартра Марк Защитник
- 37 Дурм Эрик Полузащитник
- 27 Кастро Гонсало Полузащитник
- 33 Вайгль Юлиан Полузащитник
- 13 Геррейро Рафаэль Полузащитник
- 7 Дембеле Усман Полузащитник
- 11 Ройс Марко Полузащитник
- 17 Обамеянг Пьер-Эмерик Нападающий
- Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Гётце Марио Травмирован
- Роде Себастьян Травмирован
- Бендер Свен Травмирован
- Папастатопулос Сократис Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Шпортфройнде Лотте (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 18.02.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 0:3 Шпортфройнде Лотте Б3
- 08.02.2017 Шпортфройнде Лотте 2:0 Мюнхен-1860 КГ
- 04.02.2017 Веен Висбаден 0:3 Шпортфройнде Лотте Б3
- 28.01.2017 Шпортфройнде Лотте 1:2 Вердер-2 Б3
- 17.12.2016 Шпортфройнде Лотте 1:3 Магдебург Б3
- 11.12.2016 Майнц-2 0:2 Шпортфройнде Лотте Б3
- 04.12.2016 Шпортфройнде Лотте 0:2 Дуйсбург Б3
- 26.11.2016 Оснабрюк 3:0 Шпортфройнде Лотте Б3
- 19.11.2016 Шпортфройнде Лотте 6:0 Падерборн Б3
- 05.11.2016 Цвиккау 1:1 Шпортфройнде Лотте Б3
- 29.10.2016 Шпортфройнде Лотте 0:1 Фортуна Кёльн Б3
- 25.10.2016 Шпортфройнде Лотте 2:2 Байер Л КГ
- 22.10.2016 Шпортфройнде Лотте 1:0 Пройссен Мюнстер Б3
- 15.10.2016 Ален 1:1 Шпортфройнде Лотте Б3
- 01.10.2016 Шпортфройнде Лотте 0:1 Франкфурт Б3
- 24.09.2016 Галлешер 2:0 Шпортфройнде Лотте Б3
- 21.09.2016 Шпортфройнде Лотте 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Б3
- 17.09.2016 Ганза 1:3 Шпортфройнде Лотте Б3
- 10.09.2016 Шпортфройнде Лотте 3:2 Ян Б3
- 27.08.2016 Кемницер 0:1 Шпортфройнде Лотте Б3
Боруссия Д (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 25.02.2017 Фрайбург 0:3 Боруссия Д Б
- 18.02.2017 Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Б
- 14.02.2017 Бенфика 1:0 Боруссия Д ЛЧ
- 11.02.2017 Дармштадт 2:1 Боруссия Д Б
- 08.02.2017 Боруссия Д 1:1 Герта КГ
- 04.02.2017 Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Б
- 29.01.2017 Майнц 1:1 Боруссия Д Б
- 21.01.2017 Вердер 1:2 Боруссия Д Б
- 17.01.2017 Падерборн 1:6 Боруссия Д ТМК
- 12.01.2017 Боруссия Д 3:0 Стандард ТМК
- 07.01.2017 Боруссия Д 4:1 ПСВ ТМК
- 20.12.2016 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
- 16.12.2016 Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Б
- 10.12.2016 Кёльн 1:1 Боруссия Д Б
- 07.12.2016 Реал Мадрид 2:2 Боруссия Д ЛЧ
- 03.12.2016 Боруссия Д 4:1 Боруссия М Б
- 26.11.2016 Айнтрахт Фр 2:1 Боруссия Д Б
- 22.11.2016 Боруссия Д 8:4 Легия ЛЧ
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Б
Последние игры между собой
Шпортфройнде Лотте: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Боруссия Д: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
- 09.05.2015 Шпортфройнде Лотте 3:3 Шпортфройнде Лотте Региональная лига. Запад
- 09.11.2014 Шпортфройнде Лотте 1:0 Шпортфройнде Лотте Любители
- 14.12.2013 Шпортфройнде Лотте 1:1 Шпортфройнде Лотте Любители
- 27.07.2013 Шпортфройнде Лотте 2:1 Шпортфройнде Лотте Любители
- 12.05.2013 Шпортфройнде Лотте 0:1 Шпортфройнде Лотте Любители
- 23.11.2012 Шпортфройнде Лотте 4:1 Шпортфройнде Лотте Любители
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
-
До начала матча осталось 20 часов 19 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шпортфройнде Лотте - Боруссия Д, который состоится 28.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шпортфройнде Лотте - Боруссия Д, который состоится 28.02.2017.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Шпортфройнде Лотте - Боруссия Д
Шпортфройнде Лотте
0% (0)
Ничья:
0% (0)
Боруссия Д
100% (120)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Боруссия Д:
32.5% (39)
0:3 Боруссия Д:
20.8% (25)
1:3 Боруссия Д:
10.8% (13)
1:2 Боруссия Д:
10% (12)
0:4 Боруссия Д:
9.2% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация