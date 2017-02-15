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Локомотив Москва (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 06.02.2017 Локомотив Москва 1:0 Сённерйюск ТМК
- 05.02.2017 Локомотив Москва 0:2 Сёнан Бельмаре ТМК
- 03.02.2017 Локомотив Москва 2:0 Видеотон ТМК
- 29.01.2017 Осиек 1:2 Локомотив Москва ТМК
- 22.01.2017 Локомотив Москва 1:2 ЦСКА София ТМК
- 19.01.2017 Локомотив Москва 1:2 Базель ТМК
- 16.01.2017 Локомотив Москва 2:0 Вердер-2 ТМК
- 04.12.2016 Локомотив Москва 2:0 Терек ПЛ
- 01.12.2016 Томь 1:6 Локомотив Москва ПЛ
- 26.11.2016 Локомотив Москва 1:1 Урал ПЛ
- 19.11.2016 Оренбург 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 05.11.2016 Локомотив Москва 4:0 Анжи ПЛ
- 31.10.2016 Рубин 2:0 Локомотив Москва ПЛ
- 27.10.2016 Крылья Советов 1:3 Локомотив Москва К
- 23.10.2016 Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 15.10.2016 Амкар 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 09.10.2016 Локомотив Москва 1:3 Уфа ТМК
- 01.10.2016 Локомотив Москва 1:1 Арсенал Тула ПЛ
- 24.09.2016 Ростов 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 21.09.2016 ФК Химки 0:3 Локомотив Москва К
Хэбэй Чжунцзи (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 14.02.2017 Рубин 3:1 Хэбэй Чжунцзи ТМК
- 30.10.2016 Шанхай СИПГ 3:1 Хэбэй Чжунцзи С
- 26.10.2016 Хэбэй Чжунцзи 0:0 Ханчжоу Гринтаун С
- 22.10.2016 Тяньцзинь Тэда 0:5 Хэбэй Чжунцзи С
- 16.10.2016 Шаньдун Лунэн 1:0 Хэбэй Чжунцзи С
- 23.09.2016 Хэбэй Чжунцзи 1:1 Чуньцинь Лифан С
- 17.09.2016 Яньбянь 3:2 Хэбэй Чжунцзи С
- 10.09.2016 Хэбэй Чжунцзи 0:3 Гуанчжоу Эвергранд С
- 21.08.2016 Хэнань Цзянье 1:0 Хэбэй Чжунцзи С
- 14.08.2016 Хэбэй Чжунцзи 0:0 Ляонин Хувин С
- 31.07.2016 Шицзячжуан 1:1 Хэбэй Чжунцзи С
- 27.07.2016 Хэбэй Чжунцзи 1:2 Гуанчжоу Фули К
- 24.07.2016 Хэбэй Чжунцзи 2:1 Чанчунь Ятай С
- 20.07.2016 Цзянсу Сунин 4:0 Хэбэй Чжунцзи С
- 16.07.2016 Хэбэй Чжунцзи 0:1 Бэйцзин Гоань С
- 13.07.2016 Гуанчжоу Фули 3:0 Хэбэй Чжунцзи К
- 10.07.2016 Хэбэй Чжунцзи 0:2 Гуанчжоу Фули С
- 03.07.2016 Хэбэй Чжунцзи 0:2 Шанхай СИПГ С
- 29.06.2016 Хэбэй Чжунцзи 3:2 Шицзячжуан К
- 25.06.2016 Ханчжоу Гринтаун 1:0 Хэбэй Чжунцзи С
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 58 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Локомотив Москва - Хэбэй Чжунцзи, который состоится 18.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Локомотив Москва - Хэбэй Чжунцзи, который состоится 18.02.2017.
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