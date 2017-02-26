1:0
Конец матча
1:0
60' ГолАдриано Луис
Новости после матча
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Для вас сегодня на матче работал Козырев Вячеслав! До новых встреч в эфире, дамы и господа! Смотрите футбол и болейте за свою команду вместе с LiveResult.Ru, и тогда она обязательно победит!
Второй тайм
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Звучит финальный свисток! Московский "Спартак" в товарищеском матче обыграет норвежский "Сарпсборг" с минимальным счетом 1:0. Единственный гол на счету Луиса Адриано.
89'
Начало смеркаться уже на стадионе. Возможно, пасмурная погода нас заставляет так думать. В любом случае, игра уже практически завершена, и игрокам не придется бегать за мячом в кромешной темноте.
88'
У гостей совсем ничего не получается в концовке встречи. Дело до ударов по воротам Реброва не доходит, как норвежцам этого бы не хотелось.
86'
Да, похоже, что решил без замен эту игру доиграть Каррера. Видимо, какой-то состав им все-таки нарабатывается на чемпионат России, который, напомню, возобновляется уже на следующей неделе.
85'
Адриано зацепился за мяч и сделал перевод на ход Самедову! Но подача у Александра получилась слишком слабой, и прямо в руки вратарю соперника.
83'
Хансен вышел на поле вместо Нильсена - очередная замена в стане норвежского коллектива. А когда там замена будет у нашей команды? Неужели никто не устал?
82'
Совсем скучной стала наша игра. Игроки "Спартака" пытаются контролировать мяч в центре поля, и это у них получается, правда, не в той мере, как хотелось бы.
81'
Москвичи провели атаку через правую бровку. Попов сделал передачу в штрафную на Ещенко, который забрался в офсайд.
79'
Сразу тройная замена происходит в составе гостей. Не могу сказать вам, кто появился на поле, так как просто не знаю, какие футболисты у норвежцев имеются в заявке.
78'
Два игрока норвежской команды оказываются еще в одном положении "вне игры". Никак не получается у гостей провести полноценную атаку.
77'
В офсайде на левой бровке оказывается сразу три футболиста "Сарпсборга". Безошибочно судейская бригада определяет "вне игры" тут.
76'
УХ! Отлегло! Хальворсен выиграл борьбу в воздухе и с центра штрафной бил в ближний угол. Сфера просвистела рядом со штангой! Везет "Спартаку"!
74'
Довольно много сегодня бьют с дальней дистанции игроки норвежской команды, но это не приносит номинальным гостям никаких плодов.
73'
Спартаковцы справились с подачей углового. Хальворсен бил после подбора, но получилось слишком высоко. Вынос следует к центру поля.
71'
Двадцать минут остается до конца матча. Быть может, чуть больше. А у "Спартака" как не было, так и нет замен. Думаю, пытается оптимальную игровую формацию подобрать тренер, а также тот состав и тех игроков, которые уже на следующей неделе выйдут в составе "красно-белых" играть матч РФПЛ.
69'
Еще один дальний удар спартаковцев. Теперь подобным действием уже отмечается Денис Глушаков. Мяч на большой скорости летит на пять метров выше цели и врезается в заградительную сетку, установленную за воротами.
68'
Шестой угловой в этом матче заработали норвежцы у ворот нашей команды. Последовал навес от левого углового флажка на дальний угол вратарской. Адриано до мяча не добирается, зато Ростед сыграл головой подальше от ворот.
67'
Ивелин Попов выполнил подачу в штрафную "Сарпсборга", но слишком сильно полетел мяч в сторону Адриано. Бразильцу достать такой высокий мяч не представилось возможности.
66'
Хейнтс вошел в игру вместо Линдберга. Как-то за последними событиями упустили мы с вами замену в составе норвежского коллектива. Восполним потерю.
64'
МОМЕЕЕЕНТ! Ещенко! Едва не влепил он слету мяч в левую от себя "девятку" с тридцати пяти метров после того, как сфера отскочил от защитника в его сторону. Повезло, конечно же, гостям, что снаряд чуть выше цели пролетел.
63'
Открывался под передачу от Ещенко Луис Адриано. Мяч до форварда так и не дошел, но попытка Андрея обострить ситуацию у чужой рамке была оценена партнером.
61'
Несколько раз прокрутили нам забитый гол в исполнении Адриано. Стоит, конечно же, отметить длиннющую передачу Фернандо из центра поля. Пас был действительно классным, но и сам Луис на финальном рубеже сработал просто здорово.
60'
Вот теперь чуть полегче будет "Спартаку". Удалось российскому коллективу забить гол в ворота норвежской команды. Нашим соперникам теперь нужно отыгрываться.
59'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! АДРИАНО! 1:0! И забивает все-таки "Спартак"! Классная атака номинальных хозяев на скорости. Фернандо чуть ли не из центрального круга делает передачу к воротам. Убегает далее от своих соперников Луис Адриано, которому удается войти в штрафную и аккуратно покатить мяч в правый угол! Без шансов для вратаря!
57'
Чуть больше получаса остается играть соперникам в этой встрече. Будет ли гол в этой встрече? Играть в матче остается всего-ничего.
56'
Борьба в центре поля, куча подкатов, и рефери фиксирует нарушение правил со стороны Дениса Глушакова. Сам же футболист "Спартака" не считает себя не правым.
55'
Видно, что после перерыва команды добавили. Причем заметно. Будем надеяться, что и дальше в игре соперники будут нас радовать скоростями, а "Спартак" в итоге сможет забить гол.
54'
В центре поля Луиса Адриано снес Альбек. Были основания у рефери обратиться к своему волшебному кармашку, но предупреждения оттуда он в итоге не достал.
53'
Не стоит забывать, дамы и господа, что уже на следующей неделе будет возобновлен чемпионат России по футболу. А уже среди этой недели нас с вами ждут четвертьфинальные матчи Кубка России.
51'
Зобнин с левого фланга выполнил передачу к воротам норвежского коллектива - Ещенко пролетел мимо мяча, сбил вратаря соперника, который также не добрался до сферы. В итоге снаряд выкатился за пределы поля, так никого и не коснувшись.
50'
Глушаков и Зобнин после удара Попова пытались добить мяч в ворота "Сарпсборга", но в итоге Денис нарушил правил против вратаря, который все-таки добрался до игрового снаряда, после чего прозвучал свисток.
49'
Очень спокойно начался второй тайм. "Спартак" заработал штрафной удар. Ещенко его исполнил. Фернандо на линии штрафной принял снаряд на грудь и пробил. Выше летит мяч.
47'
Интересно, что в составе "Спартака" в перерыве замен не произошло. "Сарпсборг", видимо, также обошелся без плановых ротаций. Да, бывает и такое.
46'
Второй тайм в Испании стартовал! С центра поля мяч разыграли футболисты "Сарпсборга". Удачи нашей команде, ждем голов в ее исполнении! Поехали!
Второй тайм
Первый тайм
-
Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма на табло горит счет 0:0. Ждем второго тайма и голов!
44'
Слабовато сыграл в первом тайме "Спартак". Честно говоря, ожидал я, что российский коллектив сможет забить два, а то и три гола в рамку норвежского клуба, но и он, как видим, не лыком шит.
43'
Кутепов после подачи со штрафного в исполнении норвежцев сыграл на отбой. Мяч вынесен нашем игроком за боковую линию.
42'
Фернандо в подкате сбил Линдберга. Арбитр устно предупредил бразильца. В следующий раз в подобном случае будет обязательно показана желтая карточка.
41'
Заканчивается постепенно первый тайм нашего матча. Спартаковцы забрали снаряд под свой контроль. Нет подач, нет обострений и ударов, а, соответственно, и голов.
40'
Перед началом матча на победу "Спартака" давали удивительно низкий коэффициент 1,4. Тогда как на номинальных гостей была котировка выше шести. Не удивлюсь, если команды в итоге обманут всех и сыграют вничью.
38'
Могли норвежцы сейчас забивать гол, но Трондсен после подачи углового из выгодной позиции направил снаряд чуть выше, чем это требовалось.
37'
Спартаковцы провели атаку левым флангом. Макеев выполнил навес точно в руки голкиперу. Нет работы у него в воротах сегодня.
35'
ОПАСНО! Самедов скатывали мяч под удар Адриано! Тот выстрелил в дальний угол - снаряд чуть выше цели прошел в итоге.
34'
Подача Ещенко в штрафную площадь соперника - играет на выходе вратарь, а отправить снаряд в ворота ни у кого из наших не получается.
32'
Вновь Томассен фолит против Адриано. Арбитр, наверное, забыл дома карточки. Просто избиение 12-го номера "Спартака" происходит сейчас.
31'
Томассен в центре поля прихватил за футболку Луиса Адриано. Спартаковцы в результате этого не смогли организовать быструю атаку. Почему нет желтой карточки тогда?
29'
Полчаса сыграли команды, по-прежнему 0:0. В невысоком темпе идет игра, минимум опасных моментов. Так скажем, не самая зрелищная игра.
28'
Неважно разыгран стандарт. Подача на Ещенко, который наседает руками на плечи соперника и вместе с ним оказывается на газоне. Фол в атаке.
26'
Затяжная атака "Спартака". Фернандо с правого края сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной - мяч после рикошета ушел на угловой. Редкое явление для этой встречи.
25'
НЕПЛОХО! У наших ворот возникает опасный момент. Трондсен слева вбегает в штрафную и сразу же простреливает на линию вратарской. На наше счастье, там никого не оказывается.
23'
Сильный пас вперед от Ещенко - Самедову удается головой дотянуться до мяча, но тот от игровой конечности Александра прилетает точно в руки вратарю норвежцев.
21'
Больше в последние минуты стали владеть мячом норвежцы, и это должно беспокоить в той или иной мере наших ребят, ведь у "Спартака" с контролем игрового снаряда все не так гладко.
20'
Попов, кстати говоря, продолжает прихрамывать на поле. Возможно, что его Каррера вскоре поменяет. Вопрос только обстоит в том: когда?
18'
Угловой, едва ли не первый в матче заработали норвежцы на левом фланге. Последовала подача на ближнюю штангу - не добрался до мяча наш вратарь, зато головой на вынос сыграл Ещенко.
17'
Довольно солнечно на стадионе. Смотрю я, и вижу даже болельщиков. Хотя трибун, как таковых, не наблюдается. Люди стоят возле рекламных трибун.
15'
Многовато сумбура на поле. Мяч находится в основном в центре поля. От этого сильно страдает игра.
14'
Быстрая атака "Спартака". Пробивает в ходе нее по рамке оппонента Луис Адриано - летит слишком сильно и высоко снаряд.
12'
Нет как таковых моментов у ворот норвежской команды пока что. А Попов, тем временем, успел оклематься и вернуться на поле. Хорошо, что так все закончилось для Ивелина.
11'
Попов лежит на газоне и держится за бедро. Медики оказывают помощь Ивелину. Не исключено, что замена потребуется нашему игроку.
9'
Момент! Луис Адриано в штрафной продавил защитника и хлёстко пробил с острого угла - голкипер отразил мяч ногой! Как назло на добивании не было никого.
7'
Вновь атака "Спартака", и Луис Адриано в попытке добраться до мяча фолит против оппонента. Это фол, но карточки для форварда "Спартака" у рефери не находится.
6'
Ещенко с правого фланга выполнял прострел в штрафную "Сарпсборга", но никто не смог довершить начатое Андреем дело, а именно, отправить снаряд в ворота. Вынос следует.
4'
Первый удар по воротам "Спартака" нанесли игроки норвежского клуба. Эстли отличился, но мяч улетел выше цели.
3'
Довольно спокойным получается старт игры. "Спартак" контролирует мяч на своей половине поля, пока совершенно не обостряя ситуацию у ворот гостей.
2'
Футболисты "Спартака" сегодня на поле во всем красном. А вот игроки "Сарпсборга" - в чисто синем обмундировании. Ворота номинальных хозяев в первом тайме слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
1'
Встреча в Испании стартовала. Игроки "Спартака" разыграли мяч центра поля. Пожелаем им удачи, поехали!
Первый тайм
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Добрый вечер, уважаемые любители спорта №1! Футбольный портал LiveResult.Ru рад предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча "Спартак" — "Сарпсборг 08". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Состоится она в Испании, где спартаковцы проводят зимний сбор. Для вас проведет эту текстовую трансляцию Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
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