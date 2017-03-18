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Сан-Марино (последние 20 матчей: +3 =1 -16)
- 22.02.2017 Сан-Марино 0:2 Андорра ТМС
- 11.11.2016 Сан-Марино 0:8 Германия ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Норвегия 4:1 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Северная Ирландия 4:0 Сан-Марино ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Сан-Марино 0:1 Азербайджан ОМЧ2Е
- 04.06.2016 Хорватия 10:0 Сан-Марино ТМС
- 12.10.2015 Сан-Марино 0:2 Словения Е2ОМ
- 09.10.2015 Швейцария 7:0 Сан-Марино Е2ОМ
- 08.09.2015 Литва 2:1 Сан-Марино Е2ОМ
- 05.09.2015 Сан-Марино 0:6 Англия Е2ОМ
- 14.06.2015 Эстония 2:0 Сан-Марино Е2ОМ
- 09.05.2015 Туттокуойо 1:2 Сан-Марино ЛП
- 02.05.2015 Сан-Марино 3:1 Форли ЛП
- 26.04.2015 Реджана 3:2 Сан-Марино ЛП
- 19.04.2015 Сан-Марино 1:1 Гроссето ЛП
- 12.04.2015 Сан-Марино 2:0 Губбио ЛП
- 02.04.2015 Луччезе 3:0 Сан-Марино ЛП
- 31.03.2015 Лихтенштейн 1:0 Сан-Марино ТМС
- 28.03.2015 Сан-Марино 1:2 Савона ЛП
- 27.03.2015 Словения 6:0 Сан-Марино Е2ОМ
Молдова (последние 20 матчей: +1 =6 -13)
- 17.01.2017 Катар 1:1 Молдова ТМС
- 12.11.2016 Грузия 1:1 Молдова ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Молдова 1:3 Ирландия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Молдова 0:3 Сербия ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Уэльс 4:0 Молдова ОМЧ2Е
- 03.06.2016 Швейцария 2:1 Молдова ТМС
- 27.05.2016 Хорватия 1:0 Молдова ТМС
- 28.03.2016 Андорра 0:1 Молдова ТМС
- 24.03.2016 Мальта 0:0 Молдова ТМС
- 17.11.2015 Азербайджан 2:1 Молдова ТМС
- 12.10.2015 Швеция 2:0 Молдова Е2ОМ
- 09.10.2015 Молдова 1:2 РОССИЯ Е2ОМ
- 08.09.2015 Молдова 0:2 Черногория Е2ОМ
- 05.09.2015 Австрия 1:0 Молдова Е2ОМ
- 14.06.2015 Лихтенштейн 1:1 Молдова Е2ОМ
- 09.06.2015 Люксембург 0:0 Молдова ТМС
- 27.03.2015 Молдова 0:2 Швеция Е2ОМ
- 18.02.2015 Молдова 1:1 Казахстан ТМС
- 14.02.2015 Румыния 2:1 Молдова ТМС
- 15.11.2014 Молдова 0:1 Лихтенштейн Е2ОМ
Последние игры между собой
Сан-Марино: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Молдова: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 11.10.2013 Молдова 3:0 Сан-Марино Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 16.10.2012 Сан-Марино 0:2 Молдова Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 11.10.2011 Молдова 4:0 Сан-Марино ЕВРО 2012
- 12.10.2010 Сан-Марино 0:2 Молдова ЕВРО 2012
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До начала матча осталось 1 день 10 часов 1 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сан-Марино - Молдова, который состоится 19.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сан-Марино - Молдова, который состоится 19.03.2017.
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