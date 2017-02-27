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Манчестер Сити
 
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Хаддерсфилд Таун
announcement
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До начала матча осталось 1 день 11 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун, который состоится 01.03.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
100% (100)
Ничья:
0% (0)
Хаддерсфилд Таун
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
38% (38)
Манчестер Сити:
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Манчестер Сити:
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