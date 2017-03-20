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Кипр (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 13.11.2016 Кипр 3:1 Гибралтар ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Босния и Герцеговина 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Греция 2:0 Кипр ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Кипр 0:3 Бельгия ОМЧ2Е
- 25.05.2016 Сербия 2:1 Кипр ТМС
- 24.03.2016 Украина 1:0 Кипр ТМС
- 13.10.2015 Кипр 2:3 Босния и Герцеговина Е2ОМ
- 10.10.2015 Израиль 1:2 Кипр Е2ОМ
- 06.09.2015 Кипр 0:1 Бельгия Е2ОМ
- 03.09.2015 Кипр 0:1 Уэльс Е2ОМ
- 12.06.2015 Андорра 1:3 Кипр Е2ОМ
- 28.03.2015 Бельгия 5:0 Кипр Е2ОМ
- 16.11.2014 Кипр 5:0 Андорра Е2ОМ
- 13.10.2014 Уэльс 2:1 Кипр Е2ОМ
- 10.10.2014 Кипр 1:2 Израиль Е2ОМ
- 09.09.2014 Босния и Герцеговина 1:2 Кипр Е2ОМ
- 04.09.2014 Хорватия 2:0 Кипр ТМС
- 27.05.2014 Япония 1:0 Кипр ТМС
- 05.03.2014 Кипр 0:0 Северная Ирландия ММ
- 15.10.2013 Кипр 0:0 Албания ЧМОМ
Казахстан (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 11.11.2016 Дания 4:1 Казахстан ОМЧ2Е
- 11.10.2016 Казахстан 0:0 Румыния ОМЧ2Е
- 08.10.2016 Черногория 5:0 Казахстан ОМЧ2Е
- 04.09.2016 Казахстан 2:2 Польша ОМЧ2Е
- 30.08.2016 Кыргызстан 2:0 Казахстан ТМС
- 07.06.2016 Китай 0:1 Казахстан ТМС
- 29.03.2016 Грузия 1:1 Казахстан ТМС
- 26.03.2016 Казахстан 1:0 Азербайджан ТМС
- 13.10.2015 Латвия 0:1 Казахстан Е2ОМ
- 10.10.2015 Казахстан 1:2 Голландия Е2ОМ
- 06.09.2015 Исландия 0:0 Казахстан Е2ОМ
- 03.09.2015 Чехия 2:1 Казахстан Е2ОМ
- 12.06.2015 Казахстан 0:1 Турция Е2ОМ
- 12.05.2015 Казахстан 0:0 Буркина-Фасо ТМС
- 31.03.2015 РОССИЯ 0:0 Казахстан ТМС
- 28.03.2015 Казахстан 0:3 Исландия Е2ОМ
- 18.02.2015 Молдова 1:1 Казахстан ТМС
- 16.11.2014 Турция 3:1 Казахстан Е2ОМ
- 13.10.2014 Казахстан 2:4 Чехия Е2ОМ
- 10.10.2014 Голландия 3:1 Казахстан Е2ОМ
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 19 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кипр - Казахстан, который состоится 22.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кипр - Казахстан, который состоится 22.03.2017.
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Прогнозы на матч Кипр - Казахстан
Кипр
45.5% (56)
Ничья:
35% (43)
Казахстан
19.5% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.1% (37)
1:0 Кипр:
24.4% (30)
2:1 Кипр:
15.4% (19)
1:2 Казахстан:
6.5% (8)
1:3 Казахстан:
3.3% (4)
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