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Кипр
 
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 19 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Кипр - Казахстан, который состоится 22.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Кипр - Казахстан
Кипр
45.5% (56)
Ничья:
35% (43)
Казахстан
19.5% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.1% (37)
Кипр:
24.4% (30)
Кипр:
15.4% (19)
Казахстан:
6.5% (8)
Казахстан:
3.3% (4)
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