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Стадион:
Мидлсбро
 
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Манчестер Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Мидлсбро - Манчестер Сити, который состоится 11.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Мидлсбро - Манчестер Сити
Мидлсбро
3.3% (3)
Ничья:
6.5% (6)
Манчестер Сити
90.2% (83)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
35.9% (33)
Манчестер Сити:
19.6% (18)
Манчестер Сити:
13% (12)
Манчестер Сити:
13% (12)
Ничья:
4.3% (4)
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