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Стадион:
Челси
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 17 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Манчестер Юнайтед, который состоится 13.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Манчестер Юнайтед
Челси
74.2% (98)
Ничья:
14.4% (19)
Манчестер Юнайтед
11.4% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
45.5% (60)
Челси:
11.4% (15)
Ничья:
9.1% (12)
Челси:
5.3% (7)
Челси:
5.3% (7)
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