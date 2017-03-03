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Стадион:
Арсенал
 
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Линкольн Сити
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Линкольн Сити, который состоится 11.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Линкольн Сити
Арсенал
94.4% (84)
Ничья:
1.1% (1)
Линкольн Сити
4.5% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
36% (32)
Арсенал:
27% (24)
Арсенал:
9% (8)
Арсенал:
5.6% (5)
Арсенал:
5.6% (5)
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