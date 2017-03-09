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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Миллуолл
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 38 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Миллуолл, который состоится 12.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Миллуолл
Тоттенхэм
96% (95)
Ничья:
3% (3)
Миллуолл
1% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
41.4% (41)
Тоттенхэм:
15.2% (15)
Тоттенхэм:
13.1% (13)
Тоттенхэм:
10.1% (10)
Тоттенхэм:
9.1% (9)
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