  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи (до 21 года)
Россия (до 21 года)
 
Позже
Румыния (до 21 года)
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 2 часа 6 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Россия (до 21 года) - Румыния (до 21 года), который состоится 24.03.2017.
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)
Россия (до 21 года)
83.3% (80)
Ничья:
10.4% (10)
Румыния (до 21 года)
6.3% (6)

Вы думаете, что... матч окончится ничьей

Россия (до 21 года):
38.5% (37)
Россия (до 21 года):
22.9% (22)
Россия (до 21 года):
15.6% (15)
Ничья:
8.3% (8)
Румыния (до 21 года):
3.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация