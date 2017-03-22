- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Предыдущие игры
Россия (до 21 года) (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 14.11.2016 Россия (до 21 года) 2:3 Швейцария (до 21 года) ТМ(2Г
- 10.11.2016 Россия (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) ТМ(2Г
- 11.10.2016 Россия (до 21 года) 1:1 Финляндия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 07.10.2016 Германия (до 21 года) 4:3 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.09.2016 Россия (до 21 года) 1:1 Австрия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 01.09.2016 Фарерские острова (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 29.03.2016 Россия (до 21 года) 0:2 Германия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 24.03.2016 Россия (до 21 года) 2:2 Азербайджан (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 23.01.2016 Молдова (до 21 года) 2:4 Россия (до 21 года) КС
- 21.01.2016 Эстония (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) ТМ(2Г
- 21.01.2016 Эстония (до 21 года) 1:2 Россия (до 21 года) КС
- 19.01.2016 Россия (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) ТМ(2Г
- 19.01.2016 Россия (до 21 года) 2:1 Латвия (до 21 года) КС
- 17.01.2016 Россия (до 21 года) 2:1 Таджикистан (до 21 года) ТМ(2Г
- 17.01.2016 Россия (до 21 года) 2:1 Таджикистан (до 21 года) КС
- 17.11.2015 Азербайджан (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 12.11.2015 Россия (до 21 года) 2:0 Фарерские острова (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 12.10.2015 Хорватия (до 21 года) 3:4 Россия (до 21 года) ТМ(2Г
- 08.09.2015 Австрия (до 21 года) 4:3 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 04.09.2015 Финляндия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Е2(2ГОМ
Румыния (до 21 года) (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 11.10.2016 Болгария (до 21 года) 2:0 Румыния (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 06.09.2016 Дания (до 21 года) 3:1 Румыния (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 02.09.2016 Румыния (до 21 года) 4:0 Люксембург (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 29.03.2016 Румыния (до 21 года) 2:1 Уэльс (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 17.11.2015 Уэльс (до 21 года) 1:1 Румыния (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 13.11.2015 Румыния (до 21 года) 0:3 Дания (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 13.10.2015 Польша (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) ТМ(2Г
- 09.10.2015 Люксембург (до 21 года) 0:1 Румыния (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 08.09.2015 Армения (до 21 года) 2:3 Румыния (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 04.09.2015 Румыния (до 21 года) 0:2 Болгария (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 16.06.2015 Румыния (до 21 года) 3:0 Армения (до 21 года) Е2(2ГОМ
- 31.03.2015 Румыния (до 21 года) 1:0 Кипр (до 21 года) ТМ(2Г
- 31.03.2015 Румыния (до 21 года) 1:0 Кипр (до 21 года) ТМ(2Г
- 26.03.2015 Румыния (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) ТМ(2Г
- 26.03.2015 Румыния (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) ТМ(2Г
- 13.10.2014 Македония (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) ТМ(2Г
- 08.10.2014 Румыния (до 21 года) 3:1 Албания (до 21 года) ТМ(2Г
- 09.09.2014 Германия (до 21 года) 8:0 Румыния (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 04.09.2014 Румыния (до 21 года) 4:3 Черногория (до 21 года) ЧЕ(2Г
- 13.08.2014 Румыния (до 21 года) 2:1 Италия (до 21 года) ТМ(2Г
Последние игры между собой
-
До начала матча осталось 2 дня 2 часа 6 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Россия (до 21 года) - Румыния (до 21 года), который состоится 24.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Россия (до 21 года) - Румыния (до 21 года), который состоится 24.03.2017.
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Румыния (до 21 года)
Россия (до 21 года)
83.3% (80)
Ничья:
10.4% (10)
Румыния (до 21 года)
6.3% (6)
Вы думаете, что... матч окончится ничьей
2:1 Россия (до 21 года):
38.5% (37)
1:0 Россия (до 21 года):
22.9% (22)
2:0 Россия (до 21 года):
15.6% (15)
1:1 Ничья:
8.3% (8)
1:2 Румыния (до 21 года):
3.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация