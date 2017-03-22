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РОССИЯ
 
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Кот-д'Ивуар
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 3 часа 6 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Кот-д'Ивуар, который состоится 24.03.2017.
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Кот-д'Ивуар
РОССИЯ
61% (83)
Ничья:
27.9% (38)
Кот-д'Ивуар
11% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

РОССИЯ:
32.4% (44)
Ничья:
23.5% (32)
РОССИЯ:
13.2% (18)
РОССИЯ:
8.8% (12)
Кот-д'Ивуар:
5.9% (8)
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