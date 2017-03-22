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РОССИЯ (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 15.11.2016 РОССИЯ 1:0 Румыния ТМС
- 10.11.2016 Катар 2:1 РОССИЯ ТМС
- 09.10.2016 РОССИЯ 3:4 Коста-Рика ТМС
- 06.09.2016 РОССИЯ 1:0 Гана ТМС
- 31.08.2016 Турция 0:0 РОССИЯ ТМС
- 20.06.2016 РОССИЯ 0:3 Уэльс Е2
- 15.06.2016 РОССИЯ 1:2 Словакия Е2
- 11.06.2016 Англия 1:1 РОССИЯ Е2
- 05.06.2016 РОССИЯ 1:1 Сербия ТМС
- 01.06.2016 РОССИЯ 1:2 Чехия ТМС
- 29.03.2016 Франция 4:2 РОССИЯ ТМС
- 26.03.2016 РОССИЯ 3:0 Литва ТМС
- 17.11.2015 РОССИЯ 1:3 Хорватия ТМС
- 14.11.2015 РОССИЯ 1:0 Португалия ТМС
- 12.10.2015 РОССИЯ 2:0 Черногория Е2ОМ
- 09.10.2015 Молдова 1:2 РОССИЯ Е2ОМ
- 08.09.2015 Лихтенштейн 0:7 РОССИЯ Е2ОМ
- 05.09.2015 РОССИЯ 1:0 Швеция Е2ОМ
- 14.06.2015 РОССИЯ 0:1 Австрия Е2ОМ
- 07.06.2015 РОССИЯ 4:2 Беларусь ТМС
Кот-д'Ивуар (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 24.01.2017 Марокко 1:0 Кот-д'Ивуар КАН
- 20.01.2017 Кот-д'Ивуар 2:2 ДР Конго КАН
- 16.01.2017 Кот-д'Ивуар 0:0 Того КАН
- 11.01.2017 Кот-д'Ивуар 3:0 Уганда ТМС
- 08.01.2017 Швеция 1:2 Кот-д'Ивуар ТМС
- 26.12.2016 Кот-д'Ивуар 0:0 Зимбабве ТМС
- 15.11.2016 Франция 0:0 Кот-д'Ивуар ТМС
- 12.11.2016 Марокко 0:0 Кот-д'Ивуар ОМЧ2А
- 08.10.2016 Кот-д'Ивуар 3:1 Мали ОМЧ2А
- 03.09.2016 Кот-д'Ивуар 1:1 Сьерра-Леоне КАН
- 04.06.2016 Кот-д'Ивуар 2:1 Габон ТМС
- 20.05.2016 Венгрия 0:0 Кот-д'Ивуар ТМС
- 29.03.2016 Судан 1:1 Кот-д'Ивуар КАН
- 25.03.2016 Кот-д'Ивуар 1:0 Судан КАН
- 07.02.2016 Гвинея 1:2 Кот-д'Ивуар ЧАН
- 04.02.2016 Мали 1:0 Кот-д'Ивуар ЧАН
- 30.01.2016 Камерун 0:3 Кот-д'Ивуар ЧАН
- 24.01.2016 Кот-д'Ивуар 4:1 Габон ЧАН
- 20.01.2016 Марокко 0:1 Кот-д'Ивуар ЧАН
- 16.01.2016 Руанда 1:0 Кот-д'Ивуар ЧАН
Последние игры между собой
РОССИЯ: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кот-д'Ивуар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 15.08.2012 РОССИЯ 1:1 Кот-д'Ивуар Международные матчи
-
До начала матча осталось 2 дня 3 часа 6 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Кот-д'Ивуар, который состоится 24.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Кот-д'Ивуар, который состоится 24.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч РОССИЯ - Кот-д'Ивуар
РОССИЯ
61% (83)
Ничья:
27.9% (38)
Кот-д'Ивуар
11% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РОССИЯ:
32.4% (44)
1:1 Ничья:
23.5% (32)
1:0 РОССИЯ:
13.2% (18)
2:0 РОССИЯ:
8.8% (12)
1:2 Кот-д'Ивуар:
5.9% (8)
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