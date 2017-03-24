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Црвена Звезда (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 19.03.2017 Чукарички 3:4 Црвена Звезда С
- 12.03.2017 Црвена Звезда 3:0 Явор Иваньица С
- 08.03.2017 Войводина 2:3 Црвена Звезда С
- 04.03.2017 Црвена Звезда 1:1 Партизан С
- 25.02.2017 Бака Бака Паланка 0:3 Црвена Звезда С
- 18.02.2017 Црвена Звезда 2:0 Нови Пазар С
- 14.12.2016 Радник Сурдулица 1:2 Црвена Звезда С
- 10.12.2016 Црвена Звезда 2:1 Раднички Ниш С
- 04.12.2016 Вождовац 0:1 Црвена Звезда С
- 01.12.2016 Црвена Звезда 2:2 Младост Лучани С
- 26.11.2016 Металац 1:2 Црвена Звезда С
- 19.11.2016 Напредак 0:1 Црвена Звезда С
- 05.11.2016 Борац Чачак 0:1 Црвена Звезда С
- 30.10.2016 Црвена Звезда 2:1 Рад Белград С
- 22.10.2016 Спартак Суботица 1:1 Црвена Звезда С
- 16.10.2016 Црвена Звезда 3:1 Чукарички С
- 02.10.2016 Явор Иваньица 2:4 Црвена Звезда С
- 25.09.2016 Црвена Звезда 4:1 Войводина С
- 17.09.2016 Партизан 1:0 Црвена Звезда С
- 10.09.2016 Црвена Звезда 2:0 Бака Бака Паланка С
Спартак Москва (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.03.2017 Локомотив Москва 1:1 Спартак Москва ПЛ
- 12.03.2017 Спартак Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 05.03.2017 Краснодар 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 26.02.2017 Спартак Москва 1:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 16.02.2017 Спартак Москва 3:1 Олесунн ТМК
- 13.02.2017 Рубин 4:2 Спартак Москва ТМК
- 10.02.2017 Осиек 1:1 Спартак Москва ТМК
- 31.01.2017 Спартак Москва 2:1 Копенгаген ТМК
- 28.01.2017 Спартак Москва 5:1 Жилина ТМК
- 05.12.2016 Спартак Москва 2:1 Рубин ПЛ
- 01.12.2016 Крылья Советов 4:0 Спартак Москва ПЛ
- 26.11.2016 Терек 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 20.11.2016 Спартак Москва 1:0 Амкар ПЛ
- 05.11.2016 Томь 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 29.10.2016 Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 22.10.2016 Урал 0:1 Спартак Москва ПЛ
- 15.10.2016 Спартак Москва 1:0 Ростов ПЛ
- 02.10.2016 Зенит 4:2 Спартак Москва ПЛ
- 25.09.2016 Спартак Москва 0:1 Уфа ПЛ
- 21.09.2016 СКА-Хабаровск 1:0 Спартак Москва К
Последние игры между собой
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До начала матча осталось 19 часов 4 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Црвена Звезда - Спартак Москва, который состоится 25.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Црвена Звезда - Спартак Москва, который состоится 25.03.2017.
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