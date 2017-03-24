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Црвена Звезда
 
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Спартак Москва
announcement
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До начала матча осталось 19 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Црвена Звезда - Спартак Москва, который состоится 25.03.2017.

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