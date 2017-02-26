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Стадион:
Турция
 
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Молдова
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 18 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Турция - Молдова, который состоится 27.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Турция - Молдова
Турция
96% (95)
Ничья:
2% (2)
Молдова
2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Турция:
46.5% (46)
Турция:
13.1% (13)
Турция:
12.1% (12)
Турция:
11.1% (11)
Турция:
9.1% (9)
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