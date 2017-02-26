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Стадион: Eskisehir Yeni Stadyum
Предыдущие игры
Турция (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 24.03.2017 Турция 2:0 Финляндия ОМЧ2Е
- 12.11.2016 Турция 2:0 Косово ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Исландия 2:0 Турция ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Турция 2:2 Украина ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Хорватия 1:1 Турция ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Турция 0:0 РОССИЯ ТМС
- 21.06.2016 Чехия 0:2 Турция Е2
- 17.06.2016 Испания 3:0 Турция Е2
- 12.06.2016 Турция 0:1 Хорватия Е2
- 05.06.2016 Словения 0:1 Турция ТМС
- 29.05.2016 Турция 1:0 Черногория ТМС
- 22.05.2016 Англия 2:1 Турция ТМС
- 29.03.2016 Австрия 1:2 Турция ТМС
- 24.03.2016 Турция 2:1 Швеция ТМС
- 17.11.2015 Турция 0:0 Греция ТМС
- 13.11.2015 Катар 1:2 Турция ТМС
- 13.10.2015 Турция 1:0 Исландия Е2ОМ
- 10.10.2015 Чехия 0:2 Турция Е2ОМ
- 06.09.2015 Турция 3:0 Голландия Е2ОМ
- 03.09.2015 Турция 1:1 Латвия Е2ОМ
Молдова (последние 20 матчей: +2 =6 -12)
- 19.03.2017 Сан-Марино 0:2 Молдова ТМС
- 17.01.2017 Катар 1:1 Молдова ТМС
- 12.11.2016 Грузия 1:1 Молдова ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Молдова 1:3 Ирландия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Молдова 0:3 Сербия ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Уэльс 4:0 Молдова ОМЧ2Е
- 03.06.2016 Швейцария 2:1 Молдова ТМС
- 27.05.2016 Хорватия 1:0 Молдова ТМС
- 28.03.2016 Андорра 0:1 Молдова ТМС
- 24.03.2016 Мальта 0:0 Молдова ТМС
- 17.11.2015 Азербайджан 2:1 Молдова ТМС
- 12.10.2015 Швеция 2:0 Молдова Е2ОМ
- 09.10.2015 Молдова 1:2 РОССИЯ Е2ОМ
- 08.09.2015 Молдова 0:2 Черногория Е2ОМ
- 05.09.2015 Австрия 1:0 Молдова Е2ОМ
- 14.06.2015 Лихтенштейн 1:1 Молдова Е2ОМ
- 09.06.2015 Люксембург 0:0 Молдова ТМС
- 27.03.2015 Молдова 0:2 Швеция Е2ОМ
- 18.02.2015 Молдова 1:1 Казахстан ТМС
- 14.02.2015 Румыния 2:1 Молдова ТМС
Последние игры между собой
Турция: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 13.10.2007 Молдова 1:1 Турция Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 18 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Турция - Молдова, который состоится 27.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Турция - Молдова, который состоится 27.03.2017.
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Прогнозы на матч Турция - Молдова
Турция
96% (95)
Ничья:
2% (2)
Молдова
2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Турция:
46.5% (46)
3:0 Турция:
13.1% (13)
1:0 Турция:
12.1% (12)
3:1 Турция:
11.1% (11)
2:1 Турция:
9.1% (9)
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