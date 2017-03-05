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Стадион:
Ростов
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 8 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ростов - Манчестер Юнайтед, который состоится 09.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Ростов - Манчестер Юнайтед
Ростов
34.3% (46)
Ничья:
26.1% (35)
Манчестер Юнайтед
39.6% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
19.4% (26)
Манчестер Юнайтед:
18.7% (25)
Ростов:
11.2% (15)
Манчестер Юнайтед:
9.7% (13)
Ростов:
5.2% (7)
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