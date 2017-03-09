Стадион: Джи Эс Пи Стэдиум
0:1
29' ГолСтанчу Николае
45' Желтая карточкаНуну Мораиш
63' Желтая карточкаАппиа Деннис
68' Желтая карточкаМиланов Живко
79' Желтая карточкаТелин Исаак
86' Желтая карточкаКипчу Александру
86' Желтая карточкаСпайич Урош
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
94'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ делает навес
94'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Артиматас Костакис бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
93'
Игрок из команды АПОЭЛ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
92'
Бруно Массимо из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Янниотас Яннис.
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
90'
Бруно Массимо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
90'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает отличный навес.
90'
Бруно Массимо из команды Андерлехт делает пас партнеру.
90'
90'
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
89'
89'
Ачеампонг Франк из команды Андерлехт делает подножку. Миланов Живко заработал фол.
89'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ делает навес
88'
Тактическая замена. Кипчу Александру уходит с поля и его заменяет Бруно Массимо
88'
Вратарь парирует удар, который нанес Ачеампонг Франк, и мяч снова в игре
88'
87'
После штрафного удара, который нанес Вандер Сакраменто, мяч попадает в перекладину
86'
Спайич Урош получает желтую карточку.
86'
Спайич Урош атакует сзади соперника. Де Камарго Игор пострадал.
86'
Кипчу Александру получает желтую карточку.
86'
Кипчу Александру блокирует соперника. Вандер Сакраменто заработал своей команде штрафной.
85'
85'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
84'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает неудачный навес.
84'
83'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ в офсайде
83'
82'
Спайич Урош выбил мяч на угловой.
82'
81'
Ачеампонг Франк из команды Андерлехт в офсайде
80'
Тактическая замена. Станчу Николае уходит с поля и его заменяет Ачеампонг Франк
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Артиматас Костакис мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
79'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ подал угловой слева.
79'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Телин Исаак получает желтую карточку.
78'
Телин Исаак из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Меркис Георге.
78'
Де Камарго Игор наказан за толчок Спайич Урош
77'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ подал угловой слева.
77'
Барраль Давид нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
76'
Де Камарго Игор из команды АПОЭЛ бьет головой мимо ворот
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Иоанну Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Станчу Николае из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников.
74'
73'
73'
Дендонкер Леандер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает пас партнеру.
72'
72'
Тактическая замена. Эбесилио Лоренцо уходит с поля и его заменяет Артиматас Костакис
72'
Эбесилио Лоренцо из команды АПОЭЛ делает неудачный навес.
72'
70'
Тилеманс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Эбесилио Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
69'
Барраль Давид бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
69'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает навес
68'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает подножку. Эбесилио Лоренцо заработал фол.
68'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ был наказан за старое нарушение.
67'
67'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ нарушает. Станчу Николае пострадал, однако рефери не останавливает игру.
67'
Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
64'
Нуну Мораиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Аппиа Деннис получает желтую карточку.
63'
Аппиа Деннис атакует сзади соперника. Нуну Мораиш пострадал.
62'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ. Это Станчу Николае заработал фол.
62'
62'
Вандер Сакраменто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Нюйтинк Брэм из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Барраль Давид.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Тактическая замена. Теодорчик Лукаш уходит с поля и его заменяет Телин Исаак
59'
Кипчу Александру бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
58'
58'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
57'
57'
Станчу Николае бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает пас партнеру.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
55'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Эфрем Георгиос получил травму и заменен. Вандер Сакраменто выходит на поле.
54'
Эфрем Георгиос возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ подал угловой справа.
54'
Эбесилио Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Эфрем Георгиос получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
51'
Эфрем Георгиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
После дальнего удара, который нанес Кипчу Александру мяч отбит вратарем
51'
Де Камарго Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Эфрем Георгиос из команды АПОЭЛ делает подножку. Станчу Николае заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
50'
50'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает навес
49'
49'
Лаго Роберто выбил мяч подальше от ворот.
48'
48'
Иоанну Николас выбил мяч подальше от ворот.
48'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает подножку. Нуну Мораиш заработал фол.
47'
47'
47'
Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
46'
Нюйтинк Брэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает навес
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Нуну Мораиш получает желтую карточку.
45'
Нуну Мораиш совершает грубый фол. Станчу Николае был жертвой
43'
Де Камарго Игор из команды АПОЭЛ опасно играет. Чуть не пострадал Найяр Энди.
43'
43'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ делает навес
42'
Де Камарго Игор из команды АПОЭЛ делает передачу одноклубнику.
42'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает навес
41'
41'
Нуну Мораиш из команды АПОЭЛ делает подножку. Тилеманс Юри заработал фол.
40'
40'
Астис Иньяки получил травму и заменен. Лаго Роберто выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
37'
Де Камарго Игор из команды АПОЭЛ опасно играет. Чуть не пострадал Спайич Урош.
37'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ в офсайде
36'
36'
Эфрем Георгиос из команды АПОЭЛ подал угловой справа.
36'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Де Камарго Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Иоанну Николас из команды АПОЭЛ делает подножку. Анни Софьян заработал фол.
34'
34'
Эфрем Георгиос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ. Это Анни Софьян заработал фол.
33'
32'
Найяр Энди совершает грубый фол. Янниотас Яннис был жертвой
31'
Нюйтинк Брэм наказан за толчок Барраль Давид
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Кипчу Александру сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Станчу Николае записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает пас партнеру.
28'
27'
27'
Спайич Урош из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Де Камарго Игор.
26'
26'
26'
Эфрем Георгиос из команды АПОЭЛ подал угловой справа.
25'
Эфрем Георгиос из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
24'
Тилеманс Юри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Барраль Давид атакует сзади соперника. Дендонкер Леандер пострадал.
23'
23'
22'
Аппиа Деннис на финте ушёл от оппонента.
21'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Эбесилио Лоренцо из команды АПОЭЛ делает навес
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Де Камарго Игор нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
Станчу Николае бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает пас партнеру.
18'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает навес
17'
Теодорчик Лукаш попал в створ, но вратарь справился с ударом.
16'
Аппиа Деннис из команды Андерлехт делает навес
16'
16'
Эбесилио Лоренцо из команды АПОЭЛ делает подножку. Теодорчик Лукаш заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Астис Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает навес
14'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ. Это Кипчу Александру заработал фол.
14'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Эфрем Георгиос из команды АПОЭЛ подал угловой слева.
13'
Спайич Урош выбил мяч на угловой.
13'
Тилеманс Юри атакует сзади соперника. Нуну Мораиш пострадал.
12'
12'
Де Камарго Игор наказан за толчок Спайич Урош
11'
11'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ делает навес
11'
11'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Астис Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт подал угловой слева.
9'
Астис Иньяки выбил мяч на угловой.
9'
9'
Эфрем Георгиос наказан за толчок Кипчу Александру
7'
6'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает подножку. Янниотас Яннис заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
5'
Нуну Мораиш из команды АПОЭЛ делает подножку. Станчу Николае заработал фол.
4'
Теодорчик Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эфрем Георгиос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает подножку. Барраль Давид заработал фол.
3'
Станчу Николае нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
2'
Меркис Георге из команды АПОЭЛ. Это Теодорчик Лукаш заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АПОЭЛ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч АПОЭЛ 0:1 Андерлехт
АПОЭЛ
39.8% (96)
Ничья:
34.4% (83)
Андерлехт
25.7% (62)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32% (77)
2:1 АПОЭЛ:
21.2% (51)
1:0 АПОЭЛ:
12% (29)
1:2 Андерлехт:
12% (29)
0:1 Андерлехт:
7.1% (17)
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