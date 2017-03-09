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  4. Лига Европы
  5. 1/8 финала
Стадион:
АПОЭЛ
0:1
Конец матча
Андерлехт
0'
0:1
29' Гол
Станчу Николае
45' Желтая карточка
Нуну Мораиш
63' Желтая карточка
Аппиа Деннис
68' Желтая карточка
Миланов Живко
79' Желтая карточка
Телин Исаак
86' Желтая карточка
Кипчу Александру
86' Желтая карточка
Спайич Урош
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Спайич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ делает навес
94'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ подал угловой справа.

93'
Артиматас Костакис бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
93'
Игрок из команды АПОЭЛ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Янниотас Яннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Бруно Массимо из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Янниотас Яннис.
92'
Анни Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
90'
Бруно Массимо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
90'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает отличный навес.
90'
Бруно Массимо из команды Андерлехт делает пас партнеру.
90'
Игроки ФК "Андерлехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Анни Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 20000 болельщиков
89'
Янниотас Яннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Ачеампонг Франк из команды Андерлехт делает подножку. Миланов Живко заработал фол.
89'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ делает навес
88'
Тактическая замена. Кипчу Александру уходит с поля и его заменяет Бруно Массимо
88'
Вратарь парирует удар, который нанес Ачеампонг Франк, и мяч снова в игре
88'
Игроки ФК "Андерлехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
После штрафного удара, который нанес Вандер Сакраменто, мяч попадает в перекладину
Желтая карточка
86'
Спайич Урош получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Спайич Урош атакует сзади соперника. Де Камарго Игор пострадал.
Желтая карточка
86'
Кипчу Александру получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Кипчу Александру блокирует соперника. Вандер Сакраменто заработал своей команде штрафной.
85'
Меркис Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Удар от ворот произведет Андерлехт
84'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает неудачный навес.
84'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
83'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ в офсайде
Угловой
83'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ подал угловой справа.
82'
Спайич Урош выбил мяч на угловой.
82'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ делает навес
Офсайд
81'
Ачеампонг Франк из команды Андерлехт в офсайде
80'
Тактическая замена. Станчу Николае уходит с поля и его заменяет Ачеампонг Франк
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Артиматас Костакис мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
Угловой
79'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ подал угловой слева.
79'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
79'
Телин Исаак получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
Телин Исаак из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Меркис Георге.
Фол, нарушение
78'
Де Камарго Игор наказан за толчок Спайич Урош
Угловой
77'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ подал угловой слева.
77'
Барраль Давид нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
Удар от ворот произведет Андерлехт
76'
Де Камарго Игор из команды АПОЭЛ бьет головой мимо ворот
76'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Иоанну Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Станчу Николае из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников.
74'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
73'
Дендонкер Леандер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает пас партнеру.
72'
Удар от ворот произведет Андерлехт
72'
Тактическая замена. Эбесилио Лоренцо уходит с поля и его заменяет Артиматас Костакис
72'
Эбесилио Лоренцо из команды АПОЭЛ делает неудачный навес.
72'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тилеманс Юри нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Эбесилио Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Удар от ворот произведет Андерлехт
69'
Барраль Давид бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
69'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает навес
Фол, нарушение
68'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает подножку. Эбесилио Лоренцо заработал фол.
Желтая карточка
68'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ был наказан за старое нарушение.
67'
Игроки ФК "Андерлехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
67'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ нарушает. Станчу Николае пострадал, однако рефери не останавливает игру.
67'
Аппиа Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ подал угловой справа.
67'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Анни Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Нуну Мораиш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Аппиа Деннис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Аппиа Деннис атакует сзади соперника. Нуну Мораиш пострадал.
Фол, нарушение
62'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ. Это Станчу Николае заработал фол.
62'
Анни Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Вандер Сакраменто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Нюйтинк Брэм из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Барраль Давид.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Тактическая замена. Теодорчик Лукаш уходит с поля и его заменяет Телин Исаак
59'
Кипчу Александру бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
58'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
57'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
57'
Станчу Николае бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает пас партнеру.
56'
Спайич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Удар от ворот произведет Андерлехт
55'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Эфрем Георгиос получил травму и заменен. Вандер Сакраменто выходит на поле.
Травма, повреждение
54'
Эфрем Георгиос возвращается на поле, всё в порядке.
Угловой
54'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ подал угловой справа.
54'
Эбесилио Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Эфрем Георгиос получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
51'
Эфрем Георгиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
После дальнего удара, который нанес Кипчу Александру мяч отбит вратарем
51'
Де Камарго Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Станчу Николае навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Эфрем Георгиос из команды АПОЭЛ делает подножку. Станчу Николае заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
50'
Меркис Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает навес
50'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает навес
49'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Лаго Роберто выбил мяч подальше от ворот.
48'
Удар от ворот произведет Андерлехт
48'
Иоанну Николас выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
48'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает подножку. Нуну Мораиш заработал фол.
47'
Меркис Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает навес
47'
Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
46'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
46'
Нюйтинк Брэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
45'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает навес
45'
Меркис Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
45'
Нуну Мораиш получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Нуну Мораиш совершает грубый фол. Станчу Николае был жертвой
Фол, нарушение
43'
Де Камарго Игор из команды АПОЭЛ опасно играет. Чуть не пострадал Найяр Энди.
43'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ делает навес
42'
Де Камарго Игор из команды АПОЭЛ делает передачу одноклубнику.
42'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает навес
41'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Нуну Мораиш из команды АПОЭЛ делает подножку. Тилеманс Юри заработал фол.
40'
Удар от ворот произведет Андерлехт
40'
Астис Иньяки получил травму и заменен. Лаго Роберто выходит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
37'
Де Камарго Игор из команды АПОЭЛ опасно играет. Чуть не пострадал Спайич Урош.
Офсайд
37'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ в офсайде
36'
Спайич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Эфрем Георгиос из команды АПОЭЛ подал угловой справа.
36'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Де Камарго Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Станчу Николае навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Иоанну Николас из команды АПОЭЛ делает подножку. Анни Софьян заработал фол.
34'
Удар от ворот произведет Андерлехт
34'
Эфрем Георгиос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
33'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ. Это Анни Софьян заработал фол.
33'
Янниотас Яннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Найяр Энди совершает грубый фол. Янниотас Яннис был жертвой
Фол, нарушение
31'
Нюйтинк Брэм наказан за толчок Барраль Давид
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
29'
Кипчу Александру сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Станчу Николае записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
29'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает пас партнеру.
28'
Удар от ворот произведет Андерлехт
27'
Янниотас Яннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Спайич Урош из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Де Камарго Игор.
26'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ делает навес
Угловой
26'
Эфрем Георгиос из команды АПОЭЛ подал угловой справа.
25'
Эфрем Георгиос из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
24'
Тилеманс Юри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
23'
Барраль Давид атакует сзади соперника. Дендонкер Леандер пострадал.
23'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
22'
Аппиа Деннис на финте ушёл от оппонента.
21'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Эбесилио Лоренцо из команды АПОЭЛ делает навес
20'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Де Камарго Игор нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
18'
Станчу Николае бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает пас партнеру.
18'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает навес
17'
Теодорчик Лукаш попал в створ, но вратарь справился с ударом.
16'
Аппиа Деннис из команды Андерлехт делает навес
16'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Эбесилио Лоренцо из команды АПОЭЛ делает подножку. Теодорчик Лукаш заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Астис Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает навес
Фол, нарушение
14'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ. Это Кипчу Александру заработал фол.
14'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Эфрем Георгиос из команды АПОЭЛ подал угловой слева.
13'
Спайич Урош выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
13'
Тилеманс Юри атакует сзади соперника. Нуну Мораиш пострадал.
12'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Де Камарго Игор наказан за толчок Спайич Урош
11'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ делает навес
11'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Астис Иньяки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт подал угловой слева.
9'
Астис Иньяки выбил мяч на угловой.
9'
Станчу Николае навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Эфрем Георгиос наказан за толчок Кипчу Александру
7'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает подножку. Янниотас Яннис заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Нуну Мораиш из команды АПОЭЛ делает подножку. Станчу Николае заработал фол.
4'
Теодорчик Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эфрем Георгиос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает подножку. Барраль Давид заработал фол.
3'
Станчу Николае нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Меркис Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Меркис Георге из команды АПОЭЛ. Это Теодорчик Лукаш заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АПОЭЛ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч АПОЭЛ 0:1 Андерлехт
АПОЭЛ
39.8% (96)
Ничья:
34.4% (83)
Андерлехт
25.7% (62)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32% (77)
АПОЭЛ:
21.2% (51)
АПОЭЛ:
12% (29)
Андерлехт:
12% (29)
Андерлехт:
7.1% (17)
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