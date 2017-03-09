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Стадион:
Копенгаген
 
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Аякс
announcement
-
До начала матча осталось 7 часов 36 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Копенгаген - Аякс, который состоится 09.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Копенгаген - Аякс
Копенгаген
31.1% (60)
Ничья:
42.5% (82)
Аякс
26.4% (51)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.3% (72)
Аякс:
17.1% (33)
Копенгаген:
15% (29)
Копенгаген:
13% (25)
Аякс:
4.1% (8)
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