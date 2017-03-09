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Стадион: Телья Паркен
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Состав команд
31
Ольсен
Робин
33
Фальк
Расмус
88
Матич
Урош
24
Туту
Юссеф
24
Онана
Андре
22
Зиеш
Хаким
20
Шоне
Лассе
10
Классен
Дэви
11
Юнес
Амин
Копенгаген 4-4-2
- Основной состав
- 31 Ольсен Робин Вратарь
- 22 Анкерсен Петер Защитник
- 25 Йоргенсен Матиас Защитник
- 5 Йоханссон Эрик Защитник
- 3 Аугустинссон Людвиг Защитник
- 33 Фальк Расмус Полузащитник
- 6 Квист Вильям Полузащитник
- 88 Матич Урош Полузащитник
- 24 Туту Юссеф Полузащитник
- 19 Сантандер Федерико Нападающий
- 11 Корнелиус Андреас Нападающий
- Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Аманкваа Данни Травмирован
- Томсен Николай Травмирован
Аякс 4-3-3
- Основной состав
- 24 Онана Андре Вратарь
- 2 Тете Кенни Защитник
- 36 Де Лихт Маттайс Защитник
- 16 Вестерманн Хайко Защитник
- 8 Синкгравен Дэйли Защитник
- 22 Зиеш Хаким Полузащитник
- 20 Шоне Лассе Полузащитник
- 10 Классен Дэви Полузащитник
- 9 Траоре Бертран Нападающий
- 25 Дольберг Каспер Нападающий
- 11 Юнес Амин Нападающий
- Главный тренер: Босз Петер
- Травмы и дисквалификации
- Фиргевер Ник Травмирован
- Ридевальд Жайро Травмирован
- Pelle Clement Травмирован
- Санчес Давинсон Дисквалифицирован
- Вельтман Йоел Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Копенгаген (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 05.03.2017 Копенгаген 5:0 Хорсенс СД
- 01.03.2017 Б-93 0:3 Копенгаген КД
- 26.02.2017 Нордшелланн 1:1 Копенгаген СД
- 23.02.2017 Копенгаген 0:0 Лудогорец ЛЕ
- 19.02.2017 Копенгаген 0:0 Брондбю СД
- 16.02.2017 Лудогорец 1:2 Копенгаген ЛЕ
- 11.02.2017 Копенгаген 0:2 Русенборг ТМК
- 07.02.2017 Мольде 1:1 Копенгаген ТМК
- 04.02.2017 Копенгаген 0:1 Чонбук Моторс ТМК
- 31.01.2017 Спартак Москва 2:1 Копенгаген ТМК
- 21.01.2017 Копенгаген 3:0 Хальмстад ТМК
- 11.12.2016 Орхус 0:1 Копенгаген СД
- 07.12.2016 Брюгге 0:2 Копенгаген ЛЧ
- 03.12.2016 Копенгаген 1:0 Раннерс СД
- 29.11.2016 Копенгаген 4:0 Виборг СД
- 26.11.2016 Люнгбю 0:1 Копенгаген СД
- 22.11.2016 Копенгаген 0:0 Порту ЛЧ
- 18.11.2016 Ольборг 1:2 Копенгаген СД
- 06.11.2016 Копенгаген 4:0 Сённерйюск СД
- 02.11.2016 Копенгаген 0:0 Лестер ЛЧ
Аякс (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 05.03.2017 Гронинген 1:1 Аякс Э
- 26.02.2017 Аякс 4:1 Хераклес Э
- 23.02.2017 Аякс 1:0 Легия ЛЕ
- 19.02.2017 Витесс 0:1 Аякс Э
- 16.02.2017 Легия 0:0 Аякс ЛЕ
- 12.02.2017 Аякс 2:0 Спарта Роттердам Э
- 05.02.2017 Рода 0:2 Аякс Э
- 29.01.2017 Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 22.01.2017 Утрехт 0:1 Аякс Э
- 15.01.2017 ПЕК Зволле 1:3 Аякс Э
- 07.01.2017 РБ Лейпциг 1:5 Аякс ТМК
- 07.01.2017 Аякс 1:3 Эксельсиор ТМК
- 18.12.2016 Аякс 1:1 ПСВ Э
- 15.12.2016 Камбюр 2:1 Аякс К
- 11.12.2016 Твенте 1:0 Аякс Э
- 08.12.2016 Стандард 1:1 Аякс ЛЕ
- 04.12.2016 Аякс 2:0 Гронинген Э
- 27.11.2016 Херенвен 0:1 Аякс Э
- 24.11.2016 Аякс 2:0 Панатинаикос ЛЕ
- 20.11.2016 Аякс 5:0 НЕК Неймеген Э
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 7 часов 36 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Копенгаген - Аякс, который состоится 09.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Копенгаген - Аякс, который состоится 09.03.2017.
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Прогнозы на матч Копенгаген - Аякс
Копенгаген
31.1% (60)
Ничья:
42.5% (82)
Аякс
26.4% (51)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.3% (72)
1:2 Аякс:
17.1% (33)
1:0 Копенгаген:
15% (29)
2:1 Копенгаген:
13% (25)
0:1 Аякс:
4.1% (8)
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