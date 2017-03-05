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Стадион:
Сельта
 
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Краснодар
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:
Прогнозы на матч Сельта - Краснодар
Сельта
59.2% (71)
Ничья:
26.7% (32)
Краснодар
14.2% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
30% (36)
Ничья:
24.2% (29)
Сельта:
12.5% (15)
Сельта:
10% (12)
Краснодар:
5% (6)
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