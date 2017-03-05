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Стадион: Люмьер
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 03.03.2017 Бордо 1:1 Лион Л1
- 26.02.2017 Лион 5:0 Мец Л1
- 23.02.2017 Лион 7:1 АЗ Алкмаар ЛЕ
- 19.02.2017 Лион 4:2 Дижон Л1
- 16.02.2017 АЗ Алкмаар 1:4 Лион ЛЕ
- 11.02.2017 Генгам 2:1 Лион Л1
- 08.02.2017 Лион 4:0 Нанси Л1
- 05.02.2017 Сент-Этьен 2:0 Лион Л1
- 31.01.2017 Марсель 2:1 Лион КФ
- 28.01.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 22.01.2017 Лион 3:1 Марсель Л1
- 15.01.2017 Кан 3:2 Лион Л1
- 08.01.2017 Лион 5:0 Монпелье КФ
- 21.12.2016 Лион 2:0 Анже Л1
- 18.12.2016 Монако 1:3 Лион Л1
- 14.12.2016 Лион 2:2 Генгам КЛ
- 11.12.2016 Лион 1:0 Ренн Л1
- 07.12.2016 Лион 0:0 Севилья ЛЧ
- 30.11.2016 Нант 0:6 Лион Л1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Л1
Рома (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 04.03.2017 Рома 1:2 Наполи СA
- 01.03.2017 Лацио 2:0 Рома КИ
- 26.02.2017 Интер Милан 1:3 Рома СA
- 23.02.2017 Рома 0:1 Вильярреал ЛЕ
- 19.02.2017 Рома 4:1 Торино СA
- 16.02.2017 Вильярреал 0:4 Рома ЛЕ
- 12.02.2017 Кротоне 0:2 Рома СA
- 07.02.2017 Рома 4:0 Фиорентина СA
- 01.02.2017 Рома 2:1 Чезена КИ
- 29.01.2017 Сампдория 3:2 Рома СA
- 22.01.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 19.01.2017 Рома 4:0 Сампдория КИ
- 15.01.2017 Удинезе 0:1 Рома СA
- 08.01.2017 Дженоа 0:1 Рома СA
- 22.12.2016 Рома 3:1 Кьево СA
- 17.12.2016 Ювентус 1:0 Рома СA
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан СA
- 08.12.2016 Астра 0:0 Рома ЛЕ
- 04.12.2016 Лацио 0:2 Рома СA
- 27.11.2016 Рома 3:2 Пескара СA
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 13 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лион - Рома, который состоится 09.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лион - Рома, который состоится 09.03.2017.
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Прогнозы на матч Лион - Рома
Лион
42.7% (50)
Ничья:
30.8% (36)
Рома
26.5% (31)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
25.6% (30)
2:1 Лион:
23.9% (28)
1:2 Рома:
14.5% (17)
1:0 Лион:
11.1% (13)
2:0 Лион:
4.3% (5)
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