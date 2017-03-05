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Стадион:
Лион
 
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Рома
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лион - Рома, который состоится 09.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Лион - Рома
Лион
42.7% (50)
Ничья:
30.8% (36)
Рома
26.5% (31)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
25.6% (30)
Лион:
23.9% (28)
Рома:
14.5% (17)
Лион:
11.1% (13)
Лион:
4.3% (5)
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