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Стадион:
Шальке 04
 
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Боруссия М
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 13 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шальке 04 - Боруссия М, который состоится 09.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Шальке 04 - Боруссия М
Шальке 04
69.8% (67)
Ничья:
16.7% (16)
Боруссия М
13.5% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
42.7% (41)
Шальке 04:
11.5% (11)
Ничья:
11.5% (11)
Шальке 04:
9.4% (9)
Боруссия М:
6.3% (6)
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