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Стадион: Фелтинс-Арена
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Шальке 04 (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 04.03.2017 Боруссия М 4:2 Шальке 04 Б
- 01.03.2017 Бавария 3:0 Шальке 04 КГ
- 26.02.2017 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Б
- 22.02.2017 Шальке 04 1:1 ПАОК ЛЕ
- 19.02.2017 Кёльн 1:1 Шальке 04 Б
- 16.02.2017 ПАОК 0:3 Шальке 04 ЛЕ
- 11.02.2017 Шальке 04 2:0 Герта Б
- 08.02.2017 Зандхаузен 1:4 Шальке 04 КГ
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 27.01.2017 Шальке 04 0:1 Айнтрахт Фр Б
- 21.01.2017 Шальке 04 1:0 Ингольштадт Б
- 14.01.2017 Кемницер 2:1 Шальке 04 ТМК
- 10.01.2017 Остенде 1:2 Шальке 04 ТМК
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.12.2016 Шальке 04 1:1 Фрайбург Б
- 11.12.2016 Шальке 04 0:1 Байер Л Б
- 08.12.2016 Ред Булл Зальцбург 2:0 Шальке 04 ЛЕ
- 03.12.2016 РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Б
- 27.11.2016 Шальке 04 3:1 Дармштадт Б
- 24.11.2016 Шальке 04 2:0 Ницца ЛЕ
Боруссия М (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 04.03.2017 Боруссия М 4:2 Шальке 04 Б
- 01.03.2017 Гамбург 1:2 Боруссия М КГ
- 26.02.2017 Ингольштадт 0:2 Боруссия М Б
- 23.02.2017 Фиорентина 2:4 Боруссия М ЛЕ
- 19.02.2017 Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг Б
- 16.02.2017 Боруссия М 0:1 Фиорентина ЛЕ
- 11.02.2017 Вердер 0:1 Боруссия М Б
- 07.02.2017 Гройтер Фюрт 0:2 Боруссия М КГ
- 04.02.2017 Боруссия М 3:0 Фрайбург Б
- 31.01.2017 Боруссия М 1:4 Бохум ТМК
- 28.01.2017 Байер Л 2:3 Боруссия М Б
- 21.01.2017 Дармштадт 0:0 Боруссия М Б
- 14.01.2017 Фортуна 2:0 Боруссия М ТМК
- 14.01.2017 Боруссия М 0:1 Майнц ТМК
- 10.01.2017 Боруссия М 2:1 Зульте-Варегем ТМК
- 10.01.2017 Вюрцбург Кикерс 0:2 Боруссия М ТМК
- 20.12.2016 Боруссия М 1:2 Вольфсбург Б
- 17.12.2016 Аугсбург 1:0 Боруссия М Б
- 11.12.2016 Боруссия М 1:0 Майнц Б
- 06.12.2016 Барселона 4:0 Боруссия М ЛЧ
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Боруссия М: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
- 04.03.2017 Боруссия М 4:2 Шальке 04 Бундеслига
- 02.10.2016 Шальке 04 4:0 Боруссия М Бундеслига
- 18.03.2016 Шальке 04 2:1 Боруссия М Бундеслига
- 28.10.2015 Шальке 04 0:2 Боруссия М Кубок Германии
- 25.10.2015 Боруссия М 3:1 Шальке 04 Бундеслига
- 06.02.2015 Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 13.09.2014 Боруссия М 4:1 Шальке 04 Бундеслига
- 27.04.2014 Шальке 04 0:1 Боруссия М Бундеслига
- 07.12.2013 Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 03.05.2013 Боруссия М 0:1 Шальке 04 Бундеслига
- 01.12.2012 Шальке 04 1:1 Боруссия М Бундеслига
- 11.02.2012 Боруссия М 3:0 Шальке 04 Бундеслига
- 21.12.2011 Боруссия М 3:1 Шальке 04 Кубок Германии
- 28.08.2011 Шальке 04 1:0 Боруссия М Бундеслига
- 20.02.2011 Боруссия М 2:1 Шальке 04 Бундеслига
- 25.09.2010 Шальке 04 2:2 Боруссия М Бундеслига
- 17.04.2010 Шальке 04 3:1 Боруссия М Бундеслига
- 28.11.2009 Боруссия М 1:0 Шальке 04 Бундеслига
- 10.05.2009 Боруссия М 1:0 Шальке 04 Бундеслига
- 22.11.2008 Шальке 04 3:1 Боруссия М Бундеслига
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 13 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шальке 04 - Боруссия М, который состоится 09.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шальке 04 - Боруссия М, который состоится 09.03.2017.
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Прогнозы на матч Шальке 04 - Боруссия М
Шальке 04
69.8% (67)
Ничья:
16.7% (16)
Боруссия М
13.5% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
42.7% (41)
2:0 Шальке 04:
11.5% (11)
1:1 Ничья:
11.5% (11)
1:0 Шальке 04:
9.4% (9)
1:2 Боруссия М:
6.3% (6)
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