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Стадион:
Краснодар
 
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Сельта
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 58 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - Сельта, который состоится 16.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Краснодар - Сельта
Краснодар
65.7% (65)
Ничья:
30.3% (30)
Сельта
4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.3% (28)
Краснодар:
22.2% (22)
Краснодар:
19.2% (19)
Краснодар:
16.2% (16)
Краснодар:
4% (4)
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