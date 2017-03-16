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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Кристал-арена
1:0
20' ГолКастань Тимоти
1:1
84' ГолВерстрате Луи
|
20'
1:0
84'
1:1
Состав команд
26
Райан
Мэтью
21
Уронен
Йере
27
Берге
Сандер
29
Де
Смет
Тибо
32
Фокет
Томас
27
Саймон
Мозес
18
Калу
Сэмьюэл
24
Пербе
Жереми
Генк 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Райан Мэтью Вратарь
- 41 Кастань Тимоти Защитник
- 2 Брабец Якуб Защитник
- 4 Коллей Омар Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 27 Берге Сандер Полузащитник
- 19 Буффель Томас Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 9 Бутьюс Жан-Поль Полузащитник
- 77 Саматта Мбвана Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 5 Уолш Сэнди Защитник
- 32 Янссенс Кристоф Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 14 Троссар Леандро Полузащитник
- 8 Кумордзи Бернар Полузащитник
- 22 Шрейверс Сьебе Нападающий
- Главный тренер: Стейвенберг Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Карелис Никос Травмирован
- Хейнен Бриан Травмирован
Гент 3-4-2-1
- Основной состав
- 91 Калинич Ловре Вратарь
- 4 Жиго Самуэль Защитник
- 13 Митрович Стефан Защитник
- 29 Де Смет Тибо Защитник
- 32 Фокет Томас Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 40 Рабиу Ибрахим Полузащитник
- 27 Саймон Мозес Полузащитник
- 18 Калу Сэмьюэл Полузащитник
- 7 Кулибали Калифа Полузащитник
- 24 Пербе Жереми Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ринне Якоб Вратарь
- 55 Гершон Рами Защитник
- 39 Бурссенс Андреас Защитник
- 33 Верстрате Луи Полузащитник
- 35 Абделали Яссин Нападающий
- 34 Вален Данте Нападающий
- 31 Кабангу Элтон Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Травмы и дисквалификации
- Миличевич Даниел Травмирован
- Нето Ренато Травмирован
- Эсити Андерсон Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 12.03.2017 Вестерло 0:4 Генк ЛП
- 09.03.2017 Гент 2:5 Генк ЛЕ
- 04.03.2017 Генк 2:1 Брюгге ЛП
- 26.02.2017 Андерлехт 2:0 Генк ЛП
- 23.02.2017 Генк 1:0 Астра ЛЕ
- 19.02.2017 Генк 1:1 Шарлеруа ЛП
- 16.02.2017 Астра 2:2 Генк ЛЕ
- 10.02.2017 Сент-Трюйден 0:3 Генк ЛП
- 07.02.2017 Васланд-Беверен 0:0 Генк ЛП
- 04.02.2017 Генк 1:0 Мускрон-Перювельз ЛП
- 31.01.2017 Генк 0:1 Остенде К
- 28.01.2017 Мехелен 1:0 Генк ЛП
- 24.01.2017 Генк 3:0 Кортрейк ЛП
- 21.01.2017 Эйпен 0:1 Генк ЛП
- 17.01.2017 Остенде 1:1 Генк К
- 11.01.2017 Дармштадт 0:1 Генк ТМК
- 27.12.2016 Генк 2:0 Гент ЛП
- 21.12.2016 Зульте-Варегем 1:0 Генк ЛП
- 18.12.2016 Генк 2:2 Стандард ЛП
- 14.12.2016 Шарлеруа 1:3 Генк К
Гент (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 12.03.2017 Гент 3:0 Мехелен ЛП
- 09.03.2017 Гент 2:5 Генк ЛЕ
- 04.03.2017 Васланд-Беверен 2:3 Гент ЛП
- 26.02.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ЛП
- 23.02.2017 Тоттенхэм 2:2 Гент ЛЕ
- 19.02.2017 Стандард 1:1 Гент ЛП
- 16.02.2017 Гент 1:0 Тоттенхэм ЛЕ
- 11.02.2017 Гент 0:1 Эйпен ЛП
- 05.02.2017 Зульте-Варегем 1:1 Гент ЛП
- 29.01.2017 Гент 2:0 Брюгге ЛП
- 25.01.2017 Локерен 0:0 Гент ЛП
- 20.01.2017 Гент 1:0 Шарлеруа ЛП
- 08.01.2017 Виллем II 3:1 Гент ТМК
- 27.12.2016 Генк 2:0 Гент ЛП
- 22.12.2016 Гент 2:3 Андерлехт ЛП
- 17.12.2016 Сент-Трюйден 3:1 Гент ЛП
- 14.12.2016 Остенде 1:0 Гент К
- 11.12.2016 Гент 1:1 Остенде ЛП
- 08.12.2016 Коньяспор 0:1 Гент ЛЕ
- 03.12.2016 Вестерло 0:0 Гент ЛП
Последние игры между собой
Генк: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Гент: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
- 09.03.2017 Гент 2:5 Генк Лига Европы
- 27.12.2016 Генк 2:0 Гент Лига Про
- 07.08.2016 Гент 1:0 Генк Лига Про
- 22.05.2016 Гент 0:0 Генк Лига Про
- 24.04.2016 Генк 1:2 Гент Лига Про
- 28.11.2015 Генк 0:1 Гент Лига Про
- 31.07.2015 Гент 1:0 Генк Лига Про
- 07.12.2014 Гент 0:0 Генк Лига Жюпиле
- 22.08.2014 Генк 3:2 Гент Лига Жюпиле
- 26.01.2014 Генк 1:2 Гент Лига Жюпиле
- 06.10.2013 Гент 1:2 Генк Лига Жюпиле
- 09.03.2013 Генк 3:2 Гент Лига Жюпиле
- 03.11.2012 Гент 1:2 Генк Лига Жюпиле
- 13.05.2012 Гент 3:1 Генк Лига Жюпиле
- 07.04.2012 Генк 2:0 Гент Премьер-лига
- 21.03.2012 Генк 3:1 Гент Премьер-лига
- 27.11.2011 Гент 2:0 Генк Премьер-лига
- 29.06.2011 Гент 2:0 Генк Товарищеские матчи. Сборные
- 14.05.2011 Гент 2:3 Генк Премьер-лига
- 23.04.2011 Генк 3:0 Гент Премьер-лига
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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Финал
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Второй тайм
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
92'
[1] - столько добавил арбитр времени.
92'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 16028 болельщиков
91'
91'
Бутьюс Жан-Поль бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
91'
Шрейверс Сьебе нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк делает пас партнеру.
91'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк устремляется вперед с мячом.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Рабиу Ибрахим из команды Гент делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
88'
Саматта Мбвана из команды Генк делает подножку. Жиго Самуэль заработал фол.
87'
86'
86'
Калу Сэмьюэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Калу Сэмьюэл сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Верстрате Луи записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает навес прямо в штрафную.
84'
Калу Сэмьюэл на финте ушёл от оппонента.
83'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает навес
81'
Тактическая замена. Уронен Йере уходит с поля и его заменяет Янссенс Кристоф
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Шрейверс Сьебе из команды Генк подал угловой слева.
80'
Саматта Мбвана имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
80'
ШТАНГА! Бутьюс Жан-Поль попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
80'
Шрейверс Сьебе из команды Генк делает передачу за спину защитников.
79'
Шрейверс Сьебе имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
79'
Троссар Леандро из команды Генк делает отличный навес.
79'
Троссар Леандро из команды Генк устремляется вперед с мячом.
78'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает подножку. Уронен Йере заработал фол.
78'
Кулибали Калифа из команды Гент в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Калу Сэмьюэл из команды Гент сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
74'
Тактическая замена. Буффель Томас уходит с поля и его заменяет Троссар Леандро
71'
71'
Кулибали Калифа из команды Гент бьет головой мимо ворот
71'
Рабиу Ибрахим из команды Гент делает навес
71'
Саматта Мбвана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Брабец Якуб наказан за толчок Верстрате Луи
69'
Саматта Мбвана из команды Генк делает подножку. Верстрате Луи заработал фол.
69'
Жиго Самуэль из команды Гент сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
69'
Саймон Мозес из команды Гент подал угловой справа.
68'
Коллей Омар выбил мяч на угловой.
68'
66'
Верстрате Луи из команды Гент делает подножку. Малиновский Руслан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Верстрате Луи бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
65'
Верстрате Луи на финте ушёл от оппонента.
65'
Брабец Якуб из команды Генк опасно играет. Чуть не пострадал Жиго Самуэль.
65'
64'
Фокет Томас выбил мяч на угловой.
64'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк делает навес
64'
Митрович Стефан коснулся мяча рукой.
63'
63'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает неудачный навес.
62'
Саматта Мбвана из команды Генк в офсайде
62'
Тактическая замена. Пербе Жереми уходит с поля и его заменяет Верстрате Луи
61'
Рабиу Ибрахим из команды Гент делает подножку. Шрейверс Сьебе заработал фол.
60'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
60'
Берге Сандер из команды Генк делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
59'
Рабиу Ибрахим из команды Гент делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
57'
57'
Саматта Мбвана отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Кулибали Калифа пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Саймон Мозес из команды Гент подал угловой справа.
54'
Калу Сэмьюэл бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
54'
Брабец Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает навес
53'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк делает подножку. Де Смет Тибо заработал фол.
53'
Калу Сэмьюэл наказан за толчок Уронен Йере
52'
Фокет Томас из команды Гент опасно играет. Чуть не пострадал Буффель Томас.
51'
Саматта Мбвана наказан за толчок Жиго Самуэль
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Буффель Томас из команды Генк. Это Деягере Брехт заработал фол.
48'
Гент совершает вбрасывание на своей половине поля
48'
Малиновский Руслан из команды Генк подал угловой справа.
48'
Митрович Стефан выбил мяч на угловой.
48'
Саматта Мбвана из команды Генк делает пас партнеру.
47'
Уронен Йере выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Саймон Мозес из команды Гент подал угловой слева.
47'
47'
Кулибали Калифа из команды Гент сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
46'
Игрок клуба "Генк" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Посуэло Алехандро уходит с поля и его заменяет Шрейверс Сьебе
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
44'
Саматта Мбвана из команды Генк делает подножку. Деягере Брехт заработал фол.
44'
Саматта Мбвана из команды Генк делает подножку. Митрович Стефан заработал фол.
43'
Буффель Томас из команды Генк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Рабиу Ибрахим атакует сзади соперника. Бутьюс Жан-Поль пострадал.
41'
41'
Пербе Жереми пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Коллей Омар из команды Генк опасно играет. Чуть не пострадал Кулибали Калифа.
40'
Де Смет Тибо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Малиновский Руслан из команды Генк делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Жиго Самуэль из команды Гент делает подножку. Саматта Мбвана заработал фол.
39'
39'
Кулибали Калифа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Брабец Якуб из команды Генк остановил атаку, перехватив мяч.
39'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Калу Сэмьюэл на финте ушёл от оппонента.
36'
Саматта Мбвана из команды Генк в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Малиновский Руслан из команды Генк разыграл угловой с правого угла.
35'
Бутьюс Жан-Поль бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
35'
Калинич Ловре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Калинич Ловре выбил мяч на угловой.
34'
Посуэло Алехандро из команды Генк делает передачу за спину защитников.
32'
Деягере Брехт нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Буффель Томас из команды Генк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Игроки ФК "Генк" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Кулибали Калифа из команды Гент сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
Саймон Мозес из команды Гент подал угловой слева.
28'
27'
27'
Кулибали Калифа из команды Гент бьет головой мимо ворот
27'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает отличный навес.
25'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк делает неудачный навес.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
24'
Саймон Мозес из команды Гент делает навес
24'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк делает подножку. Рабиу Ибрахим заработал фол.
23'
После дальнего удара, который нанес Пербе Жереми мяч отбит вратарем
23'
Берге Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Саматта Мбвана из команды Генк делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кастань Тимоти записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
Буффель Томас из команды Генк опасно играет. Чуть не пострадал Фокет Томас.
16'
16'
Кулибали Калифа из команды Гент сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Саймон Мозес не смог удачно сыграть.
15'
15'
Малиновский Руслан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
14'
Саймон Мозес из команды Гент делает неудачный навес.
14'
Брабец Якуб наказан за толчок Кулибали Калифа
13'
Буффель Томас из команды Генк в офсайде
13'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк наносит очень неточный удар.
12'
Уронен Йере из команды Генк делает навес
11'
11'
Малиновский Руслан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Кастань Тимоти из команды Генк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Уронен Йере из команды Генк сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
9'
Игрок клуба "Генк" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Деягере Брехт из команды Гент делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
6'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк в офсайде
6'
Кулибали Калифа наказан за толчок Берге Сандер
5'
Фокет Томас из команды Гент делает подножку. Уронен Йере заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает подножку. Буффель Томас заработал фол.
4'
4'
4'
3'
Рабиу Ибрахим из команды Гент делает подножку. Берге Сандер заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генк". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генк 1:1 Гент
Генк
70% (159)
Ничья:
20.3% (46)
Гент
9.7% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Генк:
26.9% (61)
1:1 Ничья:
15.9% (36)
2:0 Генк:
11.5% (26)
1:0 Генк:
11.5% (26)
3:1 Генк:
10.1% (23)
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