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  5. 1/8 финала
Стадион:
Генк
1:1
Конец матча
Гент
0'
1:0
20' Гол
Кастань Тимоти
1:1
84' Гол
Верстрате Луи
90'+2
Второй тайм
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
92'
[1] - столько добавил арбитр времени.
92'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Свисток
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Сегодняшная посещаемость составляет 16028 болельщиков
Угловой
91'
Малиновский Руслан из команды Генк подал угловой слева.

91'
Бутьюс Жан-Поль бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
91'
Шрейверс Сьебе нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк делает пас партнеру.
91'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк устремляется вперед с мячом.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
90'
Рабиу Ибрахим из команды Гент делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Саматта Мбвана из команды Генк делает подножку. Жиго Самуэль заработал фол.
87'
Игрок клуба "Гент" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Генк
86'
Калу Сэмьюэл бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Калу Сэмьюэл сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Верстрате Луи записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает навес прямо в штрафную.
84'
Калу Сэмьюэл на финте ушёл от оппонента.
83'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает навес
81'
Тактическая замена. Уронен Йере уходит с поля и его заменяет Янссенс Кристоф
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Шрейверс Сьебе из команды Генк подал угловой слева.
80'
Саматта Мбвана имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
80'
ШТАНГА! Бутьюс Жан-Поль попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
80'
Шрейверс Сьебе из команды Генк делает передачу за спину защитников.
79'
Шрейверс Сьебе имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
79'
Троссар Леандро из команды Генк делает отличный навес.
79'
Троссар Леандро из команды Генк устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
78'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает подножку. Уронен Йере заработал фол.
Офсайд
78'
Кулибали Калифа из команды Гент в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
74'
Калу Сэмьюэл из команды Гент сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
74'
Тактическая замена. Буффель Томас уходит с поля и его заменяет Троссар Леандро
71'
Удар от ворот произведет Генк
71'
Кулибали Калифа из команды Гент бьет головой мимо ворот
71'
Рабиу Ибрахим из команды Гент делает навес
71'
Саматта Мбвана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
70'
Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Брабец Якуб наказан за толчок Верстрате Луи
Фол, нарушение
69'
Саматта Мбвана из команды Генк делает подножку. Верстрате Луи заработал фол.
69'
Жиго Самуэль из команды Гент сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
69'
Саймон Мозес из команды Гент подал угловой справа.
68'
Коллей Омар выбил мяч на угловой.
68'
Игрок клуба "Гент" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Верстрате Луи из команды Гент делает подножку. Малиновский Руслан заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Верстрате Луи бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
65'
Верстрате Луи на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
65'
Брабец Якуб из команды Генк опасно играет. Чуть не пострадал Жиго Самуэль.
Угловой
65'
Малиновский Руслан из команды Генк подал угловой слева.
64'
Фокет Томас выбил мяч на угловой.
64'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк делает навес
Фол, нарушение
64'
Митрович Стефан коснулся мяча рукой.
63'
Удар от ворот произведет Генк
63'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает неудачный навес.
Офсайд
62'
Саматта Мбвана из команды Генк в офсайде
62'
Тактическая замена. Пербе Жереми уходит с поля и его заменяет Верстрате Луи
Фол, нарушение
61'
Рабиу Ибрахим из команды Гент делает подножку. Шрейверс Сьебе заработал фол.
60'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
60'
Берге Сандер из команды Генк делает передачу за спину защитников.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
59'
Рабиу Ибрахим из команды Гент делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Гент
57'
Саматта Мбвана отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
55'
Кулибали Калифа пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
55'
Саймон Мозес из команды Гент подал угловой справа.
54'
Калу Сэмьюэл бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
54'
Брабец Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает навес
Фол, нарушение
53'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк делает подножку. Де Смет Тибо заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Калу Сэмьюэл наказан за толчок Уронен Йере
Фол, нарушение
52'
Фокет Томас из команды Гент опасно играет. Чуть не пострадал Буффель Томас.
Фол, нарушение
51'
Саматта Мбвана наказан за толчок Жиго Самуэль
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
50'
Буффель Томас из команды Генк. Это Деягере Брехт заработал фол.
48'
Гент совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
48'
Малиновский Руслан из команды Генк подал угловой справа.
48'
Митрович Стефан выбил мяч на угловой.
48'
Саматта Мбвана из команды Генк делает пас партнеру.
47'
Уронен Йере выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Саймон Мозес из команды Гент подал угловой слева.
47'
Саймон Мозес из команды Гент попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Кулибали Калифа из команды Гент сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
46'
Игрок клуба "Генк" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Посуэло Алехандро уходит с поля и его заменяет Шрейверс Сьебе
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
44'
Пербе Жереми из команды Гент в офсайде
Фол, нарушение
44'
Саматта Мбвана из команды Генк делает подножку. Деягере Брехт заработал фол.
Фол, нарушение
44'
Саматта Мбвана из команды Генк делает подножку. Митрович Стефан заработал фол.
43'
Буффель Томас из команды Генк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
42'
Рабиу Ибрахим атакует сзади соперника. Бутьюс Жан-Поль пострадал.
Офсайд
41'
Пербе Жереми из команды Гент в офсайде
41'
Пербе Жереми пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
Саймон Мозес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Коллей Омар из команды Генк опасно играет. Чуть не пострадал Кулибали Калифа.
40'
Де Смет Тибо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Малиновский Руслан из команды Генк делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
40'
Жиго Самуэль из команды Гент делает подножку. Саматта Мбвана заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Генк
39'
Кулибали Калифа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Брабец Якуб из команды Генк остановил атаку, перехватив мяч.
39'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Калу Сэмьюэл на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
36'
Саматта Мбвана из команды Генк в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
35'
Малиновский Руслан из команды Генк разыграл угловой с правого угла.
35'
Бутьюс Жан-Поль бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
35'
Калинич Ловре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Малиновский Руслан из команды Генк подал угловой слева.
34'
Калинич Ловре выбил мяч на угловой.
34'
Посуэло Алехандро из команды Генк делает передачу за спину защитников.
32'
Деягере Брехт нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Буффель Томас из команды Генк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Игроки ФК "Генк" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Кулибали Калифа из команды Гент сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
29'
Саймон Мозес из команды Гент подал угловой слева.
28'
Саймон Мозес из команды Гент попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Удар от ворот произведет Генк
27'
Кулибали Калифа из команды Гент бьет головой мимо ворот
27'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает отличный навес.
25'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк делает неудачный навес.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
24'
Пербе Жереми из команды Гент в офсайде
24'
Саймон Мозес из команды Гент делает навес
Фол, нарушение
24'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк делает подножку. Рабиу Ибрахим заработал фол.
23'
После дальнего удара, который нанес Пербе Жереми мяч отбит вратарем
23'
Берге Сандер нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Саматта Мбвана из команды Генк делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кастань Тимоти записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
20'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
18'
Буффель Томас из команды Генк опасно играет. Чуть не пострадал Фокет Томас.
16'
Удар от ворот произведет Генк
16'
Кулибали Калифа из команды Гент сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Саймон Мозес не смог удачно сыграть.
15'
Удар от ворот произведет Гент
15'
Малиновский Руслан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Удар от ворот произведет Генк
14'
Саймон Мозес из команды Гент делает неудачный навес.
Фол, нарушение
14'
Брабец Якуб наказан за толчок Кулибали Калифа
Офсайд
13'
Буффель Томас из команды Генк в офсайде
13'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк наносит очень неточный удар.
12'
Уронен Йере из команды Генк делает навес
11'
Удар от ворот произведет Гент
11'
Малиновский Руслан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Кастань Тимоти из команды Генк делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Уронен Йере из команды Генк сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
Удар от ворот произведет Гент
9'
Игрок клуба "Генк" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Деягере Брехт из команды Гент делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
Офсайд
6'
Бутьюс Жан-Поль из команды Генк в офсайде
Фол, нарушение
6'
Кулибали Калифа наказан за толчок Берге Сандер
Фол, нарушение
5'
Фокет Томас из команды Гент делает подножку. Уронен Йере заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
5'
Калу Сэмьюэл из команды Гент делает подножку. Буффель Томас заработал фол.
4'
Игрок клуба "Гент" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Саймон Мозес из команды Гент попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Игрок клуба "Гент" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Рабиу Ибрахим из команды Гент делает подножку. Берге Сандер заработал фол.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генк". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Генк 1:1 Гент
Генк
70% (159)
Ничья:
20.3% (46)
Гент
9.7% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Генк:
26.9% (61)
Ничья:
15.9% (36)
Генк:
11.5% (26)
Генк:
11.5% (26)
Генк:
10.1% (23)
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