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Стадион:
Аякс
 
Позже
Копенгаген
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аякс - Копенгаген, который состоится 16.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Аякс - Копенгаген
Аякс
88.4% (84)
Ничья:
5.3% (5)
Копенгаген
6.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Аякс:
34.7% (33)
Аякс:
21.1% (20)
Аякс:
20% (19)
Аякс:
9.5% (9)
Ничья:
5.3% (5)
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