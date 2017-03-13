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Стадион: Амстердам Арена
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Состав команд
Аякс
- Главный тренер: Босз Петер
Копенгаген 4-4-2
- Основной состав
- 31 Ольсен Робин Вратарь
- 22 Анкерсен Петер Защитник
- 26 Окоре Жорес Защитник
- 5 Йоханссон Эрик Защитник
- 3 Аугустинссон Людвиг Защитник
- 7 Вербич Беньямин Полузащитник
- 6 Квист Вильям Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 24 Туту Юссеф Полузащитник
- 19 Сантандер Федерико Нападающий
- 11 Корнелиус Андреас Нападающий
- Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Томсен Николай Травмирован
- Аманкваа Данни Травмирован
- Фальк Расмус Травмирован
- Йоргенсен Матиас Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Аякс (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 12.03.2017 Аякс 3:0 Твенте Э
- 09.03.2017 Копенгаген 2:1 Аякс ЛЕ
- 05.03.2017 Гронинген 1:1 Аякс Э
- 26.02.2017 Аякс 4:1 Хераклес Э
- 23.02.2017 Аякс 1:0 Легия ЛЕ
- 19.02.2017 Витесс 0:1 Аякс Э
- 16.02.2017 Легия 0:0 Аякс ЛЕ
- 12.02.2017 Аякс 2:0 Спарта Роттердам Э
- 05.02.2017 Рода 0:2 Аякс Э
- 29.01.2017 Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 22.01.2017 Утрехт 0:1 Аякс Э
- 15.01.2017 ПЕК Зволле 1:3 Аякс Э
- 07.01.2017 РБ Лейпциг 1:5 Аякс ТМК
- 07.01.2017 Аякс 1:3 Эксельсиор ТМК
- 18.12.2016 Аякс 1:1 ПСВ Э
- 15.12.2016 Камбюр 2:1 Аякс К
- 11.12.2016 Твенте 1:0 Аякс Э
- 08.12.2016 Стандард 1:1 Аякс ЛЕ
- 04.12.2016 Аякс 2:0 Гронинген Э
- 27.11.2016 Херенвен 0:1 Аякс Э
Копенгаген (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 12.03.2017 Копенгаген 2:0 Эсбьерг СД
- 09.03.2017 Копенгаген 2:1 Аякс ЛЕ
- 05.03.2017 Копенгаген 5:0 Хорсенс СД
- 01.03.2017 Б-93 0:3 Копенгаген КД
- 26.02.2017 Нордшелланн 1:1 Копенгаген СД
- 23.02.2017 Копенгаген 0:0 Лудогорец ЛЕ
- 19.02.2017 Копенгаген 0:0 Брондбю СД
- 16.02.2017 Лудогорец 1:2 Копенгаген ЛЕ
- 11.02.2017 Копенгаген 0:2 Русенборг ТМК
- 07.02.2017 Мольде 1:1 Копенгаген ТМК
- 04.02.2017 Копенгаген 0:1 Чонбук Моторс ТМК
- 31.01.2017 Спартак Москва 2:1 Копенгаген ТМК
- 21.01.2017 Копенгаген 3:0 Хальмстад ТМК
- 11.12.2016 Орхус 0:1 Копенгаген СД
- 07.12.2016 Брюгге 0:2 Копенгаген ЛЧ
- 03.12.2016 Копенгаген 1:0 Раннерс СД
- 29.11.2016 Копенгаген 4:0 Виборг СД
- 26.11.2016 Люнгбю 0:1 Копенгаген СД
- 22.11.2016 Копенгаген 0:0 Порту ЛЧ
- 18.11.2016 Ольборг 1:2 Копенгаген СД
Последние игры между собой
Аякс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Копенгаген: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 09.03.2017 Копенгаген 2:1 Аякс Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аякс - Копенгаген, который состоится 16.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Аякс - Копенгаген, который состоится 16.03.2017.
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Прогнозы на матч Аякс - Копенгаген
Аякс
88.4% (84)
Ничья:
5.3% (5)
Копенгаген
6.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Аякс:
34.7% (33)
2:1 Аякс:
21.1% (20)
1:0 Аякс:
20% (19)
3:1 Аякс:
9.5% (9)
1:1 Ничья:
5.3% (5)
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