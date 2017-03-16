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  4. Лига Европы
  5. 1/8 финала
Стадион: Зрители: 19327
Андерлехт
1:0
Конец матча
АПОЭЛ
0'
6' Желтая карточка
Найяр Энди
9' Желтая карточка
Эбесилио Лоренцо
38' Желтая карточка
Мбодж Кара
41' Желтая карточка
Барраль Давид
51' Желтая карточка
Лаго Роберто
1:0
65' Гол
Ачеампонг Франк
71' Желтая карточка
Меркис Георге
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
Травма, повреждение
95'
Спайич Урош возвращается на поле, всё в порядке.
95'
Найяр Энди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

94'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
93'
Спайич Урош получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
92'
Спайич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Вандер Сакраменто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
92'
Спайич Урош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
92'
Артиматас Костакис из команды АПОЭЛ опасно играет. Чуть не пострадал Спайич Урош.
92'
Меркис Георге делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
91'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает подножку. Вандер Сакраменто заработал фол.
91'
Ачеампонг Франк из команды Андерлехт делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
91'
Артиматас Костакис из команды АПОЭЛ делает подножку. Бруно Массимо заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Вандер Сакраменто на финте ушёл от оппонента.
90'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ устремляется вперед с мячом.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Тактическая замена. Кипчу Александру уходит с поля и его заменяет Бруно Массимо
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Найяр Энди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ делает навес
88'
Вандер Сакраменто на финте ушёл от оппонента.
88'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
88'
Телин Исаак отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Анни Софьян из команды Андерлехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
87'
Анни Софьян на финте ушёл от оппонента.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Рубен Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
85'
Ямбере Седрик из команды АПОЭЛ опасно играет. Чуть не пострадал Рубен Мартинес.
85'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Артиматас Костакис делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
83'
Ачеампонг Франк наказан за толчок Миланов Живко
Фол, нарушение
83'
Сотириу Пиерос коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
82'
Артиматас Костакис из команды АПОЭЛ делает подножку. Анни Софьян заработал фол.
81'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Меркис Георге из команды АПОЭЛ делает навес
81'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Спайич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ подал угловой слева.
79'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Артиматас Костакис и мяч снова в игре
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 15662 болельщиков
Фол, нарушение
78'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает подножку. Бертолио Факундо заработал фол.
78'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Удар от ворот произведет Андерлехт
77'
Тактическая замена. Барраль Давид уходит с поля и его заменяет Вандер Сакраменто
77'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
76'
Бертолио Факундо из команды АПОЭЛ подал угловой слева.
76'
Бертолио Факундо из команды АПОЭЛ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Бертолио Факундо на финте ушёл от оппонента.
76'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает навес
75'
Тактическая замена. Теодорчик Лукаш уходит с поля и его заменяет Телин Исаак
Фол, нарушение
75'
Ачеампонг Франк атакует сзади соперника. Бертолио Факундо пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Ватерман Бой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Найяр Энди выбил мяч подальше от ворот.
73'
Спайич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ делает навес
73'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
72'
Тактическая замена. Де Камарго Игор уходит с поля и его заменяет Бертолио Факундо
72'
Кипчу Александру бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
72'
Аппиа Деннис из команды Андерлехт делает навес
Желтая карточка
71'
Меркис Георге получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Меркис Георге атакует сзади соперника. Ачеампонг Франк пострадал.
71'
Ачеампонг Франк из команды Андерлехт устремляется вперед с мячом.
71'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Янниотас Яннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает подножку. Ямбере Седрик заработал фол.
70'
Ватерман Бой вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Ачеампонг Франк на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Удар от ворот произведет Андерлехт
69'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Барраль Давид исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
68'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает подножку. Ямбере Седрик заработал фол.
68'
Дендонкер Леандер ошибается в защите.
68'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Янниотас Яннис на финте ушёл от оппонента.
65'
Анни Софьян сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ачеампонг Франк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Игроки ФК "Андерлехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Тактическая замена. Станчу Николае уходит с поля и его заменяет Ачеампонг Франк
Фол, нарушение
64'
Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Артиматас Костакис.
Фол, нарушение
63'
Кипчу Александру наказан за толчок Янниотас Яннис
63'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Артиматас Костакис из команды АПОЭЛ делает подножку. Анни Софьян заработал фол.
62'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Спайич Урош из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Меркис Георге.
Угловой
61'
Станчу Николае из команды Андерлехт подал угловой слева.
61'
Анни Софьян бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
60'
Спайич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ делает навес
60'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
60'
Теодорчик Лукаш наказан за толчок Меркис Георге
59'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает подножку. Тилеманс Юри заработал фол.
58'
Меркис Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает навес
58'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Лаго Роберто сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
57'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт подал угловой справа.
57'
Ямбере Седрик выбил мяч на угловой.
57'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает навес
57'
Тактическая замена. Эбесилио Лоренцо уходит с поля и его заменяет Ямбере Седрик
Фол, нарушение
57'
Де Камарго Игор наказан за толчок Мбодж Кара
56'
Станчу Николае попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Станчу Николае на финте ушёл от оппонента.
56'
Анни Софьян из команды Андерлехт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает навес
Фол, нарушение
56'
Барраль Давид коснулся мяча рукой.
55'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Станчу Николае бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
54'
Меркис Георге из команды АПОЭЛ. Это Теодорчик Лукаш заработал фол.
Травма, повреждение
53'
Лаго Роберто возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Удар от ворот произведет Андерлехт
53'
Эбесилио Лоренцо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ устремляется вперед с мячом.
53'
Игроки ФК "АПОЭЛ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
Меркис Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
52'
Лаго Роберто получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
52'
Лаго Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
51'
Лаго Роберто тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ. Это Кипчу Александру заработал фол.
51'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
50'
Теодорчик Лукаш имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
50'
Аппиа Деннис из команды Андерлехт делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Сотириу Пиерос из команды АПОЭЛ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Эбесилио Лоренцо из команды АПОЭЛ делает навес
49'
Удар от ворот произведет Андерлехт
49'
Сотириу Пиерос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Тилеманс Юри сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает навес
48'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Спайич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Угловой
47'
Станчу Николае из команды Андерлехт подал угловой слева.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Найяр Энди бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает навес
46'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Де Камарго Игор наказан за толчок Мбодж Кара
45'
Сотириу Пиерос из команды АПОЭЛ делает навес
45'
Станчу Николае из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Эбесилио Лоренцо из команды АПОЭЛ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Станчу Николае навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ делает подножку. Станчу Николае заработал фол.
43'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Дендонкер Леандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Эбесилио Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Найяр Энди из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Янниотас Яннис.
42'
Кипчу Александру попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
Меркис Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
41'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает подножку. Кипчу Александру заработал фол.
40'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Эбесилио Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
40'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает подножку. Де Камарго Игор заработал фол.
39'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ бьет головой мимо ворот
39'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ делает навес
Желтая карточка
38'
Мбодж Кара получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Мбодж Кара из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Де Камарго Игор.
38'
Удар от ворот произведет Андерлехт
38'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ наносит неточный удар с лета
37'
Найяр Энди сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Игрок из команды АПОЭЛ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
36'
Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт бьет головой мимо ворот
36'
Станчу Николае из команды Андерлехт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает навес
35'
Ватерман Бой вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Дендонкер Леандер выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
35'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ опасно играет. Чуть не пострадал Найяр Энди.
34'
Игрок клуба "АПОЭЛ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает подножку. Миланов Живко заработал фол.
32'
Рубен Мартинес вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Эбесилио Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает подножку. Барраль Давид заработал фол.
30'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
29'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ делает подножку. Найяр Энди заработал фол.
28'
Янниотас Яннис нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Спайич Урош сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Сотириу Пиерос из команды АПОЭЛ делает навес
27'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Найяр Энди
26'
Лаго Роберто выбил мяч подальше от ворот.
25'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
25'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
24'
Тилеманс Юри бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
23'
Барраль Давид атакует сзади соперника. Кипчу Александру пострадал.
Фол, нарушение
23'
Меркис Георге из команды АПОЭЛ делает подножку. Теодорчик Лукаш заработал фол.
22'
Удар от ворот произведет АПОЭЛ
22'
Иоанну Николас из команды АПОЭЛ отвел угрозу отличным подкатом
22'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт устремляется вперед с мячом.
22'
Кипчу Александру из команды Андерлехт сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Анни Софьян из команды Андерлехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Аппиа Деннис из команды Андерлехт делает навес
21'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
Ватерман Бой вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Спайич Урош выбил мяч подальше от ворот.
18'
Станчу Николае исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
18'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ делает подножку. Теодорчик Лукаш заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Сотириу Пиерос.
17'
Станчу Николае бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Тилеманс Юри бьет со штрафного удара в створ ворот
Фол, нарушение
16'
Артиматас Костакис из команды АПОЭЛ делает подножку. Тилеманс Юри заработал фол.
16'
Станчу Николае мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
16'
Анни Софьян из команды Андерлехт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
16'
Найяр Энди из команды Андерлехт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
Найяр Энди на финте ушёл от оппонента.
15'
Найяр Энди из команды Андерлехт устремляется вперед с мячом.
15'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Аппиа Деннис из команды Андерлехт устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
14'
Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Ватерман Бой.
14'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Станчу Николае и мяч снова в игре
14'
Меркис Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает навес
14'
Спайич Урош бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
13'
Тилеманс Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает подножку. Кипчу Александру заработал фол.
13'
Меркис Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Станчу Николае из команды Андерлехт делает навес
12'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Лаго Роберто наказан за толчок Кипчу Александру
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Травма, повреждение
9'
Спайич Урош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
9'
Эбесилио Лоренцо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
9'
Эбесилио Лоренцо совершает грубый фол. Спайич Урош был жертвой
Фол, нарушение
8'
Янниотас Яннис наказан за толчок Найяр Энди
8'
После дальнего удара, который нанес Станчу Николае мяч отбит вратарем
8'
Лаго Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Аппиа Деннис из команды Андерлехт делает навес
Фол, нарушение
7'
Барраль Давид атакует сзади соперника. Дендонкер Леандер пострадал.
7'
Миланов Живко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Аппиа Деннис из команды Андерлехт делает навес
7'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Желтая карточка
6'
Найяр Энди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
6'
Найяр Энди атакует сзади соперника. Янниотас Яннис пострадал.
5'
Ватерман Бой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Станчу Николае из команды Андерлехт подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Найяр Энди бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
5'
Игрок клуба "Андерлехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Теодорчик Лукаш не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
5'
Анни Софьян из команды Андерлехт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
4'
Анни Софьян на финте ушёл от оппонента.
4'
Анни Софьян из команды Андерлехт устремляется вперед с мячом.
4'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Офсайд
3'
Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт в офсайде
3'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
3'
Иоанну Николас ошибается в защите.
2'
Меркис Георге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает навес
Фол, нарушение
2'
Сотириу Пиерос из команды АПОЭЛ опасно играет. Чуть не пострадал Мбодж Кара.
2'
Ватерман Бой вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт делает навес
Фол, нарушение
1'
Эбесилио Лоренцо из команды АПОЭЛ делает подножку. Тилеманс Юри заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Андерлехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Андерлехт 1:0 АПОЭЛ
Андерлехт
94.7% (214)
Ничья:
4% (9)
АПОЭЛ
1.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Андерлехт:
40.7% (92)
Андерлехт:
22.6% (51)
Андерлехт:
19.5% (44)
Андерлехт:
5.3% (12)
Андерлехт:
4% (9)
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