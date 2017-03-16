Стадион: Констант Ванден Сток Зрители: 19327
6' Желтая карточкаНайяр Энди
9' Желтая карточкаЭбесилио Лоренцо
38' Желтая карточкаМбодж Кара
41' Желтая карточкаБарраль Давид
51' Желтая карточкаЛаго Роберто
1:0
65' ГолАчеампонг Франк
71' Желтая карточкаМеркис Георге
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
95'
Спайич Урош возвращается на поле, всё в порядке.
95'
Найяр Энди отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
94'
94'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Спайич Урош получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
92'
92'
Вандер Сакраменто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Спайич Урош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
92'
Артиматас Костакис из команды АПОЭЛ опасно играет. Чуть не пострадал Спайич Урош.
92'
Меркис Георге делает скидку назад вдоль ворот
91'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает подножку. Вандер Сакраменто заработал фол.
91'
Ачеампонг Франк из команды Андерлехт делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
91'
Артиматас Костакис из команды АПОЭЛ делает подножку. Бруно Массимо заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Вандер Сакраменто на финте ушёл от оппонента.
90'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ устремляется вперед с мячом.
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Тактическая замена. Кипчу Александру уходит с поля и его заменяет Бруно Массимо
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
88'
Найяр Энди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ делает навес
88'
Вандер Сакраменто на финте ушёл от оппонента.
88'
88'
Телин Исаак отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Анни Софьян из команды Андерлехт сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
87'
Анни Софьян на финте ушёл от оппонента.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Рубен Мартинес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Ямбере Седрик из команды АПОЭЛ опасно играет. Чуть не пострадал Рубен Мартинес.
85'
85'
Артиматас Костакис делает скидку назад вдоль ворот
83'
Ачеампонг Франк наказан за толчок Миланов Живко
83'
Сотириу Пиерос коснулся мяча рукой.
82'
Артиматас Костакис из команды АПОЭЛ делает подножку. Анни Софьян заработал фол.
81'
Мбодж Кара выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Меркис Георге из команды АПОЭЛ делает навес
81'
81'
80'
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Тилеманс Юри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ подал угловой слева.
79'
Вандер Сакраменто из команды АПОЭЛ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
79'
79'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Артиматас Костакис и мяч снова в игре
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 15662 болельщиков
78'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает подножку. Бертолио Факундо заработал фол.
78'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
77'
Тактическая замена. Барраль Давид уходит с поля и его заменяет Вандер Сакраменто
77'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
76'
Бертолио Факундо из команды АПОЭЛ подал угловой слева.
76'
Бертолио Факундо из команды АПОЭЛ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Бертолио Факундо на финте ушёл от оппонента.
76'
75'
Тактическая замена. Теодорчик Лукаш уходит с поля и его заменяет Телин Исаак
75'
Ачеампонг Франк атакует сзади соперника. Бертолио Факундо пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Ватерман Бой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Найяр Энди выбил мяч подальше от ворот.
73'
73'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ делает навес
73'
72'
Тактическая замена. Де Камарго Игор уходит с поля и его заменяет Бертолио Факундо
72'
Кипчу Александру бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
72'
71'
Меркис Георге получает желтую карточку.
71'
Меркис Георге атакует сзади соперника. Ачеампонг Франк пострадал.
71'
Ачеампонг Франк из команды Андерлехт устремляется вперед с мячом.
71'
71'
Янниотас Яннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает подножку. Ямбере Седрик заработал фол.
70'
70'
Ачеампонг Франк на финте ушёл от оппонента.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
69'
69'
Барраль Давид исполняет штрафной удар, но его блокируют
68'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает подножку. Ямбере Седрик заработал фол.
68'
Дендонкер Леандер ошибается в защите.
68'
68'
Янниотас Яннис на финте ушёл от оппонента.
65'
Анни Софьян сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ачеампонг Франк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Игроки ФК "Андерлехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Тактическая замена. Станчу Николае уходит с поля и его заменяет Ачеампонг Франк
64'
Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Артиматас Костакис.
63'
Кипчу Александру наказан за толчок Янниотас Яннис
63'
63'
62'
Артиматас Костакис из команды АПОЭЛ делает подножку. Анни Софьян заработал фол.
62'
61'
Спайич Урош из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Меркис Георге.
61'
61'
Анни Софьян бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
60'
60'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ делает навес
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Теодорчик Лукаш наказан за толчок Меркис Георге
59'
Де Камарго Игор наказан за толчок Дендонкер Леандер
59'
59'
58'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает подножку. Тилеманс Юри заработал фол.
58'
58'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает навес
58'
58'
58'
Лаго Роберто сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
57'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт подал угловой справа.
57'
Ямбере Седрик выбил мяч на угловой.
57'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает навес
57'
Тактическая замена. Эбесилио Лоренцо уходит с поля и его заменяет Ямбере Седрик
57'
Де Камарго Игор наказан за толчок Мбодж Кара
56'
Станчу Николае попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Станчу Николае на финте ушёл от оппонента.
56'
56'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает навес
56'
Барраль Давид коснулся мяча рукой.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Станчу Николае бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
54'
Меркис Георге из команды АПОЭЛ. Это Теодорчик Лукаш заработал фол.
53'
Лаго Роберто возвращается на поле, всё в порядке.
53'
53'
Эбесилио Лоренцо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ устремляется вперед с мячом.
53'
Игроки ФК "АПОЭЛ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
52'
52'
Лаго Роберто получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
52'
Лаго Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Лаго Роберто тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ. Это Кипчу Александру заработал фол.
51'
50'
Теодорчик Лукаш имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Сотириу Пиерос из команды АПОЭЛ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Эбесилио Лоренцо из команды АПОЭЛ делает навес
49'
49'
Сотириу Пиерос бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Тилеманс Юри сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
48'
48'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Найяр Энди бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
Анни Софьян из команды Андерлехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает навес
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Де Камарго Игор наказан за толчок Мбодж Кара
45'
Сотириу Пиерос из команды АПОЭЛ делает навес
45'
Станчу Николае из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Эбесилио Лоренцо из команды АПОЭЛ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
44'
Станчу Николае навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ делает подножку. Станчу Николае заработал фол.
43'
43'
Дендонкер Леандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Найяр Энди из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Янниотас Яннис.
42'
Кипчу Александру попал в створ, но вратарь справился с ударом.
42'
42'
41'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ был наказан за старое нарушение.
41'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает подножку. Кипчу Александру заработал фол.
40'
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает подножку. Де Камарго Игор заработал фол.
39'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ бьет головой мимо ворот
39'
Миланов Живко из команды АПОЭЛ делает навес
38'
Мбодж Кара получает желтую карточку.
38'
Мбодж Кара из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Де Камарго Игор.
38'
38'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ наносит неточный удар с лета
37'
Найяр Энди сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Игрок из команды АПОЭЛ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
37'
36'
Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт бьет головой мимо ворот
36'
Станчу Николае из команды Андерлехт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
35'
35'
Дендонкер Леандер выбил мяч подальше от ворот.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ опасно играет. Чуть не пострадал Найяр Энди.
34'
33'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает подножку. Миланов Живко заработал фол.
32'
32'
32'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает подножку. Барраль Давид заработал фол.
30'
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Кипчу Александру из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
29'
Янниотас Яннис из команды АПОЭЛ делает подножку. Найяр Энди заработал фол.
28'
Янниотас Яннис нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Спайич Урош сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Сотириу Пиерос из команды АПОЭЛ делает навес
27'
26'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Найяр Энди
26'
Лаго Роберто выбил мяч подальше от ворот.
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
24'
24'
Тилеманс Юри бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
23'
Барраль Давид атакует сзади соперника. Кипчу Александру пострадал.
23'
Меркис Георге из команды АПОЭЛ делает подножку. Теодорчик Лукаш заработал фол.
22'
22'
Иоанну Николас из команды АПОЭЛ отвел угрозу отличным подкатом
22'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт устремляется вперед с мячом.
22'
Кипчу Александру из команды Андерлехт сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Анни Софьян из команды Андерлехт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
19'
19'
Спайич Урош выбил мяч подальше от ворот.
18'
Станчу Николае исполняет штрафной удар, но его блокируют
18'
Барраль Давид из команды АПОЭЛ делает подножку. Теодорчик Лукаш заработал фол.
17'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Сотириу Пиерос.
17'
Станчу Николае бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Тилеманс Юри бьет со штрафного удара в створ ворот
16'
Артиматас Костакис из команды АПОЭЛ делает подножку. Тилеманс Юри заработал фол.
16'
Станчу Николае мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
16'
16'
Найяр Энди из команды Андерлехт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
Найяр Энди на финте ушёл от оппонента.
15'
Найяр Энди из команды Андерлехт устремляется вперед с мячом.
15'
15'
Аппиа Деннис из команды Андерлехт устремляется вперед с мячом.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт опасно играет. Чуть не пострадал Ватерман Бой.
14'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Станчу Николае и мяч снова в игре
14'
14'
Дендонкер Леандер из команды Андерлехт делает навес
14'
Спайич Урош бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
13'
13'
Лаго Роберто из команды АПОЭЛ делает подножку. Кипчу Александру заработал фол.
13'
13'
Станчу Николае из команды Андерлехт делает навес
12'
11'
Лаго Роберто наказан за толчок Кипчу Александру
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
9'
Спайич Урош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Эбесилио Лоренцо получает желтую карточку.
9'
Эбесилио Лоренцо совершает грубый фол. Спайич Урош был жертвой
8'
Янниотас Яннис наказан за толчок Найяр Энди
8'
После дальнего удара, который нанес Станчу Николае мяч отбит вратарем
8'
Лаго Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Барраль Давид атакует сзади соперника. Дендонкер Леандер пострадал.
7'
Миланов Живко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
6'
Найяр Энди получает желтую карточку.
6'
Найяр Энди атакует сзади соперника. Янниотас Яннис пострадал.
5'
Ватерман Бой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
5'
Найяр Энди бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
5'
5'
Теодорчик Лукаш не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
5'
4'
Анни Софьян на финте ушёл от оппонента.
4'
Анни Софьян из команды Андерлехт устремляется вперед с мячом.
4'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт в офсайде
3'
Тилеманс Юри из команды Андерлехт сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
3'
Иоанну Николас ошибается в защите.
2'
2'
2'
Сотириу Пиерос из команды АПОЭЛ опасно играет. Чуть не пострадал Мбодж Кара.
2'
1'
Теодорчик Лукаш из команды Андерлехт делает навес
1'
Эбесилио Лоренцо из команды АПОЭЛ делает подножку. Тилеманс Юри заработал фол.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Андерлехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Андерлехт 1:0 АПОЭЛ
Андерлехт
94.7% (214)
Ничья:
4% (9)
АПОЭЛ
1.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Андерлехт:
40.7% (92)
2:1 Андерлехт:
22.6% (51)
1:0 Андерлехт:
19.5% (44)
3:1 Андерлехт:
5.3% (12)
3:0 Андерлехт:
4% (9)
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