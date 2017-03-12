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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Ростов
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ростов
Манчестер Юнайтед
79% (83)
Ничья:
11.4% (12)
Ростов
9.5% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
23.8% (25)
Манчестер Юнайтед:
19% (20)
Манчестер Юнайтед:
12.4% (13)
Манчестер Юнайтед:
10.5% (11)
Манчестер Юнайтед:
6.7% (7)
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