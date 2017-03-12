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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 09.03.2017 Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 04.03.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут ПЛ
- 26.02.2017 Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон КЛ
- 22.02.2017 Сент-Этьен 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 19.02.2017 Блэкберн 1:2 Манчестер Юнайтед КА
- 16.02.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Сент-Этьен ЛЕ
- 11.02.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Уотфорд ПЛ
- 05.02.2017 Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 01.02.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Халл Сити ПЛ
- 29.01.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Уиган КА
- 26.01.2017 Халл Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.01.2017 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 10.01.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Халл Сити КЛ
- 07.01.2017 Манчестер Юнайтед 4:0 Рединг КА
- 02.01.2017 Вест Хэм 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.12.2016 Манчестер Юнайтед 2:1 Мидлсбро ПЛ
- 26.12.2016 Манчестер Юнайтед 3:1 Сандерленд ПЛ
- 17.12.2016 Вест Бромвич 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.12.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
Ростов (последние 20 матчей: +9 =9 -2)
- 12.03.2017 Ростов 0:0 Терек ПЛ
- 09.03.2017 Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 03.03.2017 Томь 0:6 Ростов ПЛ
- 23.02.2017 Спарта Прага 1:1 Ростов ЛЕ
- 16.02.2017 Ростов 4:0 Спарта Прага ЛЕ
- 06.02.2017 Ростов 3:1 Тромсё ТМК
- 03.02.2017 Локомотив Пловдив 2:2 Ростов ТМК
- 03.02.2017 Шкендия 1:1 Ростов ТМК
- 31.01.2017 Ростов 3:1 Жилина ТМК
- 28.01.2017 Ростов 2:2 Ягеллония ТМК
- 19.01.2017 Хэнань Цзянье 1:3 Ростов ТМК
- 13.01.2017 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:4 Ростов ТМК
- 06.12.2016 ПСВ 0:0 Ростов ЛЧ
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 30.11.2016 Урал 1:0 Ростов ПЛ
- 27.11.2016 Ростов 2:0 Анжи ПЛ
- 23.11.2016 Ростов 3:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2016 Рубин 0:0 Ростов ПЛ
- 06.11.2016 Ростов 4:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.11.2016 Атлетико М 2:1 Ростов ЛЧ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ростов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 09.03.2017 Ростов 1:1 Манчестер Юнайтед Лига Европы
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Ростов, который состоится 16.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Ростов, который состоится 16.03.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ростов
Манчестер Юнайтед
79% (83)
Ничья:
11.4% (12)
Ростов
9.5% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Манчестер Юнайтед:
23.8% (25)
2:1 Манчестер Юнайтед:
19% (20)
3:1 Манчестер Юнайтед:
12.4% (13)
3:0 Манчестер Юнайтед:
10.5% (11)
1:0 Манчестер Юнайтед:
6.7% (7)
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