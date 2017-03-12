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Стадион:
Рома
 
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Лион
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Лион, который состоится 16.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Рома - Лион
Рома
86% (80)
Ничья:
9.7% (9)
Лион
4.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
36.6% (34)
Рома:
24.7% (23)
Рома:
14% (13)
Рома:
9.7% (9)
Ничья:
5.4% (5)
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