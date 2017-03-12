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Стадион:
Боруссия М
 
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Шальке 04
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Боруссия М - Шальке 04, который состоится 16.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Боруссия М - Шальке 04
Боруссия М
73.9% (68)
Ничья:
12% (11)
Шальке 04
14.1% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия М:
45.7% (42)
Боруссия М:
13% (12)
Ничья:
7.6% (7)
Боруссия М:
7.6% (7)
Шальке 04:
6.5% (6)
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