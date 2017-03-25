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Россия (до 21 года)
 
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Норвегия (до 21 года)
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Россия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года), который состоится 28.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Россия (до 21 года) - Норвегия (до 21 года)
Россия (до 21 года)
80.6% (87)
Ничья:
13.9% (15)
Норвегия (до 21 года)
5.6% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Россия (до 21 года):
37% (40)
Россия (до 21 года):
18.5% (20)
Россия (до 21 года):
15.7% (17)
Ничья:
13% (14)
Россия (до 21 года):
3.7% (4)
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