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Македония
 
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Беларусь
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Македония - Беларусь, который состоится 28.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Македония - Беларусь
Македония
32.7% (32)
Ничья:
43.9% (43)
Беларусь
23.5% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.7% (36)
Македония:
15.3% (15)
Македония:
14.3% (14)
Беларусь:
10.2% (10)
Беларусь:
9.2% (9)
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