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Македония (последние 20 матчей: +3 =2 -15)
- 24.03.2017 Лихтенштейн 0:3 Македония ОМЧ2Е
- 12.11.2016 Испания 4:0 Македония ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Македония 2:3 Италия ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Македония 1:2 Израиль ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Албания 2:1 Македония ОМЧ2Е
- 02.06.2016 Македония 1:3 Иран ТМС
- 29.05.2016 Азербайджан 1:3 Македония ТМС
- 29.03.2016 Македония 0:2 Болгария ТМС
- 23.03.2016 Словения 1:0 Македония ТМС
- 17.11.2015 Македония 0:1 Ливан ТМС
- 12.11.2015 Македония 4:1 Черногория ТМС
- 12.10.2015 Беларусь 0:0 Македония Е2ОМ
- 09.10.2015 Македония 0:2 Украина Е2ОМ
- 08.09.2015 Македония 0:1 Испания Е2ОМ
- 05.09.2015 Люксембург 1:0 Македония Е2ОМ
- 14.06.2015 Словакия 2:1 Македония Е2ОМ
- 30.03.2015 Македония 0:0 Австралия ТМС
- 27.03.2015 Македония 1:2 Беларусь Е2ОМ
- 15.11.2014 Македония 0:2 Словакия Е2ОМ
- 12.10.2014 Украина 1:0 Македония Е2ОМ
Беларусь (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 25.03.2017 Швеция 4:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 13.11.2016 Болгария 1:0 Беларусь ОМЧ2Е
- 09.11.2016 Греция 0:1 Беларусь ТМС
- 10.10.2016 Беларусь 1:1 Люксембург ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Голландия 4:1 Беларусь ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Беларусь 0:0 Франция ОМЧ2Е
- 31.08.2016 Норвегия 0:1 Беларусь ТМС
- 31.05.2016 Ирландия 1:2 Беларусь ТМС
- 27.05.2016 Северная Ирландия 3:0 Беларусь ТМС
- 29.03.2016 Черногория 0:0 Беларусь ТМС
- 25.03.2016 Армения 0:0 Беларусь ТМС
- 12.10.2015 Беларусь 0:0 Македония Е2ОМ
- 09.10.2015 Словакия 0:1 Беларусь Е2ОМ
- 08.09.2015 Беларусь 2:0 Люксембург Е2ОМ
- 05.09.2015 Украина 3:1 Беларусь Е2ОМ
- 14.06.2015 Беларусь 0:1 Испания Е2ОМ
- 07.06.2015 РОССИЯ 4:2 Беларусь ТМС
- 30.03.2015 Беларусь 0:0 Габон ТМС
- 27.03.2015 Македония 1:2 Беларусь Е2ОМ
- 18.11.2014 Беларусь 3:2 Мексика ТМС
Последние игры между собой
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 47 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Македония - Беларусь, который состоится 28.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Македония - Беларусь, который состоится 28.03.2017.
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Прогнозы на матч Македония - Беларусь
Македония
32.7% (32)
Ничья:
43.9% (43)
Беларусь
23.5% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.7% (36)
1:0 Македония:
15.3% (15)
2:1 Македония:
14.3% (14)
1:2 Беларусь:
10.2% (10)
0:1 Беларусь:
9.2% (9)
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