  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Товарищеские матчи. Сборные
РОССИЯ
 
Позже
Бельгия
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РОССИЯ - Бельгия, который состоится 28.03.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч РОССИЯ - Бельгия
РОССИЯ
20.6% (22)
Ничья:
22.4% (24)
Бельгия
57% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Бельгия:
25.2% (27)
Ничья:
17.8% (19)
Бельгия:
13.1% (14)
РОССИЯ:
8.4% (9)
Бельгия:
8.4% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация