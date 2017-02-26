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Стадион:
Португалия
 
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Швеция
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 31 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Португалия - Швеция, который состоится 28.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Португалия - Швеция
Португалия
86.9% (86)
Ничья:
11.1% (11)
Швеция
2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Португалия:
43.4% (43)
Португалия:
25.3% (25)
Португалия:
13.1% (13)
Ничья:
8.1% (8)
Португалия:
3% (3)
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