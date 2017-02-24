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Стадион: Стад де Франс
Предыдущие игры
Франция (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 15.11.2016 Франция 0:0 Кот-д'Ивуар ТМС
- 11.11.2016 Франция 2:1 Швеция ОМЧ2Е
- 10.10.2016 Голландия 0:1 Франция ОМЧ2Е
- 07.10.2016 Франция 4:1 Болгария ОМЧ2Е
- 06.09.2016 Беларусь 0:0 Франция ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Италия 1:3 Франция ТМС
- 10.07.2016 Португалия 1:0 Франция Е2
- 07.07.2016 Германия 0:2 Франция Е2
- 03.07.2016 Франция 5:2 Исландия Е2
- 26.06.2016 Франция 2:1 Ирландия Е2
- 19.06.2016 Швейцария 0:0 Франция Е2
- 15.06.2016 Франция 2:0 Албания Е2
- 10.06.2016 Франция 2:1 Румыния Е2
- 04.06.2016 Франция 3:0 Шотландия ТМС
- 30.05.2016 Франция 3:2 Камерун ТМС
- 29.03.2016 Франция 4:2 РОССИЯ ТМС
- 25.03.2016 Голландия 2:3 Франция ТМС
- 17.11.2015 Англия 2:0 Франция ТМС
- 13.11.2015 Франция 2:0 Германия ТМС
- 11.10.2015 Дания 1:2 Франция ТМС
Испания (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 24.03.2017 Испания 4:1 Израиль ОМЧ2Е
- 15.11.2016 Англия 2:2 Испания ТМС
- 12.11.2016 Испания 4:0 Македония ОМЧ2Е
- 09.10.2016 Албания 0:2 Испания ОМЧ2Е
- 06.10.2016 Италия 1:1 Испания ОМЧ2Е
- 05.09.2016 Испания 8:0 Лихтенштейн ОМЧ2Е
- 01.09.2016 Бельгия 0:2 Испания ТМС
- 27.06.2016 Италия 2:0 Испания Е2
- 21.06.2016 Хорватия 2:1 Испания Е2
- 17.06.2016 Испания 3:0 Турция Е2
- 13.06.2016 Испания 1:0 Чехия Е2
- 07.06.2016 Испания 0:1 Грузия ТМС
- 01.06.2016 Испания 6:1 Южная Корея ТМС
- 29.05.2016 Испания 3:1 Босния и Герцеговина ТМС
- 27.03.2016 Румыния 0:0 Испания ТМС
- 24.03.2016 Италия 1:1 Испания ТМС
- 13.11.2015 Испания 2:0 Англия ТМС
- 12.10.2015 Украина 0:1 Испания Е2ОМ
- 09.10.2015 Испания 4:0 Люксембург Е2ОМ
- 08.09.2015 Македония 0:1 Испания Е2ОМ
Последние игры между собой
Франция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Испания: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 04.09.2014 Франция 1:0 Испания Товарищеские матчи. Сборные
- 15.07.2013 Испания 0:1 Франция Международные матчи
- 27.03.2013 Франция 0:1 Испания Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 16.10.2012 Испания 1:1 Франция Чемпионат Мира. Отборочные матчи
- 23.06.2012 Испания 2:0 Франция ЕВРО 2012
- 03.03.2010 Франция 0:2 Испания Товарищеские матчи. Сборные
- 06.02.2008 Испания 1:0 Франция Товарищеские матчи. Сборные
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 46 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Франция - Испания, который состоится 28.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Франция - Испания, который состоится 28.03.2017.
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Прогнозы на матч Франция - Испания
Франция
37% (37)
Ничья:
40% (40)
Испания
23% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27% (27)
2:1 Франция:
26% (26)
1:2 Испания:
15% (15)
2:2 Ничья:
10% (10)
1:0 Франция:
8% (8)
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