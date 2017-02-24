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Франция
 
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Франция - Испания, который состоится 28.03.2017.
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Прогнозы на матч Франция - Испания
Франция
37% (37)
Ничья:
40% (40)
Испания
23% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27% (27)
Франция:
26% (26)
Испания:
15% (15)
Ничья:
10% (10)
Франция:
8% (8)
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